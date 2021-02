Fußball heute live: BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla - so wird die Champions League jetzt im TV und LIVE-STREAM übertragen

Der BVB (Borussia Dortmund) spielt im Achtelfinale gegen den FC Sevilla. Goal erklärt, wie die Champions League heute LIVE übertragen / gezeigt wird.

Auch für den BVB geht die zweite Saisonhälfte in der Champions League los: Borussia Dortmund spielt heute beim FC Sevilla das Hinspiel im Achtelfinale. Anpfiff im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan ist heute um 21 Uhr.

Es sind alles andere als rosige Zeiten in Dortmund zurzeit: Nach dem 2:2-Unentschieden gegen die TSG 1899 Hoffenheim sind es weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den vierten Rang, welcher gleichbedeutend mit der Qualifikation für die Champions League ist.

Als Sprungbrett für ein erfolgreiches Saisonfinish soll die Champions League dienen - alleine das Viertelfinale würde dem BVB viele Millionen Euro bringen. Gegner Sevilla ist aber nicht zu unterschätzen: Die Andalusier sind Vierter in LaLiga und konnten die letzten neun Pflichtspiele gewinnen!

Findet der BVB zurück in die Spur oder gibt es auch in Südspanien einen Dämpfer? Goal erklärt, wie Fußball heute Abend LIVE übertragen wird.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla? Die Partie der Champions League im Überblick

Begegnung FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch | 17.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21 Uhr Ort Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | Sevilla | Spanien Geschätzter Marktwert Sevilla: 344 Millionen Euro | Borussia Dortmund: 593 Millionen Euro Schiedsrichter Danny Makkelie

Fußball heute LIVE: So wird FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV übertragen

Mittwoch. 21 Uhr. Zwei Spitzenmannschaften aus LaLiga und der Bundesliga treffen aufeinander. Was will das Fußballherz von Anhänger:innen eigentlich mehr? Eine Sache gibt es: die passende Übertragung!

Was war früher da: das Huhn, das Ei oder die Frage, wo heute das Spiel des Lieblingsvereins übertragen wird? So oder so werden sich auch heute wieder viele Fans, besonders vom BVB, diese Frage stellen.

Fußball heute LIVE: BVB bei Sevilla läuft auf DAZN

Die Antwort darauf dürfte viele Fans freuen, andere wiederum werden verwundert mit der Augenbraue runzeln: DAZN überträgt heute die Begegnung zwischen dem FC Sevilla und Borussia Dortmund!

Der Streamingdienst konnte sich die Übertragungsrechte der Begegnung sichern und wird daher das Spiel des BVB übertragen! Wie genau die Übertragung aussehen wird? Ungefähr so:

FC Sevilla vs. Borussia Dortmund: So läuft die DAZN-Übertragung ab

Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Trailer bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Extra-Option Fan-Atmosphäre verfügbar

Fußball heute LIVE: Darum zeigt DAZN die Champions League

Seit dem Achtelfinale ist die Übertragung der Champions League anders aufgeteilt als noch in der Gruppenphase: DAZN und Sky zeigen nun jeweils die Hälfte aller Spiele. Überblick gefällig? Die folgende Tabelle sollte euch aufklären!

Begegnung Datum Übertragender Anbieter RB Leipzig vs. FC Liverpool 21 Uhr, 16.02. DAZN FC Barcelona vs. Paris Saint-Germain 21 Uhr, 16.02. Sky FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) 21 Uhr, 17.02. DAZN FC Porto vs. Juventus Turin 21 Uhr, 17.02. Sky Lazio Rom vs. FC Bayern München 21 Uhr, 23.02. Sky Atletico Madrid vs. FC Chelsea 21 Uhr, 23.02. DAZN Borussia Mönchengladbach vs. Manchester City 21 Uhr, 24.02. DAZN Atalanta Bergamo vs. Real Madrid 21 Uhr, 24.02. Sky

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla im TV: So seht ihr die Champions League auf eurem Fernseher

DAZN überträgt die Champions League, schön und gut, aber es wäre doch trotzdem ganz schön, das BVB-Spiel auf dem Fernseher zu sehen? Falls das gerade euer Gedanke ist, können wir euch beruhigen: Auch für Anhänger:innen, die am Flachbildschirm im Wohnzimmer hängen, ist beim Streamingdienst gesorgt.

Mit einem Smart-TV, also einem modernen Fernseher mit halbwegs stabiler Internetverbindung, könnt ihr das Spiel auch sehen. Ihr benötigt dafür zwar die DAZN-App, diese ist aber kostenlos zum Download verfügbar.

Fußball heute LIVE im Pay-TV: Sky überträgt Porto vs. Juventus und die Konferenz!

Auch Sky-Abonnenten dürfen sich heute freuen, denn auch hier wird die Champions League übertragen. Zwar sucht ihr hier vergeblich nach Sevilla vs. BVB, allerdings ist diese Partie teilweise in der Konferenz zu sehen.

Auch übertragen wird das Spiel zwischen dem FC Porto und Juventus Turin. Hier erfahrt ihr mehr zu der Bestellung der passenden Pakete.

Cristiano Ronaldo und Erling Haaland in Aktion: Die Sky-Konferenz im TV

Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Sender: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Gezeigte Begegnungen: FC Sevilla - Borussia Dortmund (Kommentar: Wolff Fuss) FC Porto - Juventus Turin (Martin Groß)

Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: ​ Erik Meijer Dieter Hamann



Fußball heute LIVE: FC Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM sehen? So verfolgt ihr die Champions League kostenlos im Internet

Was gibt es Schöneres, als im verdienten Feierabend Spitzenfußball per LIVE-STREAM zu verfolgen. Dass DAZN heute dafür zuständig ist, wäre also bereits geklärt. In den nächsten Abschnitten klären wir wichtige Fragen zum Streamingdienst.

Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos sehen: So streamt ihr mit dem DAZN Probemonat

Wir haben es bereits kurz erwähnt, jetzt erklären wir es etwas ausführlicher: Mit dem DAZN Probemonat kann man das gesamte DAZN-Programm sehen, ohne einen Cent zu bezahlen!

Dabei ist der Probemonat nicht nur kostenlos, sondern auch noch unverbindlich - wenn ihr also das Abonnement nach den 30 Tagen Probemonat nicht weiterführen wollt, könnt ihr einfach rechtzeitig kündigen.

Fußball heute LIVE: So günstig ist die Champions League LIVE und exklusiv auf DAZN

Probemonat abgelaufen? Dann müsst ihr ab jetzt in die Tasche greifen, wenn ihr das DAZN-Programm verfolgen wollt - teuer wird's aber nicht, besonders im Vergleich zur Konkurrenz. Das sind die beiden Varianten:

Monatsabo | 11,99 pro Monat | Monatliche Kündigung möglich | Monatliche Abbuchung

Jahresabo | 119,99 Euro pro Jahr | Jährliche Kündigung möglich | Jährliche Abbuchung

Fußball heute LIVE mit Sky Go und dem Sky Ticket: So könnt ihr Sky mobil streamen

Ihr wollt heute unbedingt die Konferenz oder das Juve-Spiel auf Sky sehen? Dann habt ihr diese beiden Möglichkeiten:

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen

Zusätzlich: SkyGo-Plus verfügbar: ​Drei zeitgleiche Streams Bis zu fünf Geräten registrierbar +5 Euro pro Monat

Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet, ...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Champions League

Aufstellung von BVB (Borussia Dortmund):

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud, Can, Bellingham - Reus, Haaland, Sancho

Aufstellung des FC Sevilla:

Bono - Navas, Kounde, D. Carlos, Escudero - Fernando, Jordan, Rakitic - Suso, En-Nesyri, Gomez

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla heute im TV und LIVE-STREAM?

