Fußball heute live: RB Leipzig vs. Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM sehen - die Übertragung der Champions League

RB Leipzig trifft im Viertelfinale der Champions League auf Atletico Madrid. Goal erklärt, wo das Spiel live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Champions-League-Viertelfinale: RB Leipzig trifft auf . Das Spiel wird um 21 Uhr im Estadio Jose Alvalade in Lissabon angepfiffen.

Das bisher größte Spiel in der Vereinsgeschichte von RB wird heute Abend gegen Atletico Madrid gespielt. Ein Viertelfinale konnte die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann bisher noch nie erreichen. Möglich wurde das durch den Sieg im Achtelfinale gegen den Vorjahresfinalisten . Der heutige Gegner Atletico ist eine harte Nuss, an dem schon Titelverteidiger gescheitert ist. Die Königsklasse wird in Turnierform in ausgespielt – pro Runde gibt es jetzt nur noch ein K.-o.-Spiel.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo gegen Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir hier die Aufstellungen beider Teams. Wer wissen will, auf welchem Sender die anderen Spiele der CL übertragen werden, für den haben wir hier einen separaten Artikel auf unserer Seite verlinkt.

Mehr Teams

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM – die Details

Wettbewerb UEFA (Viertelfinale) Datum 13. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade in Lissabon Schiedsrichter Szymon Marciniak ( )

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM – die Übertragungsrechte

Für die Champions-League-Saison 2019/20 haben Sky und DAZN die Übertragungsrechte von der UEFA erworben. Die öffentlich-rechtlichen Sender und die Privatsender sind leer ausgegangen, was bedeutet, dass es die Königsklasse heute nicht im Free-TV zu sehen gibt. Das Match zwischen Leipzig und Atletico wird heute von DAZN und Sky übertragen.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV:

Der Pay-TV-Sender Sky geht heute um 19.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD auf Sendung. Moderator Michael Leopold und Experte Didi Hamann führen Euch durch die Vorberichterstattung. Kurz vor Anpfiff wird das Wort an Kommentator Kai Dittmann übergeben. Um Sky sehen zu können, benötigt Ihr einen Sky-Receiver und das Sport-Paket-Abo, das es momentan für 17,50 Euro zu erwerben gibt.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM

Wer das Spiel lieber kostenlos im Stream im LIVE-STREAM verfolgen möchte, der sollte sich bei DAZN registrieren: Hier könnt Ihr als Neukunde den Streamingdienst einen Monat lang gratis abonnieren. DAZN streamt ab 20.45 Uhr. Alex Schlüter macht den Vorbericht, ehe Uli Hebel und Experte Ralph Gunesch kurz vor Spielbeginn übernehmen und die Partie für Euch kommentieren.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM bei DAZN sehen – so geht’s

Um DAZN sehen zu können, benötigt Ihr ein internetfähiges Gerät, wie zum Beispiel den Laptop, das Smartphone, das Tablet, die PS4, die X-Box, den Amazon Fire-TV-Stick oder einen Smart-TV. Für alle diese Geräte ist die DAZN-App kompatibel. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon kann der Fußballabend beginnen.

Achtung:

Die Champions League im LIVE-STREAM auf DAZN ist nur in und Österreich verfügbar.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM – Downloadlinks

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Sky bietet auch zwei Streams an: Sky Go und Sky Ticket. Beide Apps sind als kostenlosen Download verfügbar. Der Inhalt des Streams von Sky ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist in jedem Abo-Paket von Sky inklusive, sprich, Ihr müsst als Kunde für das Benutzen der App nicht noch mal draufzahlen. App herunterladen, einloggen – und schon kann’s losgehen.

Quelle: Imago Images / Alterphotos

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Wer kein Kunde von Sky ist und es auch nicht langfristig werden will, der kann die Königsklasse über Sky Ticket sehen. Für 29,99 Euro im Monat schaltet Ihr den Zugang zu diversen Sportarten frei. Hier haben wir die Webseite von Sky verlinkt, auf der Ihr alle Details nachlesen könnt.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Kurz vor Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen beider Teams!

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Ihr habt am Freitagabend keine Zeit? Dann schaut Euch das gesamte Spiel im Re-Live auf DAZN an und verpasst keine Tore!

DAZN schenkt Euch den ersten Monat des Abonnements, danach kostet es monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. DAZN ist jederzeit kündbar.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs und wollt nicht so viel Datenvolumen verbrauchen oder Ihr boykottiert das Bezahlfernsehen komplett? Dann schaut in den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal rein und verpasst nichts von der Champions League! Fast in Echtzeit berichtet der Ticker von den Ereignissen aus Lissabon – gepaart mit interessanten Statistiken.

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid heute live im TV und LIVE-STREAM

TV: Sky Sport 1 HD

Sky Sport 1 HD LIVE-STREAM: DAZN, Sky Go, Sky Ticket

DAZN, Sky Go, Sky Ticket Highlights: DAZN

DAZN LIVE-TICKER: Goal

Fußball heute live: RB Leipzig vs Atletico Madrid - Die Aufstellungen

RB Leipzig - Aufstellung:

Gulasci - Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Laimer, Sabitzer, Kampl, Angelino - Olmo, Nkunku - Poulsen.

Atletico Madrid - Aufstellung:

Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi - Herrera, Koke, Saul, Carrasco - Llorente, Costa