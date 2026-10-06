Zum Ende der aktuellen Länderspielphase steht für Albanien noch ein Heimauftritt auf dem Programm. Im Air Albania Stadium in Tirana empfängt die Mannschaft von Sylvinho am heutigen Dienstag San Marino. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

Die Rollen sind dabei klar verteilt. Albanien geht als Favorit in das Duell, schließlich setzte sich die Auswahl bereits beim ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche deutlich mit 3:0 durch. Nun soll vor heimischer Kulisse der nächste Erfolg gegen San Marino folgen.

Doch wo lässt sich Albanien gegen San Marino heute live verfolgen?GOALteilt alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. San Marino in der Nations League?

Albanien gegen San Marino ist heute live zu sehen, allerdings nicht im deutschen Free-TV. Stattdessen überträgt DAZN die Begegnung über die komplette Spielzeit. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt entsprechend auch das Duell in Tirana.

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Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Die Übertragung beginnt beim Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Spiel Albanien - San Marino Rahmen UEFA Nations League Spieltag 4 Datum 6. Oktober 2026 Anstoß 20:45 Uhr Ort Air Albania Stadium, Tirana Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenpflichtigen Livestream DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. San Marino in der Nations League? - Die nächsten Länderspiele von Albanien