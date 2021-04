Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Champions League

Entscheidung in der Champions League: Der BVB empfängt heute Manchester City zum Viertelfinal-Rückspiel. So seht Ihr das Spiel live im TV und Stream.

Zieht Borussia Dortmund noch ins Halbfinale der Champions League ein? Am heutigen Mittwoch, 14.April, empfängt der BVB zum Rückspiel im Viertelfinale Manchester City. Das Spiel wird um 21 Uhr im Signal Iduna Park angepfiffen.

Ärgerlich war die 1:2-Niederlage des BVB in Manchester. Nach überwiegend guter Leistung kassierte der BVB noch in der Schlussminute das Gegentor zum 1:2. Die Chance auf das Halbfinale ist für das Team von Trainer Edin Terzic dennoch groß - was vor dem Duell gegen den Premier-League-Spitzenklub so gar nicht erwartet wurde.

Das der BVB gut in Form ist, bewies er zuletzt beim Bundesliga-Auswärtssieg in Stuttgart. Manchester City verpatzte dagegen seine Generalprobe und musste sich Leeds United geschlagen geben.

Der BVB muss heute auf jeden Fall gewinnen, um ins Halbfinale einzuziehen. Ein 1:0 würde schon reichen. Schießt Manchester City ein Auswärtstor, braucht der BVB ein 2:1 um in die Verlängerung zu kommen. Erzielt City gar mehr Tore, muss der BVB mit zwei Toren Differenz gewinnen.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen und BVB vs. Manchester City heute live und in voller Länge ansehen? Goal verrät Euch, wie das funktioniert.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Champions League: das Spiel auf einen Blick

Wettbewerb Champions League (Viertelfinale, Rückspiel) Datum Mittwoch, 14. April, 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

Fußball heute live im TV sehen: So läuft BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Champions League

Eine Übertragung des Spieles BVB gegen Manchester City im Free-TV wird es heute wegen der Situation der Übertragungsrechte an der Champions League nicht geben. Wer zeigt das Spiel heute dann live im TV? Das verrät Euch Goal in diesem Absatz.

Fest steht, dass das Spiel heute nur im Pay-TV verfolgt werden kann, da sich ein Anbieter dafür die exklusiven Übertragungsrechte gesichert hat.

Fußball heute live im TV bei Sky: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Übertragung

BVB gegen Manchester City könnt Ihr heute live nur bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender und der Streamingdienst DAZN teilen sich in dieser Saison die Übertragungen der Champions-League-Spiel auf. Heute hatte Sky das Erstzugriffsrecht und schnappte sich das Rückspiel des BVB.

Sky zeigt heute Abend auch eine Konferenz der beiden heutigen Viertelfinal-Rückspiele. Somit habt ihr eine zweite Möglichkeit, Euch das Spiel BVB gegen Manchester City anzusehen.

Fußball heute live im TV bei Sky: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im Überblick

Übertragungsbeginn: 19.30 Uhr (Vorberichterstattung)

19.30 Uhr (Vorberichterstattung) Anpfiff: 21 Uhr

21 Uhr Sender: Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz)

Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD (Einzelspiel), Sky Sport 1 HD (Konferenz) Kommentar: Kai Dittmann (Einzelspiel), Frank Buschmann (Konferenz)

Voraussetzung Sky empfangen zu können ist ein Abonnement. Infos zu den momentanen Sky-Angeboten findet Ihr HIER!

Fußball heute live im Stream: BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City in der Champions League

Live im TV könnt Ihr BVB gegen Manchester City heute also schon einmal sehen. Gibt es auch eine Übertragung im LIVE-STREAM? Die Antwort lautet ja!

Die Übertragungsrechte von Sky umfassen auch eine Live-Berichterstattung im Internet. Sky bietet dazu zwei Alternativen an: Sky Go und Sky Ticket.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Go gezeigt

Sky Go ist beim Abschluss eines Sky-Paketes bereits im Preis inbegriffen. Die App kann in den bekannten Stores runtergeladen werden. Habt Ihr dies gemacht, müsst Ihr Euch nur noch mit Euren Zugangsdaten anmelden und schon könnt Ihr den LIVE-STREAM via Sky Go sehen.

Das ist Sky Go!

BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im LIVE-STREAM: So wird Fußball bei Sky Ticket gezeigt

Ihr wollt keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen, aber dennoch das Spiel BVB gegen Manchester City heute noch spontan live sehen? Dann ist Sky Ticket die beste Alternative. Sky Ticket gibt es in mehreren Variationen. Um auch die Einzelspiele der Champions League sehen zu können stehen Euch zwei Alternativen zur Verfügung. Das "Supersport Jahr" und der Supersport Monat".

Was die unterschiedlichen Pakete und weitere Informationen zu Sky Ticket kosten findet ihr HIER.

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM verpasst? BVB (Borussia Dortmund) vs. Manchester City im Re-Live sehen

Ihr habt die Übertragung von BVB gegen Manchster City heute libe im TV oder im LIVE-STREAM verpasst? Bei diesem Problem kann Euch DAZN helfen. Bei dem Streamingdienst habt Ihr nämlich die Möglichkeit Euch ab 0 Uhr im Re-Live anzusehen - ebenso wie die Höhepunkte des Spieles.

DAZN kostet im Monatsabo 11,99 Euro. Ihr könnt aber auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Neukunden erhalten die ersten 30 Tage kostenlos geschenkt.

Hier geht's zum Gratismonat!

