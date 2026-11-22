Das Nordderby steht wieder an – und beide Traditionsklubs starten unter leicht unterschiedlichen Bedingungen in die Partie. Werder Bremen zählt zu den positiven Überraschungen der laufenden Bundesliga-Spielzeit. Vor allem das Angriffsduo Niclas Füllkrug und Marco Grüll sorgt derzeit ligaweit für Furore, sodass der SVW vor Beginn des Spieltags auf dem sechsten Tabellenplatz lag.

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Der Hamburger SV hingegen musste nach einem verpatzten Saisonauftakt zunächst Schlimmes befürchten, hat sich mittlerweile aber stabilisiert. Mit zwölf Punkten belegen die Rothosen einen soliden elften Rang und haben sich ein erstes Polster auf die Abstiegszone erarbeitet. Heute am Sonntag treffen Bremen und Hamburg nun direkt aufeinander.

Wo das Nordderby live übertragen wird, erfahrt Ihr bei GOAL.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für SV Werder Bremen vs. Hamburger SV (HSV) in der Bundesliga?

Auch in der aktuellen Spielzeit teilen sich DAZN und Sky die Übertragungsrechte an der Bundesliga nach einem klaren Schema.

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Die Sonntagspartien im deutschen Oberhaus sind dabei fest vergeben: Das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV läuft heute live im Stream bei DAZN. Im frei empfangbaren Fernsehen wird die Begegnung hingegen nicht gezeigt.

Kategorie Details Spiel SV Werder Bremen – Hamburger SV (Nordderby) Wettbewerb Bundesliga (Sonntagsspiel) Livestream DAZN (kostenpflichtiges Abonnement erforderlich) Free-TV Keine Übertragung

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Anpfiff in Bremen ist um 17:30 Uhr, doch DAZN beginnt bereits eine Stunde vorher um 16:30 Uhr mit den Vorberichten.

Auch die Besetzung für die Live-Übertragung steht fest: Daniel Herzog übernimmt die Moderation, Freddy Harder kommentiert das Geschehen auf dem Platz und der ehemalige Freiburger Angreifer Nils Petersen begleitet die Partie als Experte.

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