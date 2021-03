Fußball heute LIVE: FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM - so wird die Bundesliga gezeigt

Heute ist es soweit: In der Bundesliga empfängt der FC Bayern München Borussia Dortmund (BVB). Goal erklärt, wie Fußball heute LIVE übertragen wird.

Es ist eines der absoluten Highlights einer Bundesligasaison: Der FC Bayern München empfängt heute den BVB (Borussia Dortmund). Anpfiff in der Allianz-Arena ist um 18.30 Uhr.

Für den BVB kommt das Spitzenspiel zur richtigen Zeit: Nach mäßigem Beginn der Rückrunde konnten die Schwarz-Gelben zuletzt Fahrt aufnehmen und die vergangenen vier Pflichtspiele allesamt gewinnen . Die Brust vor dem Topspiel ist also breit.

Ähnlich läuft es beim FC Bayern : Nach Punktverlusten gegen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld gab es zuletzt zwei Siege gegen Lazio Rom und dem 1. FC Köln .

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) - das klingt nicht nur Topspiel, das wird auch eins! Goal erklärt, wie das Fußballspiel heute LIVE übertragen wird.

Fußball heute LIVE - FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Topspiel der Bundesliga im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag | 06.03.2021 Wettbewerb Bundesliga | 24. Spieltag Anstoß 18.30 Uhr (hier zum LIVE-TICKER) Ort Allianz-Arena | München Cheftrainer FC Bayern München: Hansi Flick | BVB (Borussia Dortmund): Edin Terzic Geschätzter Marktwert Borussia Mönchengladbach: 829 Millionen Euro | BVB: 593 Millionen Euro

Fußball heute LIVE im TV: So wird FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im Fernsehen übertragen

Das Duell der beiden besten Klubs der Bundesliga in den letzten Jahren - heute ist es also wieder so weit: Die einzigen Meister der 2010er Jahre treffen aufeinander. Die Vorzeichen stehen ein wenig anders als zu den Hochzeiten, wo beide Teams sich hochspannende Kämpfe um den Meistertitel lieferten - sehenswert wird es heute aber allemal.

Es dürfte also niemanden wundern, dass sich viele Anhänger:innen die Begegnung anschauen wollen. Aber ist das überhaupt möglich? Wird die Bundesliga heute im TV übertragen?

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga läuft heute LIVE im TV!

Gute Neuigkeiten für alle Bundesligafans: Das deutsche Oberhaus ist heute im Fernsehen zu sehen! Fernsehsender Sky hat sich die Rechte an der Bundesliga gesichert und wird daher das Topspiel heute übertragen!

Dabei haben Fans mit Sky-Abonnement gleich zwei Möglichkeiten: Das Spiel wird nämlich auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD übertragen - ihr habt also die freie Wahl.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München läuft heute im Pay-TV: So teuer / günstig ist die Bundesliga auf Sky

Sky ist ein Pay-TV-Sender - das bedeutet, dass ihr bezahlen müsst, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Dafür hat Sky mehrere Pakete auf den Markt gebracht, die ihr buchen könnt. Alle Details zum Kostenmodell von Sky findet ihr hier.

Jedes Paket zeigt unterschiedliche Sendungen und Übertragungen - wie man der folgenden Aufzählung ablesen kann. Diese Pakete kann man auch miteinander kombinieren und im besten Fall Geld sparen .

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund): So sehen die Sky-Pakete aus

Sport Premier League Champions League Formel 1 DFB-Pokal Tennis

Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Entertainment Serien

Cinema Filme

Kids Kinder-Programm



FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund): Die Sky-Übertragung heute LIVE

Sobald ihr ein Sky-Abonnement abgeschlossen habt, könnt ihr auf die jeweiligen Sender zugreifen. Ihr habt das Bundesliga-Paket gebucht? Dann seht ihr ab 17.30 Uhr die Vorberichterstattung aus Sky Sport Bundesliga 1 (HD) / Sky Sport Bundesliga UHD.

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) | Sky Sport Bundesliga UHD Kommentar: Wolff Fuss

Fußball heute LIVE: FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-STREAM - so seht ihr die Bundesliga im Internet

Wir schreiben das Jahr 2021 - Streaming nimmt in der Unterhaltung unserer Gesellschaft eine immer größere Rolle ein. Gerade während der Corona-Pandemie haben (LIVE-)Übertragungen im Internet eine große Rolle gespielt.

Bundesliga-Clasico LIVE: Wird FCB vs. BVB heute im LIVE-STREAM übertragen?

Das merken auch viele Verbraucher:innen, weshalb immer mehr Haushalte keinen Fernseher mehr beinhalten. Statt auf das klassische Fernsehen wird auf das neue Streaming zurückgegriffen, die meisten TV-Sender stellen ihre Inhalte eh online zur Verfügung.

Ist das denn auch bei der Bundesliga so? Die Antwort lautet: Ja! Der übertragende Sender Sky hat gleich zwei Portale herausgebracht, mit denen das möglich ist: Sky Go und das Sky Ticket. Wir präsentieren euch in der folgenden Tabelle die Unterschiede.

FC Bayern München - BVB (Borussia Dortmund): So wird die Fußball-Bundesliga heute im LIVE-STREAM

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Kostenlose App zum Download verfügbar Play Store App Store

Mit richtigen LogIn-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

App hier kostenlos herunterladen (Handy, Tablet,...) Play Store App Store

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Die Aufstellungen vom BVB (Borussia Dortmund) und dem FC Bayern München: So laufen die Teams der Bundesliga auf

Eine Stunde vor Anpfiff geben die Vereine die Aufstellungen von Hansi Flick und Edin Terzic bekannt - wir tragen diese daraufhin hier ein. Klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel, um ideal auf die Begegnung vorbereitet zu sein!

Fußball heute LIVE: BVB (Borussia Dortmund) beim FC Bayern München in Echtzeit verfolgen - so wird die Bundesliga übertragen

FC Bayern München vs. BVB (Borussia Dortmund) am Samstag live im ... ... Free-TV : - ... Pay-TV : Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD ... LIVE-STREAM : Sky Go und Sky Ticket ... LIVE-TICKER : Goal.com

