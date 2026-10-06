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UEFA Nations League C
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Air Albania Stadium
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
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Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. San Marino in der Nations League?

Albanien - San Marino
Albanien
San Marino
UEFA Nations League C

In der Nations League bekommt es Albanien mit San Marino zu tun. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? Läuft die Partie ausschließlich bei DAZN oder gibt es auch eine Möglichkeit im Free-TV? GOAL verrät, wie sich das Aufeinandertreffen im TV und Livestream verfolgen lässt.

Zum Ende der aktuellen Länderspielphase steht für Albanien noch ein Heimauftritt auf dem Programm. Im Air Albania Stadium in Tirana empfängt die Mannschaft von Sylvinho am heutigen Dienstag San Marino. Der Anpfiff erfolgt um 20.45 Uhr.

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Die Rollen sind dabei klar verteilt. Albanien geht als Favorit in das Duell, schließlich setzte sich die Auswahl bereits beim ersten Aufeinandertreffen vor einer Woche deutlich mit 3:0 durch. Nun soll vor heimischer Kulisse der nächste Erfolg gegen San Marino folgen.

Doch wo lässt sich Albanien gegen San Marino heute live verfolgen?GOALteilt alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. San Marino in der Nations League?

Albanien gegen San Marino ist heute live zu sehen, allerdings nicht im deutschen Free-TV. Stattdessen überträgt DAZN die Begegnung über die komplette Spielzeit. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an der Nations League und zeigt entsprechend auch das Duell in Tirana.

Wer die Partie live verfolgen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges DAZN-Abonnement. Die Übertragung beginnt beim Streamingdienst wenige Minuten vor dem Anpfiff.

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Spiel

Albanien - San Marino

Rahmen

UEFA Nations League

Spieltag

4

Datum

6. Oktober 2026

Anstoß

20:45 Uhr

Ort

Air Albania Stadium, Tirana

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream

DAZN

Fußball heute live: Nur DAZN oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Albanien vs. San Marino in der Nations League? - Die nächsten Länderspiele von Albanien

Datum & Uhrzeit

Wettbewerb

Begegnung

Austragungsort

06.10.2026 – 20:45 Uhr

UEFA Nations League (Spieltag 4)

Albanien – San Marino

Air Albania Stadium (Tirana)

12.11.2026 – 20:45 Uhr

UEFA Nations League (Spieltag 5)

Albanien – Finnland

Air Albania Stadium (Tirana)

15.11.2026 – 18:00 Uhr

UEFA Nations League (Spieltag 6)

Belarus – Albanien

Illovszky Rudolf Stadion (Budapest, HU)

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