Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im TV und LIVE-STREAM sehen

Im dritten Viertelfinale der UEFA Champions League treffen der FC Bayern München und der FC Barcelona aufeinander. So ist Fußball heute live zu sehen.

Es ist das Viertelfinale schlechthin, welches am Freitagabend in Lissabon ausgetragen wird. Der trifft auf den und um 21 Uhr ertönt der Anpfiff.

Die Favoritenrolle bei diesem Duell ist alles andere als klar verteilt und doch dürften die Bayern mit einem kleinen Vorteil ins Spiel gehen - einfach aufgrund der Formkurve. Das sehen auch die Buchmacher so.

Doch der FC Barcelona hat mit Lionel Messi einen überragenden Fußballer in seinen Reihen, der in jeder Sekunde ein Spiel zugunsten der Blaugrana entscheiden kann. Wie wird das Team von Hansi Flick wohl versuchen, ihn zu stoppen?

Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Der FC Bayern München trifft auf den FC Barcelona und wir verraten Euch, wo die vollen 90 Minuten zu sehen sind.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona

Wettbewerb UEFA (Viertelfinale) Datum 14. August 2020 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio da Luz, Lissabon ( )

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im TV sehen

Der FC Bayern München spielt gegen den FC Barcelona und es gibt gute Nachrichten für alle, die die Begegnung ganz anschauen wollen. Fußball wird heute live im TV gezeigt / übertragen.

Das geht heute allerdings nicht im deutschen Free-TV. Alle Begegnungen der UEFA Champions League laufen ausschließlich bei Bezahlsendern, das liegt an der Vergabe der Übertragungsrechte.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona bei Sky im TV sehen

Das Viertelfinale der Champions League zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona wird heute live im Pay-TV bei Sky gezeigt. Fußball läuft dort aber nicht kostenlos, denn Ihr braucht ein Abonnement, um Euch dort Barca vs. Bayern anschauen zu können.

FC Bayern München vs. FC Barcelona wird um 21 Uhr angepfiffen, die Vorberichterstattung bei Sky beginnt natürlich schon lange vorher.

Art der Übertragung : Einzelspiel

: Einzelspiel Start : 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr)

: 20.55 Uhr (Vorberichtsendung bereits ab 19.30 Uhr) Sender : Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD

: Sky Sport 1 und Sky Sport 1 HD Kommentator: Wolff Fuss

Fußball wird bei Sky in aller Regel live gezeigt - und zwar entweder in der Konferenz oder einem Einzelspiel. Da an diesem Freitagabend nur ein einziges Spiel der UEFA Champions League stattfindet, werden die vollen 90 Minuten von FC Bayern München vs. FC Barcelona im Pay-TV als Einzelspiel übertragen, es gibt keine Konferenz.

Doch das ist noch nicht alles: Im TV gibt es zwar keine andere Übertragung, aber im LIVE-STREAM wird Fußball heute auch live gezeigt. Alle Infos folgen.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im LIVE-STREAM sehen

Fußball wird heute live im TV bei Sky übertragen, dort kommt FC Bayern München vs. FC Barcelona in voller Länge. Das wissen wir nun. Doch wie sieht es im Internet aus, kommt dort Bayern gegen Barca im LIVE-STREAM?

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im Stream von Sky Go

Das CL-Viertelfinale heute Abend lautet FC Bayern München vs. FC Barcelona. Das Spiel wird live im TV bei Sky übertragen und auch im Internet spielt der Pay-TV-Sender eine wichtige Rolle.

Sky Go hat Fußball heute live im Stream in Angebot und zeigt das TV-Bild - nur in einem LIVE-STREAM. Ihr braucht allerdings ein gültiges Abonnement bei Sky, um das ganze Spiel schauen zu können.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im Stream von Sky Ticket

Sky Ticket ist heute ebenfalls ein Ansprechpartner für Euch, wenn Ihr FC Bayern München vs. FC Barcelona live sehen wollt. Der Dienst zeigt / überträgt das Spiel in voller Länge im LIVE-STREAM.

Sky Ticket könnt Ihr auch nur für einen Tag buchen, wenn es Euch ausschließlich um die vollen 90 Minuten zwischen Bayern und Barca geht.

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona im LIVE-TICKER bei Goal

Ihr habt an diesem Freitagabend keine Gelegenheit, Fußball heute live zu schauen? Dann könnt Ihr diese TV-Übertragung leicht ersetzen, indem Ihr die vollen 90 Minuten im LIVE-TICKER von Goal verfolgt.

Wir berichten bereits ab 19.30 Uhr mit dem Ticker und verraten Euch auch alles rund um die Begegnung. Tore, Großchancen, Karten, Wechsel und Co. - hier kommt das ganze Spiel im LIVE-TICKER. Und das geht selbstredend kostenlos. Hier geht's direkt zum LIVE-TICKER von Goal.

Fußball heute live verpasst? FC Bayern München vs. FC Barcelona in den DAZN-Highlights

Ihr habt am Freitag keine Zeit? Kein Problem, der Streamingdienst DAZN lädt die Highlights der Partie FC Bayern München vs. FC Barcelona schon kurz nach Abpfiff hoch. DAZN zeigt die Champions League für alle Kunden in und Österreich in voller Länge im LIVE-STREAM oder in den Highlights.

Auf DAZN wird die Champions League auch live übertragen, alle Viertelfinals bis auf das FC-Bayern-Spiel werden im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Als Neukunde ist der Stream für Euch kostenlos – schaut mal rein!

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona - die Übertragung auf einen Blick

Anbieter im TV Sky Anbieter im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket Anbieter für die Highlights DAZN Start der Übertragung aus Lissabon 20.55 Uhr Anpfiff 21 Uhr Kommentator Wolff Fuss

Fußball heute live: FC Bayern München vs. FC Barcelona - die Faktenvorschau