Am Dienstag werden im europäischen Fußball wieder einige Spiele ausgetragen. Goal verrät, wie diese live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Am heutigen Dienstag und auch am Mittwoch wird im DFB-Pokal gespielt, doch auch im internationalen Bereich gibt es ein paar sehr interessante Spiele, die Fußball-Fans hierzulande interessieren könnten. Unter anderem wird in Italien, Spanien und auf der Insel gekickt.

Im Einsatz sind zudem einige Top-Teams - wenn auch nicht alle: Die AC Mailand hat den FC Turin zu Gast, zudem stehen die beiden Londoner Klubs Chelsea und Arsenal vor interessanten Pokalaufgaben vor heimischer Kulisse.

Goal liefert eine Übersicht über die Fußballspiele des heutigen Tages und verrät, wie Ihr die Spektakel live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Fußball heute live auf DAZN: In diesen Ligen wird gespielt

Datum : 26. Oktober 2021 (Dienstag)

: 26. Oktober 2021 (Dienstag) Ligen : LaLiga (Spanien), Serie A (Italien)

: LaLiga (Spanien), Serie A (Italien) Pokalwettbewerbe: League Cup / Carabao Cup (England)

Football doesn't stop! 🔥



Matchday 11 kicks off today with #AlavesElche at 7pm CEST! ⚽️💥#LaLigaSantander pic.twitter.com/VLotukysMg — LaLiga English (@LaLigaEN) October 26, 2021

Fußball heute live auf DAZN, Übertragung: Die Übertragungsrechte von DAZN

Der Ismaninger Streamingsender DAZN ist der Kanal für die Übertragung von Live-Fußball aus den europäischen Top-Ligen und zahlreichen Pokalwettbewerben Europas. Zudem ist DAZN über die vergangenen Jahre gewachsen und hat sich auch Live-Rechte an der UEFA Champions League und der Bundesliga gesichert.

Welche Ligen und Pokalwettbewerbe seht Ihr also auf DAZN? Hier findet Ihr eine kleine Übersicht:

Bundesliga

Champions League

UEFA Youth League

UEFA Womens Champions League

Serie A

LaLiga

Ligue 1

Coppa Italia

Primeira Liga

Eredivisie

Championship

League One

League Two

Copa del Rey

FA Cup

FA Community Shield

Carabao Cup

WM- und EM-Qualifikation - verschiedene Spiele

UEFA Nations League - verschiedene Spiele

Supercoppa Italiana

Trophee des Champions

Fußball heute live auf DAZN, Übertragung: Wie komme ich an ein Abonnement?

Bei DAZN könnt Ihr Euch ohne weitere Schwierigkeiten ein Abonnement sichern, indem Ihr Euch auf der Homepage einfach neu anmeldet. Ihr könnt beim Ismaninger Sender mittlerweile zwischen zwei verschiedenen Abo-Varianten wählen.

Monatsabo : 14,99 Euro pro Monat

: 14,99 Euro pro Monat Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr

Ihr könnt das Jahresabo jährlich kündigen, das Monatsabo sogar monatlich. Bezahlen könnt Ihr auf DAZN auf verschiedene Art und Weisen.

👀✅ So einfach löst du deinen DAZN-Gutschein ein. pic.twitter.com/f4P9KIOkLj — DAZN HELP DE (@DAZN_DE_Help) October 25, 2021

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele der LaLiga am Dienstag im TV und LIVE-STREAM

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / LIVE-STREAM Alaves - Elche LaLiga 19 Uhr DAZN Espanyol - Bilbao LaLiga 21 Uhr DAZN Villarreal - Cadiz LaLiga 21.30 Uhr DAZN

Fußball heute am Dienstag live auf DAZN: Die Spiele der Serie A im TV und LIVE-STREAM

Spiel Wettbewerb Anstoß TV-Sender / LIVE-STREAM Venedig - Salernitana Serie A 18.30 Uhr DAZN Spezia - Genua Serie A 18.30 Uhr DAZN Milan - Torino Serie A 20.45 Uhr DAZN

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele im Carabao Cup heute im TV und LIVE-STREAM