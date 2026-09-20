Am Sonntag geht es in der Bundesliga mit dem 4. Spieltag weiter. Dabei treffen in Gelsenkirchen zwei Aufsteiger aufeinander: Der FC Schalke 04 bekommt es in der heimischen Veltins-Arena mit der SV Elversberg zu tun.
Für beide Mannschaften steht dabei einiges auf dem Spiel. Um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, dann geht es für Schalke und Elversberg um die nächsten wichtigen Punkte.
Doch wo ist das Duell der beiden Aufsteiger live zu sehen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung und verrät, wo Schalke gegen Elversberg im TV und Livestream läuft.
DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen
Wer das Duell zwischen Schalke 04 und Elversberg heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung am Sonntag komplett und über die gesamte Spielzeit.
Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind auf Sky und DAZN verteilt. Sky ist für die Einzelspiele am Freitag und Samstag zuständig, während DAZN die Sonntagspartien im Einzelspiel überträgt. Schalke gegen Elversberg fällt damit in den Bereich des Streaminganbieters.
Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es derweil nicht. Wer die Partie sehen möchte, muss somit auf das Angebot von DAZN zurückgreifen.
Spiel
FC Schalke 04 - SV Elversberg
Datum
20. September 2026
Anstoß
17:30 Uhr
Ort
Veltins-Arena, Gelsenkirchen
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN beginnt die Übertragung von Schalke gegen Elversberg bereits um 16.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Aus Gelsenkirchen meldet sich der Streamingdienst zunächst mit der Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Ball in der Veltins-Arena rollt.
Valentina Maceri übernimmt die Moderation, Nils Petersen ist als Experte dabei. Den Kommentar zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger liefert Jan Platte.
Auch für Zuschauer ohne Fernseher gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Über den DAZN-Livestream ist Schalke gegen Elversberg ebenfalls auf mobilen Geräten abrufbar.
Fußball heute live: FC Schalke 04 vs. SV Elversberg bei DAZN
Übertragungsstart
16:45 Uhr
Moderatorin
Valentina Maceri
Experte
Nils Petersen
Kommentator
Jan Platte
DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Der 4. Spieltag
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Freitag, 18.09.2026
20:30 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
SV Werder Bremen – FC Augsburg
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Hamburger SV – 1. FC Köln
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
Samstag, 19.09.2026
18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Borussia Dortmund
Sonntag, 20.09.2026
15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
Sonntag, 20.09.2026
17:30 Uhr
FC Schalke 04 – SV Elversberg
Sonntag, 20.09.2026
19:30 Uhr
SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim