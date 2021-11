Fußball heute live: So wird FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im TV und LIVE-STREAM übertragen

Vierter Spieltag der Champions League, am Dienstag ist bereits der deutsche Rekordmeister gefragt: Der FC Bayern München empfängt heute Benfica Lissabon. Los geht es in der Allianz Arena um 21 Uhr.

Tabellenführer der Bundesliga, Gruppenerster in der Champions League (ohne Punktverlust und Gegentor!) und einen gesunden Kader - eigentlich spricht alles für positive gestimmte Wochen beim FC Bayern München zurzeit.

Dass es rund um die Säbener Straße dann doch etwas hektischer zugeht, war in den letzten Wochen kaum zu überlesen: Die 0:5-Klatsche gegen Borussia Mönchengladbach, die Diskussion rund um die ungeimpften Spieler des FC Bayern Münchens und die (Fast-)Haftstrafe von Lucas Hernandez - langweilig geht anders.

Immerhin konnte man zuletzt gegen Union Berlin mit fünf erzielten Treffern gewinnen - wird der Offensivmotor auch gegen Benfica funktionieren? Goal erklärt, wer heute das Spiel LIVE überträgt.

Fußball heute LIVE: FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im Überblick

Begegnung FC Bayern München vs. Benfica Lissabon Datum Dienstag | 2. November 2021 (heute) Wettbewerb Champions League | Gruppenphase | 3. Spieltag Anstoß 21 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER) Ort Allianz Arena | München | Deutschland Schiedsrichter Szymon Marciniak | Polen

Fußball heute LIVE im TV: So wird FC Bayern München vs. Benfica Lissabon übertragen / gezeigt

Der FC Bayern München möchte seine makellose Bilanz in der Champions League ausbauen - statistisch gesehen müsste der FC Bayern München heute wieder 4:0 gewinnen. Vier Tore erzielten die Münchener im Schnitt pro Spiel in dieser CL-Saison, ein Gegentor gab es dabei nicht zu beklagen.

Während es der Gruppengegner FC Barcelona im Parallelspiel mit Dynamo Kiew zu tun bekommt, sind also Robert Lewandowski und Co. zuhause gefragt. Aber wie wird das Spiel der Königsklasse heute im TV übertragen?

FC Bayern München vs. Benfica Lissabon heute LIVE im TV? So wird die Champions League gezeigt

Es gibt gute und schlechte Nachrichten als Antwort auf diese Frage, wir fangen naturgegeben mit den schlechten an, um sie hinter uns zu haben: Kein Fernsehsender überträgt heute FC Bayern München gegen Benfica Lissabon LIVE!

ARD, ZDF, Sport1, Eurosport oder Sky: Sowohl Free-TV als auch Pay-TV sind heute alles andere als nützlich. Der Grund: Die Sender haben sich nicht die Übertragungsrechte der Champions League für diese Saison sichern können und gehen dadurch leer aus.

LIVE-STREAM statt TV: So seht Ihr heute FC Bayern München gegen Benfica Lissabon

Anders sieht es aber im Streaming aus - und das sind gute Nachrichten! Schließlich gibt es so noch die Möglichkeit, das Spiel heute LIVE und in Farbe zu verfolgen. Der Retter in der Not: Amazon.

Die Amazon-eigene Streamingplattform Prime Video zeigt in Deutschland nämlich das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

FC Bayern München gegen Benfica Lissabon heute LIVE auf Prime Video: So wird die CL übertragen

Wie genau man ein Abonnement bei Prime Video abschließen kann und was man damit noch tun kann, das erklären wir noch im Laufe des Artikels. So oder so lohnt sich aber ein Blick auf die Übertragung, unter anderem ist schließlich Weltmeister Benedikt Höwedes dabei.

Beginn der Übertragung : 19.30 Uhr

: 19.30 Uhr Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Moderation : Sebastian Hellmann moderiert Annika Zimmermann Shary Reeves

: Kommentar : Jonas Friedrich

: Jonas Friedrich Experte : Benedikt Höwedes

: Benedikt Höwedes Sender : Prime Video

:

Fußball heute LIVE: FC Bayern München vs. Benfica Lissabon im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Acht Champions-League-Partien finden heute statt, sieben davon sind auf DAZN zu sehen. Die Einzige, die nicht beim schwarz-weißen Anbieter übertragen wird? Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Benfica Lissabon.

Dass die Begegnung heute nicht im TV zu sehen ist, haben wir bereits erklärt, stattdessen ist Prime Video am Zug. In den nächsten Sätzen und Abschnitten wollen wir uns mit dem noch neuen Anbieter näher auseinandersetzen.

Champions League heute LIVE auf Prime Video: So seht ihr FC Bayern München gegen Benfica Lissabon

Fangen wir ganz einfach an: Um die Begegnung der Champions League heute sehen zu dürfen, benötigt man ein Abonnement bei Amazon Prime! Prime ist eher dafür bekannt, Vorteile beim Versandhaus Amazon zu bekommen, allerdings gehören auch der Premiumzugang zu Twitch.tv oder ein genereller Zugang zu Prime Video zu den Abo-Vorteilen.

Das ist ja alles vielversprechend, an dieser Stelle kommt aber eine leichte Ernüchterung: 7,99 Euro pro Monat, das ist der Preis für Amazon Prime. Alternativ kann man auch ein Jahresabonnement abschließen, dieses kostet 69 Euro im Jahr - hier spart ihr also etwas Geld.

Fußball heute LIVE: Der LIVE-STREAM zu FC Bayern München vs. Benfica Lissabon

Prime Video ermöglicht es euch, das Spiel zwischen Benfica und den Bayern zu verfolgen, das war aber noch nicht alles: Eine große Menge an Filmen und bekanntne Serien ist in der Welt von Prime Video zu finden. Das alles gibt es inklusive bei Amazon Prime, der Preis bleibt also durchweg bei 7,99 Euro pro Monat. Ihr wollt Amazon kein Geld geben? Dann könnt ihr stattdessen auf den kostenlosen Probemonat zurückgreifen!

Übrigens: Nicht nur Prime Video zeigt heute die Champions League - es finden schließlich noch sieben weitere Begegnungen statt! Diese sind allesamt bei DAZN zu sehen - außerdem gibt es hier die beliebte Konferenz! Mehr Informationen, unter anderem zu den neuen Fernsehsendern von DAZN, findet ihr hier.

Champions League heute LIVE auf DAZN und Prime Video - die wichtigen Links

Fußball heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellung vom FC Bayern München und von Benfica Lissabon

Bayern München: Neuer - Pavard, Nianzou, Upamecano, Davies - Goretzka, Kimmich, Gnabry, L. Sané, Coman - Lewandowski

Benfica: Vlachodimos - Lucas Verissimo, Morato, Vertonghen - Meité, Joao Mario, Gilberto, Grimaldo, Pizzi, Everton - Yaremchuk

