Fußball heute live: Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Europa League heute live mit Bern gegen Leverkusen und Molde gegen Hoffenheim. So seht Ihr die Partien der deutschen Teams im TV und LIVE-STREAM.

Bayer 04 Leverkusen muss im Europa League-Sechzehntelfinale gegen Young Boys Bern auf Torhüter Lukas Hradecky verzichten. Der 31-Jährige hat Probleme an der Achillessehne und wird in der Schweiz nicht im Aufgebot stehen. Dass das Spiel auf Kunstrasen stattfinden wird, hält Trainer Peter Bosz nicht für ein Problem. Der Niederländer wird aber womöglich den ein oder anderen angeschlagenen Akteur nicht von Anfang an auf den ungewohnten Belag schicken.

Auch Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß plagt sich mit Verletzungssorgen. Im Spiel gegen Molde FK im spanischen Villarreal muss der Coach nun auch noch auf zwei weitere Spieler verzichten. Robert Skov (Knieprobleme) und Ishak Belfodil (Adduktorenprobleme) fallen kurzfristig aus und können gegen die Norweger nicht helfen eine gute Ausgangslage für den Einzug ins Achtelfinale zu schaffen.

Das Europa League-Sechzehntelfinale mit Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim. So seht Ihr die deutschen Teilnehmer live im TV und LIVE-STREAM.

Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen: Die Gegner der deutschen Teilnehmer im Überblick

Molde FK Young Boys Bern Land Norwegen Schweiz Tabellenplatz 2. Platz, Eliteserien (62 Punkte) 1. Platz, Raiffeisen Super League (47 Punkte) Gruppenphase 2. Platz (10 Punkte) 2. Platz (10 Punkte)

Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen heute live: So seht Ihr die Spiele im TV und LIVE-STREAM

Die Partie zwischen Molde FK und der TSG Hoffenheim wird im Free-TV bei RTL Nitro gezeigt. Die Übertragung des privaten Spartensenders beginnt um 20.15 Uhr mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Ab 21 Uhr kommentieren Marco Hagemann und Steffen Freund live aus Villarreal, wo die Partie aufgrund der Einreisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie stattfindet.

Das erste Mal in der Vereinsgeschichte geht es für die #TSG in einem internationalen Wettbewerb in der K.O.-Phase um alles oder nichts! Munas Dabbur, Holger Kliem und Nils Hachmann bereiten Euch auf heute Abend vor!#UEL | #MFKTSG https://t.co/pEYuMmhYLo — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) February 18, 2021

Die Europa League heute live: Leverkusen gegen Bern im LIVE-STREAM bei DAZN

Der Streaming-Dienst DAZN zeigt die Partie der Leverkusener gegen Bern heute live und exklusiv im LIVE-STREAM. Neben dieser Begegnung hat der Anbieter auch alle weiteren Europa-League-Spiele von heute im Programm. In der GoalZone könnt Ihr dazu alle Spiele in der Konferenz sehen. Eine Übersicht zu allen Streams findet Ihr hier.

DAZN bereichert seit 2016 den Markt für Sportübertragungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Neben internationalem Spitzenfußball werden auch viele weitere Sportarten und Live-Sport-Events übertragen. Der erste Monat bei DAZN ist dabei kostenlos. Nach Ablauf der Testphase kostet das Jahresabo 119,99 Euro (etwa 10 monatlich) oder 11,99 Euro im Monatsabo. Weitere Infos dazu findet Ihr hier.

Die Europa League heute live: Leverkusen gegen Bern im LIVE-STREAM bei DAZN im Überblick

Anpfiff : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Kommentar : Jan Platte und Experten Ralph Gunesch

: Jan Platte und Experten Ralph Gunesch Konferenz: GoalZone mit Jan Lüdecke und Christoph Stadtler

Die Europa League heute live: Bayer Leverkusen gegen Young Boys Bern im LIVE-STREAM

Um das Spiel streamen zu können, müsst Ihr Euch nach der Anmeldung noch die App von DAZN herunterladen und installieren. Das könnt Ihr für bis zu sechs verschiedene Apple- oder Android-Endgeräte tun. Alle Informationen zur DAZN-App gibt´s hinter diesem Link.

Die Europa League mit Hoffenheim und Leverkusen heute live: Spiele im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet Ihr nicht die Möglichkeit haben die Spiele live zu sehen, könnt Ihr auch ganz einfach einen unserer LIVE-TICKER testen. Wir berichten kurz und informativ alle wichtigen Szenen von allen Spielen der Europa League. Klickt Euch aml rein!