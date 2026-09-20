Am Sonntag geht es in der Bundesliga mit dem 4. Spieltag weiter. Dabei treffen in Gelsenkirchen zwei Aufsteiger aufeinander: Der FC Schalke 04 bekommt es in der heimischen Veltins-Arena mit der SV Elversberg zu tun.

Für beide Mannschaften steht dabei einiges auf dem Spiel. Um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, dann geht es für Schalke und Elversberg um die nächsten wichtigen Punkte.

Doch wo ist das Duell der beiden Aufsteiger live zu sehen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung und verrät, wo Schalke gegen Elversberg im TV und Livestream läuft.

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen

Wer das Duell zwischen Schalke 04 und Elversberg heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung am Sonntag komplett und über die gesamte Spielzeit.

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind auf Sky und DAZN verteilt. Sky ist für die Einzelspiele am Freitag und Samstag zuständig, während DAZN die Sonntagspartien im Einzelspiel überträgt. Schalke gegen Elversberg fällt damit in den Bereich des Streaminganbieters.

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es derweil nicht. Wer die Partie sehen möchte, muss somit auf das Angebot von DAZN zurückgreifen.

Spiel FC Schalke 04 - SV Elversberg Datum 20. September 2026 Anstoß 17:30 Uhr Ort Veltins-Arena, Gelsenkirchen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung von Schalke gegen Elversberg bereits um 16.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Aus Gelsenkirchen meldet sich der Streamingdienst zunächst mit der Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Ball in der Veltins-Arena rollt.

Valentina Maceri übernimmt die Moderation, Nils Petersen ist als Experte dabei. Den Kommentar zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger liefert Jan Platte.

Auch für Zuschauer ohne Fernseher gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Über den DAZN-Livestream ist Schalke gegen Elversberg ebenfalls auf mobilen Geräten abrufbar.

Fußball heute live: FC Schalke 04 vs. SV Elversberg bei DAZN

Übertragungsstart 16:45 Uhr Moderatorin Valentina Maceri Experte Nils Petersen Kommentator Jan Platte

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Der 4. Spieltag