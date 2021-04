Fußball heute live: FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) - die Champions League im TV und LIVE-STREAM!

Topspiel in der CL: Der FC Bayern München empfängt PSG (Paris Saint-Germain). Goal zeigt, wie das Spiel der Champions League übertragen wird.

Ursprünglich waren es 32 Mannschaften, mittlerweile sind es nur noch deren acht: Das Viertelfinale der Champions League ist erreicht! Der FC Bayern München empfängt heute PSG (Paris Saint-Germain).

Anstoß in der Allianz Arena in München ist heute um 21.00 Uhr. Jede/r Fußballanhänger:in weiß, dass heute zwei Spitzenteams aufeinandertreffen: Nicht ohne Grund standen die Bayern und PSG in der vergangenen Saison im Finale der Champions League.

Das Ergebnis damals: 1:0 für den FC Bayern München. Aus Sicht der Süddeutschen darf sich ein Erfolg heute gerne wiederholen, das Rückspiel findet am 13. April statt - beide Aufeinandertreffen steigen also innerhalb von sechs Tagen.

Wer kann sich die bessere Ausgangslage für das Rückspiel herausarbeiten? Bereits jetzt ist klar, dass uns hochklassiger Fußball erwartet! Goal erklärt in diesem Artikel, wie Fußball heute LIVE im TV übertragen wird.

Fußball heute LIVE: FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain - so findet die Begegnung der Champions League statt

Begegnung FC Bayern München - Paris Saint-Germain Datum Mittwoch | 07.04.2021 Wettbewerb Champions League | Viertelfinale | Hinspiel Anstoß 21.00 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München

Fußball heute LIVE: FC Bayern München - PSG (Paris Saint Germain) im TV sehen - so geht's!

Der FC Bayern München ist der erfolgreichste Verein in Deutschland und wohl auch der Klub, der am heftigsten polarisiert. So oder so schlägt der Rekordmeister regelmäßig hohe Wellen und zieht viele Anhänger:innen vor die Bildschirme.

Vor allem in Spitzenspielen und K.o.-Partien, wie der heutigen gegen PSG, sehen viele Fans zu. Aber wird die Begegnung der Champions League heute überhaupt im TV übertragen?

Fußball heute LIVE: Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - PSG (Paris Saint Germain) LIVE im TV?

Gute Neuigkeiten für alle Zuschauer:innen, die sich bereits auf einen Fußballabend gefreut haben: FC Bayern München - PSG (Paris Saint-Germain) wird heute LIVE im TV übertragen!

Sky hat sich die Übertragungsrechte an der Begegnung gesichert und strahlt diese daher aus, Konkurrent DAZN (kostenloses Abonnement verfügbar) zeigt ebenfalls heute um 21.00 Uhr FC Porto - FC Chelsea.

Fußball heute LIVE: So überträgt Sky Bayern - Paris

Kommentator bei Sky ist heute Wolff Fuss, der in der nächsten Saison übrigens Bundesligaspiele auf Sat.1 begleiten wird - das wurde heute bekannt gegeben. Zurück zu Bayern vs. PSG: Das Spiel wird heute auf Sky Sport 2 (HD) und Sky Sport UHD gezeigt.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Kommentar : Wolff Fuss

: Wolff Fuss Sender : Sky Sport 2 (HD) Sky Sport UHD

:

Fußball heute LIVE - FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain: So viel müsst ihr für Sky bezahlen

Dass das Spiel des FC Bayern München im TV zu sehen ist, ist für viele Fans natürlich eine tolle Nachricht - ganz ohne Einschränkung wird das aber doch nicht funktionieren: Sky ist ein Pay-TV-Sender.

Das bedeutet: Ihr müsst bezahlen, um das Programm des Fernsehsenders verfolgen zu können. Dafür hat Sky unterschiedliche Pakete ins Leben gerufen, welche man buchen kann - ihr benötigt das "Sport"-Paket. Alle weiteren Informationen findet ihr hier.

Die Sky-Pakete: So seht ihr Bundesliga, Champions League und Game of Thrones

Fußball Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Sport Champions League DFB-Pokal Premier League Tennis, Handball, Golf Formel 1

Cinema

Entertainment

Entertainment Plus

Kids

Konferenz und kostenloser Stream: So seht ihr Bayern - Paris im TV und LIVE-STREAM

Wenn ihr das passende Sky-Angebot gebucht habt, müsst ihr euch nicht auf das Einzelspiel beschränken: Auch die Konferenz mit dem Parallelspiel Porto - Chelsea ist hier zu sehen.

Beginn der Übertragung : 20.50 Uhr

: 20.50 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Moderation : Sebastian Hellman

: Experten : Lothar Matthäus Erik Meijer

: Gezeigte Spiele : FC Bayern München - Paris Saint-Germain (Kommentar: Kai Dittmann) FC Porto - FC Chelsea (Martin Groß)

: Sender : Sky Sport 1 (HD)

:

Ihr wollt kein Geld für Sky ausgeben, habt aber eh vor länger wach zu bleiben? Ab 0.00 Uhr läuft das Spiel auf DAZN, dem Streamingdienst, bei welchem ihr ein zunächst kostenloses Abonnement abschließen könnt! Dabei ist es eine LIVE-Übertragung, die einfach nur um drei Stunden nach hinten geschoben wurde.

Fußball heute LIVE: FC Bayern München vs. Paris Saint Germain läuft heute im LIVE-STREAM - so seht ihr die Champions League im Internet

Wie die Champions League heute im TV übertragen wird wäre also erklärt - allerdings ist das noch nicht alles: Immer mehr Anhänger:innen verfolgen Unterhaltung nicht mehr über den Fernseher, sondern im Internet - LIVE-STREAM ist da das Stichwort.

Auch für diese ist gesorgt, allerdings müssen auch hier die Fans bezahlen. Sky hat sich nämlich zwei Varianten ausgedacht, mit denen man das Spiel verfolgen kann - diese erklären wir in den nächsten Abschnitten.

Fußball heute LIVE: #FCBPSG mit Sky Go kostenlos sehen

Ihr habt bereits ein Paket gebucht, wie wir es weiter oben erklärt haben? Dann ist Sky Go ideal für euch geeignet: Hiermit könnt ihr nämlich das Programm, was ihr auf eurem TV-Gerät empfangen könnt, auch auf dem mobilen Gerät sehen.

Beispiel: Ihr habt das Sport-Paket gebucht, dann könnt ihr euch mit den passenden LogIn-Daten anmelden und problemlos Bayern - PSG auf dem Handy oder Tablet sehen.

Bayern vs. Paris im LIVE-STREAM? Das ist das Sky Ticket

Es gibt eine Alternative zu Sky Go - und das ist auch notwendig, da viele Fans nicht bereits sind, jahrelange Verträge mit dem Pay-TV-Sender abzuschließen.

Dabei geht es um das Sky Ticket. Dieses ist weitaus flexibler, ihr könnt also beispielsweise einen Zugang zu gewissen Inhalten für nur einen Monat freischalten - so könnt ihr auch Bayern - Paris verfolgen.

Fußball heute LIVE: Die Champions League im LIVE-STREAM verfolgen - das sind die kostenlosen Apps von DAZN und Sky

Fußball heute LIVE: Die Aufstellungen des FC Bayern Münchens und PSG (Paris Saint-Germain)

Auf beiden Seiten fehlen zahlreiche Spieler, gerade Mauricio Pochettino muss seine Mannschaft gehörig umstellen. Hier werden eine Stunde vor Anpfiff die Startaufstellungen der Mannschaften eingetragen, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

Fußball heute LIVE - FC Bayern vs. PSG im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Alles auf einem Blick