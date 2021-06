Fußball heute live im TV und LIVE-STREAM: Deutschland vs. Frankreich

Deutschland vs. Frankreich - das erste Spiel der EM für die beiden Mannschaften verspricht vieles. Goal erklärt die Übertragung des heutigen Abends.

Deutschland gegen Frankreich - das sportliche Duell hat eine lange und bewegte Vergangenheit. Heute kommt ein weiteres Kapitel dazu, um 21.00 Uhr geht es in der Allianz Arena los.

Die " Nacht von Sevilla " inklusive der Sprungattacke Toni Schumachers 1982 ist einer der Höhepunkte dieser Rivalität, aber auch in der Vergangenheit wurde Geschichte geschrieben - wie im WM-Viertelfinale 2014 oder EM-Halbfinale 2016.

Heute also kommt es zu einem erneuten Duell - der Druck ist auf beiden Seiten groß: So ist mit Europameister Portugal ein weiterer Titelfavorit in der Gruppe F, was das Weiterkommen erschweren wird.

Fünf Jahre nach der letzten EM und dem Ausscheiden gegen Frankreich ist das erste EM-Spiel wieder gegen die Equipe tricolore. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Partie.

Europameisterschaft 2021 heute live: So läuft die Fußball-EM ab!

Wettbewerb Europameisterschaft 2021 Offizieller Name: UEFA EURO 2020 Zeitraum 11. Juni bis 11. Juli 2021 Zeitraum Gruppe F 15. Juni bis 23. Juni 2021 Ursprünglicher Zeitraum 12. Juni bis 12. Juli 2020 Austragungsorte der Gruppe F München | Deutschland Budapest | Ungarn

EM 2021 heute LIVE: Deutschland vs. Frankreich im TV sehen

Es ist klar, dass heute viele Menschen hoffnungsvoll die Fernsehgeräte in Deutschland einschalten werden: Sei es ob als Anhänger:in der deutschen Nationalmannschaft, als neutraler Fan oder sogar als Frankreich-Supporter - das Spiel ist "Must See TV"!

Allerdings, und auch das wissen viele Menschen, ist das in Deutschland mit dem Fußball im Fernsehen in den letzten Jahren nicht ganz einfach gewesen. Wie sieht es bei dieser EM mit den Übertragungsrechten aus?

Deutschland vs. Frankreich heute LIVE im Free-TV: So geht's!

Gute Nachrichten für alle Anhänger:innen, die sich heute das Spiel zwischen der französischen und der deutschen Nationalmannschaft anschauen wollen: Die Begegnung ist kostenlos im TV zu sehen!

Jedes Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist in diesem Sommer im Free-TV zu sehen - das steht bereits fest! Insgesamt werden 41 der 51 EM-Spiele im kostenlosen Fernsehen zu sehen sein - dafür zuständig sind die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.

ARD und ZDF zeigen 82% der EM-Spiele: So seht ihr Fußball heute kostenlos

ARD und ZDF haben hierbei die Finger im Spiel - diese beiden Unternehmen werden die besagten 41 Spiele unter sich aufteilen. Welche Spiele nicht im Free-TV zu sehen sind, kann man hier in der Übersicht erfahren.

Kommen wir zurück zur heutigen Begegnung: Das ZDF wird Deutschland vs. Frankreich heute in voller Länge übertragen! Der orangefarbene Fernsehsender, der bei den meisten Fernsehern auf der Zwei zu finden ist, wird die EM heute folgendermaßen übertragen:

So überträgt das ZDF Deutschland - Frankreich heute: Sandro Wagner, Per Mertesacker und Christoph Kramer im Studio

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 21.00 Uhr

: 21.00 Uhr Begegnung : Frankreich vs. Deutschland

: Frankreich vs. Deutschland Halbzeitpause : heute journal

: heute journal Moderation : Jochen Breyer Katrin Müller-Hohenstein

: Expertise : Peter Hyballa Christoph Kramer Per Mertesacker

: Kommentar : Béla Réthy Sandro Wagner

: Im Anschluss : Interview mit Joachim Löw

Deutschland vs. Frankreich heute LIVE im TV: Das ist MagentaTV

Ihr wisst nicht, wie ihr das ZDF auf dem Fernseher empfangen könnt? Dann findet ihr hier alle Informationen dazu - wie ihr die EM 2021 in diesem Sommer im LIVE-STREAM empfangen könnt, wird in diesem Artikel noch geschildert - lest ihn euch also aufmerksam bis zum Ende durch.

Zuvor schauen wir uns aber noch eine weitere Übertragungsmethode an: Pay-TV-Sender MagentaTV überträgt jedes Spiel der EM - ohne Ausnahme! Hier gibt es alle Informationen rund um die Kosten und Preise des Fernsehprogramms der Telekom.

Fußball heute LIVE: So wird Deutschland vs. Frankreich im LIVE-STREAM übertragen

Wie die EM heute (kostenlos) im TV übertragen wird ist also geklärt - allerdings haben nicht alle Zuschauer:innen in Deutschland einen Fernseher zuhause. Wie verhält es sich also für Fans, die das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen wollen?

ZDF online: So seht ihr Deutschland vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM

Fangen wir wieder beim ZDF an: Auch im Internet ist das Spiel heute kostenlos zu sehen - genau wie auch im Free-TV ! Da das ZDF ein öffentlich-rechtlicher Sender ist, muss auch im Internet das Programm frei empfangbar sein.

Ganz ohne Einschränkung geht das aber doch nicht, eine Vorgabe gibt es: Ihr müsst euch in Deutschland befinden. Das ist nicht der Fall? Dann könnt ihr mit einem VPN (Virtual Private Network) das Geoblocking umgehen.

MagentaTV überträgt jedes EM-Spiel: So seht ihr Deutschland - Frankreich heute im LIVE-STREAM

Das ZDF ist heute nicht der einzige Anbieter, der die EM und das Topspiel zwischen Deutschland und Frankreich überträgt - auch der Pay-TV-Sender der Telekom, MagentaTV , zeigt heute das Duell Müller gegen Mbappe.

Allerdings ist hier, wie auch im TV, das Spiel nicht umsonst zu sehen, wie etwa beim Konkurrenten ZDF: Ihr müsst das passende Abonnement haben bzw. den richtigen Tarif buchen, um #GERFRA verfolgen zu können. Alle notwendigen Links für die LIVE-STREAMS findet ihr in der folgenden Aufzählung.

Handy, Tablet, PC, Spielekonsole: So seht ihr Deutschland vs. Frankreich heute im LIVE-STREAM

Die Aufstellung bei der EM 2021: So laufen Deutschland und Frankreich heute auf

Aufstellung Deutschland:

Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens - Müller, Havertz, Gnabry

Aufstellung Frankreich:

Lloris - Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante, Pogba, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappe

La composition de l'Equipe de France pour son premier match de l'Euro face à l'Allemagne ! 🇫🇷🇩🇪#FRAALL #FiersdetreBleus pic.twitter.com/C4I3drQVeu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 15, 2021

Fußball heute live - Frankreich vs. Deutschland im TV und STREAM: Die Opta-Fakten zur EM

Dies ist die 6. Begegnung zwischen Frankreich und Deutschland bei Großereignissen, jedoch die erste in der Gruppenphase. Die bisherige Bilanz liest sich komplett ausgeglichen mit je 2 Siegen und einem Remis.

Das bisher einzige Duell zwischen Frankreich und Deutschland bei einer UEFA-Europameisterschaft war im Halbfinale 2016 – Frankreich gewann dank eines Doppelpacks von Antoine Griezmann mit 2-0.

Frankreich ist auf deutschem Boden seit 5 Spielen gegen das deutsche Nationalteam ungeschlagen (3 Siege, 2 Remis). Die bisher einzige Begegnung in München endete torlos (Allianz Arena, September 2018).

Frankreich ist zum 10. Mal bei einer UEFA-Europameisterschaft dabei. Es ist auch die 8. Teilnahme in Folge – das letzte Mal, dass die Franzosen eine EM-Endrunde verpassten, war 1988. Nur Deutschland und Spanien (je 3) gewannen mehr Europameisterschaften als Frankreich (2, 1984 und 2000).

Seit der Weltmeisterschaft 2014 gewann Frankreich 14 von 19 Spielen bei Großereignissen (WM und EM), mehr als jede andere europäische Nation über diesen Zeitraum und vor der Euro 2020 vor Belgien (13 Siege in 17 Spielen) und Deutschland (10 Siege in 16 Spielen).

Frankreichs einzige Niederlage im Eröffnungsspiel einer Europameisterschaft gab es 1960 beim ersten Turnier (4-5 gegen Jugoslawien); seither ist man in Eröffnungsspielen ungeschlagen (5 Siege, 3 Remis). Deutschland hat sein Eröffnungsspiel noch nie verloren (7 Siege, 5 Remis), zuletzt gab es 2004 keinen Sieg (1-1 gegen die Niederlande).

Deutschland nimmt zum 13. Mal an einer UEFA-Europameisterschaft teil, öfter als jedes andere Team. Die Deutschen haben die Trophäe 3-mal gewonnen, die meisten neben Spanien (3). Das Spiel gegen Frankreich wird auch Deutschlands 50. im Turnier sein, vor den Deutschen erreichte noch kein Team diese Marke.

Antoine Griezmann hat für das Nationalteam mehr Tore gegen Deutschland erzielt als gegen jede andere Nation (4). Er war auch an mehr Toren (14) direkt beteiligt als jeder andere europäische Spieler bei den letzten beiden Großereignissen: 10 Tore und 4 Assists in 14 Spielen bei der Euro 2016 und der Weltmeisterschaft 2018 zusammen.

Sollte Frankreichs Trainer Didier Deschamps bei der Euro 2020 den Pokal in die Höhe stemmen, wäre er der erste Mensch, der Welt- und Europameisterschaft als Spieler UND Trainer gewonnen hat. Mit seinem Amtsantritt im Juli 2012 ist er nach Joachim Löw (seit Juli 2006) der am zweitlängsten amtierende Cheftrainer unter den 24 Nationen bei der Euro 2020.

Nur zwei europäische Torhüter haben mehr Einsätze bei großen internationalen Turnieren absolviert als Manuel Neuer (27): Iker Casillas und Gianluigi Buffon (je 31).

Für Joachim Löw wird die Partie gegen Frankreich sein 18. Spiel als Trainer bei der UEFA Europameisterschaft sein, ein Rekord. Löw hat Deutschland bei 5 seiner 6 bisherigen Turniere ins Halbfinale geführt, die einzige Ausnahme war die WM 2018 (Ausscheiden in der Gruppenphase).

