Der 15. Spieltag der Regionalliga Bayern findet am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, mit einem echten Lokalduell seinen Abschluss. Wenn der TSV 1860 München auf die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft, steht das kleine Stadtderby auf dem Programm. Anstoß im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr.
GOAL zeigt Euch, wo das Duell live zu sehen ist und ob eine Übertragung im Free-TV angeboten wird.
Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II?
Fans, die das Stadtduell live verfolgen wollen, haben gleich mehrere Möglichkeiten. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt der BR die Begegnung. Wer lieber online zuschaut, kann auf die kostenlosen Livestreams von BR24 Sport und der ARD-Mediathek zurückgreifen.
Darüber hinaus gehört das Aufeinandertreffen zum Programm von FC Bayern.tv Plus. Der vereinseigene Sender des FC Bayern ist im kostenpflichtigen Monatsabo für vier Euro erhältlich.
Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. FC Bayern München II
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
15
Datum
18. Oktober 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
TV
BR
Livestream
BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus
Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FC Memmingen
14
9
3
2
16:7
9
30
2
TSV Buchbach
14
8
4
2
27:16
11
28
3
TSV 1860 München
13
6
6
1
27:15
12
24
4
SpVgg Unterhaching
13
6
6
1
20:11
9
24
5
VfB Eichstätt
14
6
3
5
17:19
-2
21
6
FV Illertissen
13
5
5
3
21:16
5
20
7
DJK Vilzing
13
5
5
3
22:21
1
20
8
Wacker Burghausen
14
5
4
5
32:25
7
19
9
SpVgg Bayreuth
14
6
1
7
26:20
6
19
10
FC Augsburg II
13
5
3
5
22:27
-5
18
11
SC Eltersdorf
13
4
5
4
20:19
1
17
12
1. FC Nürnberg II
12
5
1
6
22:17
5
16
13
Bayern München II
12
4
4
4
15:13
2
16
14
1. FC Schweinfurt 05
13
3
5
5
18:26
-8
14
15
SpVgg Greuther Fürth II
13
3
3
7
18:22
-4
12
16
TSV Schwaben Augsburg
13
3
3
7
14:26
-12
12
17
SpVgg Ansbach
13
3
2
8
11:27
-16
11
18
TSV Aubstadt
13
2
4
7
16:22
-6
10
19
TSV Landsberg
13
1
5
7
12:27
-15
8