Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach - die Übertragung der Champions League

Borussia Mönchengladbach steht vor dem CL-Aus, heute muss die Fohlenelf zu Manchester City. Goal zeigt, wie Fußball heute LIVE im TV übertragen wird.

Entscheidungsspiel für Borussia Mönchengladbach: Im Rückspiel des Achtelfinals muss die Fohlenelf gegen Manchester City einen 0:2-Rückstand drehen, um weiterhin in der Champions League dabei zu sein. Anstoß in der Puskas Arena (Budapest) ist heute um 21.00 Uhr.

Fans der Elf vom Niederrhein durchlaufen aktuell eine schwierige Phase, was die Liebe zum Verein angeht: Sechs Spiele in Folge gingen verloren. Neben Teams, die man oben in der Tabelle der Bundesliga erwartet (RB Leipzig, BVB (Borussia Dortmund), Bayer Leverkusen) waren aber auch Teams dabei, bei denen Lars Stindl und Co. den einen oder anderen Punkt gerne mitgenommen hätten (FSV Mainz 05, FC Augsburg).

Stattdessen also eine Niederlagenserie, die es in sich hat - auch das Hinspiel gegen Manchester City ging verloren. Umso schwerer wird es, gegen den Tabellenersten der Premier League das Comeback zu ermöglichen.

Schafft Borussia Mönchengladbach in Ungarn die Sensation oder spielt Manchester City den Stiefel ruhig herunter? Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute live im TV und im STREAM übertragen wird.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute LIVE: Das Champions-League-Achtelfinale im Überblick

Begegnung Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach Datum Dienstag | 16.03.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Rückspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Puskas Arena | Budapest | Ungarn

Quelle: GettyImages

Fußball heute LIVE: Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach im TV - so seht ihr die Champions League im Fernsehen

Manchester City und Borussia Mönchengladbach umgehen die Coronaschutz- und Einreiseverordnungen und treffen in Budapest aufeinander, um sich nicht in Quarantäne begeben zu müssen.

Anhänger:innen dürfen das nicht - Stadionbesuche sind aktuell sowieso eine eher bescheidene Idee. Umso wichtiger ist also folgende Frage: Wird das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Mönchengladbach heute LIVE im TV übertragen?

Fußball heute LIVE: Sky überträgt die Champions League und Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach!

Good news für alle Fans der Elf vom Niederrhein, der Citizens oder generell für all die, die sich gerne hochklassigen Fußball im TV anschauen: Das Achtelfinal-Rückspiel ist heute LIVE im TV zu sehen!

Ein Manko gibt es aber, was wir euch von Anfang an nicht vorenthalten wollen: Pay-TV-Kanal Sky ist heute der zuständige Fernsehsender, welcher das Spiel M'Gladbach - ManCity überträgt.

Get ready to hear from Pep ahead of the "home" leg of our #UCL clash with Gladbach in Budapest on Tuesday night! 💬



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klUGiM pic.twitter.com/L8SKdkyeOR — Manchester City (@ManCity) March 15, 2021

Fußball heute LIVE: Übertragung von City - Mönchengladbach ist kostenpflichtig

Was heißt das und wieso ist das schlecht? Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man bezahlen, um das Programm des Senders sehen zu dürfen. Ihr müsst also ein Paket buchen, welches die Champions-League-Übertragungen beinhaltet, und könnt nur mit diesem Paket die CL sehen.

Neben der Champions League bietet Sky aber noch einiges mehr an: Neben der Bundesliga gibt es beispielsweise viele exklusive Filme und Serien! Überblick gefällig? Hier findet ihr alle weiteren Informationen.

Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach heute LIVE: So läuft die Sky-Übertragung ab

Zurück zur Übertragung der Champions League: Sky zeigt heute also das Fußballspiel LIVE! Kommentator ist dabei Martin Groß, los geht es um 20.50 Uhr, also zehn Minuten vor Anpfiff.

Übertragender Sender: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Begegnung : Manchester City - Borussia Mönchengladbach

: Kommentator: Martin Groß

Martin Groß Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Die Pressekonferenz vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der @ChampionsLeague in Budapest gegen @ManCity ist damit beendet. Die PK in voller Länge könnt ihr euch hier ansehen 👇 #CityBMGhttps://t.co/XA2VMPx66B — Borussia (@borussia) March 15, 2021

Manchester City, Borussia Mönchengladbach, Real Madrid, Atalanta Bergamo: Fußball heute LIVE in der Konferenz

Nicht nur das Einzelspiel ist heute LIVE zu sehen, auch die Konferenz wird durch den Pay-TV-Sender übertragen.

Übertragender Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Begegnungen : Manchester City - Borussia Mönchengladbach (Wolff Fuss) Real Madrid - Atalanta Bergamo (Kai Dittmann)

: Moderation : Michael Leopold

: Michael Leopold Experten : Dietmar Hamann Erik Meijer

: Beginn der Übertragungen : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß: 21.00 Uhr

Quelle: GettyImages

Fußball heute LIVE: Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City im LIVE-STREAM verfolgen

Wir schreiben das Jahr 2021 - auch im Hause Sky hat die Digitalisierung in den letzten Jahren Einzug gehalten, weshalb man keinen Fernseher benötigt, um das Programm des Pay-TV-Senders zu verfolgen.

Gleich zwei Varianten werden von Sky angeboten: Sky Go und das Sky Ticket. DAZN (kostenlos verfügbar!) überträgt heute Real Madrid - Atalanta Bergamo, das Mönchengladbach-Spiel ist hier nicht zu finden.

Fußball heute LIVE: So seht ihr Borussia Mönchengladbach bei Manchester City im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Die Aufstellungen von Borussia Mönchengladbach und Manchester City: So laufen die Teams heute in der Champions League auf

Ihr wollt bestens auf das Rückspiel des Achtelfinals vorbereitet sein? Eine Stunde vor Anpfiff werden die Aufstellungen hier zu finden sind, klickt euch bis dahin wieder in den Artikel!

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen von Manchester City vs. Borussia Mönchengladbach

Quelle: GettyImages