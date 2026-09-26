Zum Auftakt der Nations League treffen am heutigen Samstag Albanien und Weißrussland aufeinander. Gespielt wird im Air Albania Stadium in Tirana, wo beide Mannschaften direkt um wichtige Punkte kämpfen.

Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste haben den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg im Blick. Während Albanien dabei auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans setzt, dürfte Weißrussland vor allem mit einer defensiv ausgerichteten Spielweise aufwarten. Der Anpfiff in Tirana ist um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Albanien gegen Weißrussland heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. Weißrussland in der Nations League?

Für die Übertragung von Albanien gegen Weißrussland steht heute kein Free-TV-Sender zur Verfügung. Die Nations-League-Partie wird ausschließlich über einen kostenpflichtigen Anbieter ausgestrahlt.

Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Duell zwischen Albanien und Weißrussland über die komplette Spielzeit und damit alle 90 Minuten live.

Wer die Begegnung in Deutschland verfolgen möchte, benötigt somit ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Eine kostenlose Alternative gibt es nicht. Los geht die Übertragung bei DAZN zu Albanien gegen Weißrussland kurz vor dem Anstoß.

Spiel Albanien - Weißrussland Rahmen UEFA Nations League Spieltag 1 Datum 26. September 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Air Albania Stadium, Tirana Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. Weißrussland in der Nations League? - Die letzten fünf Länderspiele von Albanien