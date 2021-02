Fußball heute live: Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Europa League heute live mit Leverkusen gegen Bern und Hoffenheim gegen Molde. So seht Ihr die Partien der deutschen Teams im TV und LIVE-STREAM.

Nach der Last-Minute-Niederlage in Bern bei den Young Boys will Bayer 04 Leverkusen im Rückspiel des Sechzehntelfinales am Donnerstag Wiedergutmachung leisten. Die Werkself machte im Hinspiel vor Wochenfrist einen 0:3-Rückstand wett, kassierte in der 89. Minute aber doch noch den vierten Treffer, der die Niederlage besiegelte.

In der heimischen BayArena können die Leverkusener das Achtelfinale mit einer konzentrierten Abwehrleistung trotzdem noch erreichen, wenn sie die schnellen Angreifer der Berner unter Kontrolle halten können.

Die TSG Hoffenheim kam gegen den norwegischen Europa League-Teilnehmer Molde FK über ein 3:3-Unentschieden nicht hinaus. Das Team von Sebastian Hoeneß verspielte dabei eine 3:1-Führung im spanischen Villareal, hat dadurch aber trotzdem eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Achtelfinale geschaffen.

Munas Dabbur erzielte dabei zwei Tore und bereitete ein weiteres vor. In der heimischen Rhein-Neckar-Arena (Sinsheim) kann die TSG zumindest auf den Heimvorteil gegen Molde vertrauen.

Die Rückspiele im Europa League-Sechzehntelfinale heute live: So seht Ihr die deutschen Teilnehmer im TV und LIVE-STREAM.

Das Rückspiel in der Zwischenrunde der Europa League zwischen Bayer 04 Leverkusen und BSC Young Boys überträgt der Free-TV-Sender RTL Nitro live in seinem Programm.

Moderatorin Laura Wontorra wird ab 20.15 Uhr durch die Sendung führen und Euch mit allen Informationen zum Rückspiel versorgen. Ab 21 Uhr kommentieren Marco Hagemann und Experte Steffen Freund für Euch die Ereignisse auf dem Rasen.

Doch das Spiel gibt es nicht nur bei RTL Nitro zu sehen, sondern auch im LIVE-STREAM bei DAZN.

Im LIVE-STREAM könnt Ihr Leverkusen gegen Bern auch bei DAZN sehen - das ist die zweite Option. Mit dem kostenlosen Probemonat müsst Ihr dafür nicht einmal bezahlen, denn in den ersten 30 Tagen ist der Streaming-Dienst für Neukunden völlig kostenfrei. Das zweite Spiel TSG Hoffenheim gegen Molde FK zeigt DAZN exklusiv und ist nur bei dem Streaming-Portal zu sehen.

Wenn Ihr Euch den Gratismonat gesichert habt, braucht Ihr noch die DAZN-App, um die LIVE-STREAMs auf Eurem Endgerät empfangen zu können. Die App ist für viele verschiedene Geräte wie Smart-TVs, Spielekonsolen uns Tablets verfügbar; eine Übersicht über die unterstützten Devices findet Ihr hier. Den jeweiligen Download für Android - oder Apple -Geräte findet Ihr hinter dem Link.

DAZN ist seit 2016 auf dem deutschsprachigen Markt für LIVE-STREAMs von Sportveranstaltungen und Live-Sport-Events im Internet. Neben internationalem Spitzenfußball (Champions League, Europa League), europäischem Top-Fußball (Bundesliga, Serie A, La Liga, Ligue 1) zeigt DAZN auch exklusive Live-Sport-Events (Tennis, UFC). Eine Übersicht zu den Streams findet Ihr hier!

Begegnung : TSG Hoffenheim - Molde FK

: TSG Hoffenheim - Molde FK Anpfiff : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Kommentator : Jan Platte

: Jan Platte Experte: Ralph Gunesch

Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen heute live: Spiele im LIVE-TICKER bei Goal

Falls Ihr keine Möglichkeit die Spiele der Europa League heute live im TV oder LIVE-STREAM zu sehen, haben wir eine schöne Alternative für Euch. Mit unserem LIVE-TICKER seid Ihr auch so immer auf Höhe des Geschehens. Klickt Euch mal rein!

Hoffenheims Gegner Molde FK:

Land: Norwegen Tabellenplatz: 2. Platz, Eliteserien (62 Punkte) Gruppenphase: 2. Platz (10 Punkte) Hinspiel: 3:3 Topspieler: Magnus Eikrem (3 Tore) Martin Skjelbreid Ellingsen (3 Tore) Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo (3 Tore)

#Bayer04 muss weiterhin auf @HradeckyLukas verzichten. 😢



Gegen Mainz hat sich der Stammkeeper eine Verletzung an der rechten Achillessehne zugezogen und fällt voraussichtlich bis nach der Länderspielpause Ende März aus.



➡️ https://t.co/GtK1rffd9W #Werkself | #Bayer04 pic.twitter.com/nSf4553rgl — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) February 22, 2021

Leverkusens Gegner BSC Young Boys:

Land: Schweiz Tabellenplatz: 1. Platz, Raiffeisen Super League (50 Punkte) Gruppenphase: 2. Platz (10 Punkte) Hinspiel: 4:3 Topspieler: Jean-Pierre Nsame (4 Tore) Christian Fassnacht (2 Tore) Felix Mambimbi (2 Tore) Jordan Siebatcheu (2 Tore)

