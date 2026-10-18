Der 15. Spieltag der Regionalliga Bayern findet am heutigen Sonntag, den 18. Oktober, mit einem echten Lokalduell seinen Abschluss. Wenn der TSV 1860 München auf die zweite Mannschaft des FC Bayern trifft, steht das kleine Stadtderby auf dem Programm. Anstoß im Grünwalder Stadion ist um 14 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wo das Duell live zu sehen ist und ob eine Übertragung im Free-TV angeboten wird.

Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II?

Fans, die das Stadtduell live verfolgen wollen, haben gleich mehrere Möglichkeiten. Im frei empfangbaren Fernsehen zeigt der BR die Begegnung. Wer lieber online zuschaut, kann auf die kostenlosen Livestreams von BR24 Sport und der ARD-Mediathek zurückgreifen.

Darüber hinaus gehört das Aufeinandertreffen zum Programm von FC Bayern.tv Plus. Der vereinseigene Sender des FC Bayern ist im kostenpflichtigen Monatsabo für vier Euro erhältlich.

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Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. FC Bayern München II Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 15 Datum 18. Oktober 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) TV BR Livestream BR24 Sport, ARD-Mediathek, FC Bayern.tv Plus

Fußball heute live im Free-TV: Welcher Sender zeigt / überträgt 1860 München vs. FC Bayern II? Die Tabelle vor dem 15. Spieltag