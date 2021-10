Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele kommen im TV und LIVE-STREAM

Auch der heutige Tag ist wieder vollbepackt mit hochklassigem Fußball. Hier bei Goal klären wir Euch auf, was Ihr live bei DAZN sehen könnt.

Am heutigen Mittwoch (27. Oktober 2021) gibt es wieder einige hochklassige Spiele aus der spanischen und italienischen Liga sowie weitere Partien aus dem englischen Carabao Cup, die Ihr live bei DAZN sehen könnt.

Wer also gerne Manchester City, Juventus Turin oder Real Madrid live verfolgen möchte, der sollte jetzt gut aufpassen. Wir stellen Euch alle Spiele vor, die heute bei DAZN gezeigt werden, mit Anstoßzeiten, Kommentatoren und allem, was dazugehört. Wer noch ein paar Infos mehr zu DAZN sucht oder einfach nur wissen möchte, was es dort noch zu sehen gibt, der ist hier natürlich ebenfalls richtig aufgehoben.

Goal liefert Euch alle Infos zur Übertragung der heutigen DAZN-Spiele im LIVE-STREAM.

Fußball heute live auf DAZN: Was wird dort gezeigt?

DAZN ist der größte Streamingdienst der Welt, wenn es um das Thema Livesportübertragungen geht. Wie der Begriff des Streamingdiensts schon verrät, könnt Ihr dort alles im LIVE-STREAM verfolgen. Es gibt inzwischen sogar lineare TV-Kanäle (DAZN 1 und DAZN 2), die Ihr allerdings nur über Vodafone oder Sky buchen könnt - HIER bekommt Ihr alle Informationen dazu.

Um bei DAZN zusehen zu können, braucht Ihr für gewöhnlich ein gültiges Abo und ein internetfähiges Gerät. Dann könnt Ihr dort sowohl La Liga, Serie A als auch die Ligue 1 live und in voller Länge verfolgen.

Dazu zeigt DAZN auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live. Außerdem läuft der Großteil der Champions-League-Partien exklusiv auf DAZN. Aber auch für Fans von anderen Sportarten gibt es viel zu sehen. So z.B. die NBA, NFL oder MLB. Genauso kommen aber auch Fans von Boxen, Tennis oder Darts voll auf ihre Kosten. Apropos Kosten: Für DAZN zahlt Ihr pro Monat 14,99€ oder Ihr schnappt Euch gleich das Jahresabo für 149,99€. Noch mehr Infos und den Link zum Anmelden findet Ihr übrigens hier.

Fußball heute live auf DAZN: Die La-Liga-Spiele

Der Streamingdienst DAZN zeigt Euch alle Partien der spanischen Liga in voller Länge. Auch heute gibt es dort einige Partien zu sehen:

Begegnung Anpfiff Übertragungsort Kommentator/Experte Rayo Vallecano vs. FC Barcelona 27. Oktober - 19:00 Uhr DAZN Lukas Schönmüller/Michi Hofmann RCD Mallorca vs. FC Sevilla 27. Oktober - 19:00 Uhr DAZN Tobi Fischbeck Real Betis vs. FC Valencia 27. Oktober - 19:00 Uhr DAZN Ruben Zimmermann Real Madrid vs. CA Osasuna 27. Oktober - 21:30 Uhr DAZN Marco Hagemann/Sebastian Kneißl

Fußball heute live auf DAZN: Die Übertragung des Carabao Cups im TV und LIVE-STREAM

Die Übertragungsrechte an der englischen Premier League hält der Bezahlsender Sky und dementsprechend ist diese Liga nicht bei DAZN zu sehen.

Der Carabao Cup, der englische Ligapokal, darf allerdings von DAZN im LIVE-STREAM gezeigt werden. Auch wenn dieser Wettbewerb nicht ganz so prestigeträchtig ist wie der FA Cup, gibt es dort dennoch ein paar richtig gute Spiele zu sehen. Diese haben wir im Folgenden für Euch aufgelistet.

Begegnung Anpfiff Übertragungsort Kommentator/Experte Stoke City vs. Brentford FC 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Guido Hüsgen West Ham United vs. Manchester City 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Uli Hebel/Benny Lauth Leicester City vs. Brighton & Hove Albion 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Uwe Morawe FC Burnley vs. Tottenham Hotspur 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Max Gross Preston North End vs. FC Liverpool 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Flo Hauser

Fußball heute live auf DAZN: Die Serie A im LIVE-STREAM

Genauso wie die spanische Liga könnt Ihr auch die Serie A bei DAZN immer live verfolgen. Wer also gerne Zlatan Ibrahimovic oder Paulo Dybala zusehen möchte, der ist hier genau richtig. Auch heute gibt es bei DAZN wieder einige spannende Partien der italienischen Liga zu sehen.

Begegnung Anpfiff Übertragungsort Kommentator/Experte Juventus Turin vs. Sassuolo Calcio 27. Oktober - 18:30 Uhr DAZN Carsten Fuß/Christian Bernhard Sampdoria Genua vs. Atalanta Bergamo 27. Oktober - 18:30 Uhr DAZN / Udinese Calcio vs. Hellas Verona 27. Okober - 18:30 Uhr DAZN / FC Empoli vs. Inter Mailand 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN Claus Müller Cagliari Calcio vs. AS Rom 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN / Lazio Rom vs. AC Florenz 27. Oktober - 20:45 Uhr DAZN /

Fußball heute live auf DAZN: Die Übertragung der Ligue 1 im LIVE-STREAM

Auch die französische Liga gibt es bei DAZN zu sehen. Wer also die Stars von PSG gerne mal selbst live vor dem Bildschirm erleben möchte, der sollte hier einschalten.