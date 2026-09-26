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UEFA Nations League C
team-logoAlbanien
Air Albania Stadium
team-logoWeissrussland
Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. Weißrussland in der Nations League?

Albanien - Weissrussland
Albanien
Weissrussland
UEFA Nations League C

Albanien trifft in der Nations League auf Weißrussland. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? Ist DAZN die einzige Möglichkeit oder gibt es auch eine Ausstrahlung im Free-TV? GOAL liefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Zum Auftakt der Nations League treffen am heutigen Samstag Albanien und Weißrussland aufeinander. Gespielt wird im Air Albania Stadium in Tirana, wo beide Mannschaften direkt um wichtige Punkte kämpfen.

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Sowohl die Gastgeber als auch die Gäste haben den Gruppensieg und den damit verbundenen Aufstieg im Blick. Während Albanien dabei auf den Heimvorteil und die Unterstützung der eigenen Fans setzt, dürfte Weißrussland vor allem mit einer defensiv ausgerichteten Spielweise aufwarten. Der Anpfiff in Tirana ist um 20.45 Uhr.

Doch wo lässt sich Albanien gegen Weißrussland heute live verfolgen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. Weißrussland in der Nations League?

Für die Übertragung von Albanien gegen Weißrussland steht heute kein Free-TV-Sender zur Verfügung. Die Nations-League-Partie wird ausschließlich über einen kostenpflichtigen Anbieter ausgestrahlt.

Die Übertragungsrechte liegen bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt das Duell zwischen Albanien und Weißrussland über die komplette Spielzeit und damit alle 90 Minuten live.

Wer die Begegnung in Deutschland verfolgen möchte, benötigt somit ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Eine kostenlose Alternative gibt es nicht. Los geht die Übertragung bei DAZN zu Albanien gegen Weißrussland kurz vor dem Anstoß.

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Spiel

Albanien - Weißrussland

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

1

Datum

26. September 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Air Albania Stadium, Tirana

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. Weißrussland in der Nations League? - Die letzten fünf Länderspiele von Albanien

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

06. Juni 2026

Freundschaftsspiel

Albanien – Luxemburg

0:1

03. Juni 2026

Freundschaftsspiel

Albanien – Israel

0:1

31. März 2026

Freundschaftsspiel

Ukraine – Albanien

1:0

26. Juni 2026

WM-Qualifikation (Play-off)

Polen – Albanien

2:1

16. November 2025

WM-Qualifikation

Albanien – England

0:2

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