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UEFA Nations League A
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Gursel Aksel Stadium
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GOAL
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Fußball heute live: Läuft Türkei vs. Belgien im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN?

UEFA Nations League A
Türkei - Belgien
Türkei
Belgien

In der Nations League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen der Türkei und Belgien. Wo das Duell der beiden Teams aus Liga A live im TV und Livestream zu sehen ist, verrät GOAL.

Der fünfte Spieltag der Nations League hält am Donnerstag einen Kracher aus Liga A bereit: Die Türkei bekommt es in Gruppe 1 mit Belgien zu tun. Gespielt wird ab 18 Uhr im Gürsel-Aksel-Stadion in Izmir.

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Im Mittelpunkt steht dabei auch Sergen Yalcin, der erstmals als Nationaltrainer der Türkei an der Seitenlinie steht. Er trat die Nachfolge von Vincenzo Montella an, von dem sich der Verband nach vier Niederlagen aus den ersten vier Gruppenspielen getrennt hatte. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Nationen ging mit 3:0 deutlich an Belgien.

Doch wo wird das Rückspiel live übertragen? Bei GOAL erfahrt Ihr es.

Fußball heute live: Läuft Türkei vs. Belgien im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN?

Fußballfans können das Duell zwischen der Türkei und Belgien hierzulande live bei DAZN verfolgen. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist nicht vorgesehen. Stattdessen übernimmt der Streamingdienst die komplette Übertragung und zeigt die Begegnung über die gesamte Spielzeit. Die Rechte an der Nations League liegen grundsätzlich bei DAZN. Lediglich die Partien der deutschen Nationalmannschaft sind davon ausgenommen.

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Die Sendung geht bereits kurz vor dem Anpfiff auf Sendung. Eine Zusammenfassung mehrerer parallel laufender Begegnungen in einer Konferenz bietet DAZN jedoch nicht an. Wer das Duell zwischen der Türkei und Belgien sehen möchte, muss daher die Übertragung des Einzelspiels auswählen.

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Fußball heute live: Läuft Türkei vs. Belgien im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN? Wichtigste Infos

Begegnung

Türkei vs. Belgien

Wettbewerb

Nations League (Liga A)

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Datum

12. November 2026

Uhrzeit

18 Uhr

Ort

Gürsel-Aksel-Stadion, Izmir (Türkei)

Livestream

DAZN

Fußball heute live: Läuft Türkei vs. Belgien im Free-TV? Oder gibt es nur eine Übertragung bei DAZN? Die Tabelle in der Gruppe A1

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

Frankreich

4

3

1

0

7:2

5

10

2

Italien

4

2

1

1

8:5

3

7

3

Belgien

4

2

0

2

6:5

1

6

4

Türkei

4

0

0

4

2:11

-9

0

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