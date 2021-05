Fußball heute live: Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) - das Halbfinale der Champions League

Manchester City und PSG wollen ins Champions-League-Finale. Hier gibt es die letzten Infos vor dem Anpfiff.

Im Halbfinale der Champions League treffen die beiden Fußball-Großmächte Manchester City und Paris Saint-Germain aufeinander. Los geht es gleich um 21.00 Uhr.

Beide Teams träumen vom Gewinn des größten Pokals im europäischen Vereinsfußball. Sowohl Manchester City als auch PSG haben nach der Übernahme durch schwerreiche Investoren aus Abu Dhabi bzw. Katar zahlreiche nationale Titel gewonnen, der Triumph in der Champions League wollte aber noch nicht gelingen.

Nach dem 2:1 im Hinspiel in Paris hat ManCity beste Karten auf den Finaleinzug, doch das Starensemble aus Frankreichs Hauptstadt um Kylian Mbappe und Neymar wird alles versuchen, um in der zweiten Saison in Folge das Endspiel zu erreichen.

Manchester City vs. PSG: Goal hat die letzten Infos vor dem Anpfiff.

Fußball heute live: Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im Überblick

BEGEGNUNG Manchester City vs. Paris Saint-Germain WETTBEWERB Champions League | Halbfinal-Rückspiel ORT Etihad Stadium | Manchester ANSTOSS 21.00 Uhr MESZ (im LIVE-TICKER ) SCHIEDSRICHTER Björn Kuipers (Niederlande) HINSPIEL 28. April 2021 | Paris Saint-Germain vs. Manchester City 1:2 (1:0)

Fußball heute live: So könnt Ihr das Spiel zwischen Manchester City und PSG gleich im TV und LIVE-STREAM sehen

Ihr wisst noch nicht, wo der Fußballkracher gleich übertragen wird? Dann kommt hier die Auflösung.

Fußball heute live: Manchester City vs. PSG (Paris Saint-Germain) im TV

Die schlechte Nachricht: Im Free-TV ist das Spiel zwischen ManCity und PSG gleich nicht zu sehen. Die gute Nachricht hingegen: in dieser Phase der Champions League benötigt Ihr nicht mehr zwei Abos, um die Spiele zu sehen.

Denn ab dem Halbfinale sind alle Spiele der Fußball-Königsklasse sowohl bei Sky als auch bei DAZN zu sehen. Zwar kosten beide Anbieter Geld, doch je nachdem, ob Ihr bereits Abonnent einer der beiden Anbieter seid, kommen auf Euch keine Zusatzkosten zu.

Fußball heute live: Manchester City vs. Paris Saint-Germain bei Sky

Das Spiel könnt Ihr bei Sky auf Sky Sport 1 sehen, dort laufen gleich auch die Vorberichte zum Spiel mit Michael Leopold, Dietmar Hamann und Erik Meijer. Kommentator der Partie ist Kai Dittmann.

Um die Champions League bei Sky sehen zu können, benötigt Ihr mindestens das Sport-Paket des Pay-TV-Senders. Dies kostet für Neukunden derzeit 17,50 Euro monatlich. Alle Infos zu den Paketen bei Sky findet Ihr hier .

Fußball heute live: Manchester City vs. Paris Saint-Germain bei DAZN

Der Streamingdienst DAZN startet um 20.30 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Alex Schlüter moderiert gemeinsam mit Experte Sandro Wagner die Vorberichte, Kommentator der Partie im Duo mit Wagner ist Jan Platte.

Wenn Ihr noch kein DAZN-Kunde seid, dann könnt Ihr das umfangreiche Programm des Dienstes einen Monat lang völlig kostenlos testen! Wenn Ihr Euch heute anmeldet, bekommt Ihr nicht nur die entscheidende Phase der Champions League und der Europa League zu sehen, sondern auch die finalen Spiele der spanischen, französischen und italienischen Liga sowie die Relegationsspiele der Fußball-Bundesliga. Zudem wartet weiterer Live-Sport unterschiedlicher Art auf Euch.

Fußball heute live: Manchester City vs. PSG im LIVE-STREAM

Ihr seid gerade unterwegs und benötigt dringend einen LIVE-STREAM zur Partie? Keine Panik, hier kommt die Lösung.

Fußball heute live: Manchester City vs. Paris im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Wer bereits Sky-Abonnent ist, der kann den Stream einfach per Sky Go nutzen. Dieser Service ist in jedem bestehenden Vertrag bereits enthalten. Dazu müsst Ihr nur die entsprechende App auf Euer Smartphone, Tablet oder Euren Computer herunterladen, Euch einloggen und schon kann es losgehen.

An alle, die keinen Sky-Vertrag haben, richtet sich der Streamingservice Sky Ticket . Dort könnt Ihr ohne Vetrragsbindung selbst entscheiden, was Ihr sehen wollt. Für das Spiel zwischen Manchester City und PSG gleich benötigt Ihr ein Supersport-Ticket. Alle Infos dazu gibt es hier .

Fußball heute live: Manchester City vs. Paris im LIVE-STREAM bei DAZN

DAZN-Kunden können Ihren Streamingdienst natürlich auch über die mobilen Endgeräte nutzen. Die App gibt es für Smartphone, Tablets und viele stationäre Geräte. Über den Computer kann das DAZN-Angebot einfach per Browser genutzt werden.

Fußball heute live: Manchester City vs. PSG im LIVE-TICKER von Goal

Die Partie heute Abend gibt es auch im LIVE-TICKER bei Goal. Dort bekommt Ihr alle wichtigen Szenen direkt geliefert.

