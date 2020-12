Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: So läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig

In der Bundesliga steht das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig an. Hier erfahrt Ihr, wie Fußball heute live übertragen wird.

Es ist das Duell zwischen dem Tabellenersten und dem direkten Verfolger - der empfängt . Anpfiff der Partie in der Allianz Arena ist heute um 18.30 Uhr .

Ihr wollt das Duell der beiden besten -Teams heute live sehen? Dann seid Ihr hier genau richtig - hier gibt es alle Informationen darüber, wie das Spiel heute live übertragen wird.

Fußball heute live im TV: So läuft FC Bayern München vs. RB Leipzig heute im Fernsehen

Auch beim Bundesliga-Topspiel am 10. Spieltag sind die Fans im Stadion aufgrund der Corona-Pandemie außen vor. Folglich müssen alle, die das Duell zwischen dem deutschen Rekordmeister und den Roten Bullen verfolgen möchten, auf eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM ausweichen. Doch wer zeigt / überträgt heute das Bundesliga-Duell überhaupt live?

Die Übertragungsrechte der Bundesligasaison 2020/21 werden unter drei Anbietern aufgeteilt: DAZN zeigt Spiele im LIVE-STREAM, Sky im Pay-TV und manche Duelle laufen auch kostenlos im Free-TV . Wie aber sieht es am heutigen Samstag aus?

Fußball heute live im TV sehen: Sky zeigt / überträgt FC Bayern vs. RB Leipzig

Für Bayern München gegen RB Leipzig liegen die Übertragungsrechte einzig und allein beim Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky . Sky zeigt / überträgt als das Duell aus der Münchner Allianz Arena heute live im TV - allerdings kostenpflichtig.

Um Fußball heute live bei Sky anschauen zu können, brauchen Fans ein Abonnement. Genauere Informationen hierfür können der Webseite von Sky entnommen werden .

Wer ist an diesem Samstag heute live am Mikro mit dabei und welcher Kanal zeigt die Partie? Alle Details noch einmal in der Übersicht:

Sky zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig heute live im TV:

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Anpfiff: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Kommentator: Wolff Fuss

Fußball heute im LIVE-STREAM sehe: So wird FC Bayern München vs. RB Leipzig gezeigt

Sky hält - wie oben bereits erwähnt - die Übertragungsrechte für Bayern München gegen RB Leipzig am Samstag. Diese gelten nicht nur für eine Übertragung im TV, auch in Sachen LIVE-STREAM ist Sky die richtige Anlaufstelle für Fans.

Sky Go zeigt / überträgt Fußball heute im LIVE-STREAM: FC Bayern München vs. RB Leipzig

Wenn Ihr ein Sky-Abonnement besitzt und Euch heute die vollen 90 Minuten der Bundesliga live anschauen wollt, dann könnt Ihr auf Sky Go zurückgreifen. Sky Go zeigt / überträgt die ganze Begegnung zwischen dem Team von Trainer Hansi Flick und Leipzig heute live und in voller Länge im LIVE-STREAM.

Jeder Abonnent von Sky erhält bei Abschluss des Vertrags einen Login für Sky Go. Über Eure Kundennummer und einen PIN erhaltet Ihr Zugang und könnt die Partie live im Stream anschauen. Der LIVE-STREAM deckt sich mit der Übertragung im TV.

Sky Ticket zeigt / überträgt Bayern München vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM

Ihr habt kein Abonnement bei Sky und wollt Euch auch nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden? Dann ist Sky Ticket die einzig echte Option am Samstag, um FC Bayern gegen RB Leipzig in einem legalen LIVE-STREAM zu sehen!

Sky Ticket ist eine Möglichkeit, um ohne langfristiges Abo die Bundesliga im LIVE-STREAM anschauen zu können. Mit verschiedenen Paketen (hier gibt es mehr Informationen) könnt Ihr Euch einen Zugriff auf den Stream von Bayern gegen Leipzig sichern.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München vs. RB Leipzig live im TV und im STREAM? Die Übertragung auf einen Blick

Bayern gegen Leipzig live im ... TV bei ... Sky LIVE-STREAM bei ... Sky Go , Sky Ticket LIVE-TICKER bei ... Goal

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Der Vorbericht zur Partie FC Bayern München vs. RB Leipzig - Nagelsmanns Riesenrespekt von Bayern und Flick: "Ein ganz, ganz feiner Kerl"

Mit einem Sieg am Samstag im Bundesliga-Gipfel bei Bayern München würde RB Leipzig den Rekordmeister von der Tabellenspitze stoßen. Auf Augenhöhe sehen sich die aufstrebenden Sachsen aber noch nicht.

Charmeoffensive vor dem Bundesliga-Gipfel: RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann hat den Gegner Bayern München und dessen Trainer Hansi Flick in höchsten Tönen gelobt. Zwar kann seine Mannschaft den Rekordmeister mit einem Sieg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) von der Tabellenspitze verdrängen, "das heißt aber nicht, dass wir auf Augenhöhe sind", stellte Nagelsmann klar.

Es müsse viel passieren, damit eine Mannschaft am Ende der Saison vor dem FC Bayern landen könne. "Wir versuchen immer unser Bestes und wollen auch am Samstag gewinnen. Wir haben einen guten Plan, die Jungs haben auch Bock zu gewinnen", beteuerte Nagelsmann: "Doch es ist halt nur sehr schwer."

Großen Anteil am Höhenflug des Rekordmeisters in diesem Jahr habe Flick. Bayerns Coach sei ein "ganz, ganz feiner Kerl, ein netter Mensch, der auch mal anruft. Hin und wieder schreiben wir uns", so Nagelsmann. Zudem müsse Flick "auch ein sehr, sehr guter Trainer" sein, der die Mannschaft "nochmal nach vorne gebracht" habe.

Auf dem Platz habe Bayerns Mannschaft unter Flick die größten Fortschritte im Gegenpressing und Attackieren gemacht. Mit welcher Bereitschaft die Top-Spieler bei Ballverlust auch defensiv gearbeitet haben, sei schon beeindruckend, meinte Nagelsmann.

Flick gab die Komplimente zurück. Leipzig habe eine "enorme Entwicklung" gemacht, sagte der Bayern-Coach am Freitag. "Dass Julian ein Toptrainer ist, hat er jetzt auch in Leipzig unter Beweis gestellt", meinte der Bayern-Coach. Nagelsmann mache Dinge, die Flick von der Idee, wie man Fußball spielen möchte, sehr schätzt.

Besonders deutliche Unterschiede zwischen Bayern und Leipzig würden sich nach Einschätzung von Nagelsmann bei den Kadern beider Klubs zeigen. Bayern habe das beste Personal der Liga. "Das weiß jeder." Die Münchner hätten "unheimlich viel Geld" ins Team gesteckt und in den letzten Jahren "viele gute Entscheidungen getroffen."

Aber man sehe jetzt auch, dass die sie ein bisschen müde würden, dass die lange Vorbereitung wegen der extremen Belastung fehle. Gegen Leipzig werde Bayern aber wieder "die maximale Schärfe" haben, auch weil im letzten Spiel mit Manuel Neuer, Leon Goretzka und Robert Lewandowski wichtige Spieler geschont werden konnten.

Während Bayern seinem "Platzhirsch-Dasein" zu Hause gerecht werden wolle, habe Leipzig nur drei Tage später wieder ein "Must-win-Spiel" vor der Brust. Gegen geht es am Dienstag (21.00 Uhr) um den Einzug ins Achtelfinale der . "Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen", das Bayern-Spiel sei hingegen eine Partie, "die wir gewinnen wollen."

Die Leipziger Hoffnungen ruhen auch in München auf Stürmer Alexander Sörloth. Der Norweger erzielte am Mittwoch beim 4:3 im Gruppenspiel der Champions League bei Istanbul mit seinem ersten Tor im elften Spiel den Siegtreffer. "Grundsätzlich wäre es schön, wenn er auch da wieder ein Tor schießen würde", sagte Nagelsmann zum Auftritt in München.

Auch das Gesetz der Serie spricht am Samstag für die Sachsen. Bei den letzten Auftritten in München konnte sich RB immer ein wenig steigern. Die letzten Spiele endeten 0:3, 0:2, 0:1, 0:0. "Wenn man das logisch weiterführt, könnte es sein, dass wir da gewinnen", sagte Nagelsmann. ( Quelle: SID )