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FC Bayern IIIMAGO / Ulrich Wagner
GOAL
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Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II?

Deutschland 4
1860 München - Bayern München II
1860 München
Bayern München II

München blickt auf das kleine Stadtderby: Der TSV 1860 trifft heute auf die zweite Mannschaft des FC Bayern. GOAL liefert Euch alle Infos zur TV-Übertragung und verrät, ob die Partie live im Free-TV zu sehen ist.

Der 15. Spieltag der Regionalliga Bayern findet am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, mit einem echten Lokalduell seinen Abschluss. Wenn der TSV 1860 München auf die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft, steht das kleine Stadtderby auf dem Programm. Anstoß im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wo das Duell live zu sehen ist und ob eine Übertragung im Free-TV angeboten wird.

Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II?

Fans, die das Stadtduell live verfolgen wollen, haben gleich mehrere Möglichkeiten. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt der BR die Begegnung. Wer lieber online zuschaut, kann auf die kostenlosen Livestreams von BR24 Sport und der ARD-Mediathek zurückgreifen.

Darüber hinaus gehört das Aufeinandertreffen zum Programm von FC Bayern.tv Plus. Der vereinseigene Sender des FC Bayern ist im kostenpflichtigen Monatsabo für vier Euro erhältlich.

Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. FC Bayern München II

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

15

Datum

18. Oktober 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

TV

BR

Livestream

BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus

Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag

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Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

FC Memmingen

14

9

3

2

16:7

9

30

2

TSV Buchbach

14

8

4

2

27:16

11

28

3

TSV 1860 München

13

6

6

1

27:15

12

24

4

SpVgg Unterhaching

13

6

6

1

20:11

9

24

5

VfB Eichstätt

14

6

3

5

17:19

-2

21

6

FV Illertissen

13

5

5

3

21:16

5

20

7

DJK Vilzing

13

5

5

3

22:21

1

20

8

Wacker Burghausen

14

5

4

5

32:25

7

19

9

SpVgg Bayreuth

14

6

1

7

26:20

6

19

10

FC Augsburg II

13

5

3

5

22:27

-5

18

11

SC Eltersdorf

13

4

5

4

20:19

1

17

12

1. FC Nürnberg II

12

5

1

6

22:17

5

16

13

Bayern München II

12

4

4

4

15:13

2

16

14

1. FC Schweinfurt 05

13

3

5

5

18:26

-8

14

15

SpVgg Greuther Fürth II

13

3

3

7

18:22

-4

12

16

TSV Schwaben Augsburg

13

3

3

7

14:26

-12

12

17

SpVgg Ansbach

13

3

2

8

11:27

-16

11

18

TSV Aubstadt

13

2

4

7

16:22

-6

10

19

TSV Landsberg

13

1

5

7

12:27

-15

8

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