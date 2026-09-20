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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 (S04) vs. SV Elversberg in der Bundesliga?

Schalke 04 - Elversberg
Schalke 04
Elversberg
Bundesliga

Schalke 04 und die SV Elversberg stehen sich am 4. Spieltag der Bundesliga gegenüber. Doch welcher Sender zeigt das Duell der beiden Aufsteiger live? DAZN, Sky oder vielleicht sogar das Free-TV? GOAL hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Am Sonntag geht es in der Bundesliga mit dem 4. Spieltag weiter. Dabei treffen in Gelsenkirchen zwei Aufsteiger aufeinander: Der FC Schalke 04 bekommt es in der heimischen Veltins-Arena mit der SV Elversberg zu tun.

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Für beide Mannschaften steht dabei einiges auf dem Spiel. Um 17.30 Uhr wird die Partie angepfiffen, dann geht es für Schalke und Elversberg um die nächsten wichtigen Punkte.

Doch wo ist das Duell der beiden Aufsteiger live zu sehen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung und verrät, wo Schalke gegen Elversberg im TV und Livestream läuft.

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen

Wer das Duell zwischen Schalke 04 und Elversberg heute live verfolgen möchte, ist bei DAZN richtig. Der Streamingdienst zeigt die Begegnung am Sonntag komplett und über die gesamte Spielzeit.

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind auf Sky und DAZN verteilt. Sky ist für die Einzelspiele am Freitag und Samstag zuständig, während DAZN die Sonntagspartien im Einzelspiel überträgt. Schalke gegen Elversberg fällt damit in den Bereich des Streaminganbieters.

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es derweil nicht. Wer die Partie sehen möchte, muss somit auf das Angebot von DAZN zurückgreifen.

Spiel

FC Schalke 04 - SV Elversberg

Datum

20. September 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung von Schalke gegen Elversberg bereits um 16.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Aus Gelsenkirchen meldet sich der Streamingdienst zunächst mit der Vorberichterstattung, ehe um 17.30 Uhr der Ball in der Veltins-Arena rollt.

Valentina Maceri übernimmt die Moderation, Nils Petersen ist als Experte dabei. Den Kommentar zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger liefert Jan Platte.

Auch für Zuschauer ohne Fernseher gibt es eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen. Über den DAZN-Livestream ist Schalke gegen Elversberg ebenfalls auf mobilen Geräten abrufbar.

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Fußball heute live: FC Schalke 04 vs. SV Elversberg bei DAZN

Übertragungsstart

16:45 Uhr

Moderatorin

Valentina Maceri

Experte

Nils Petersen

Kommentator

Jan Platte

DAZN, Sky oder auch Free-TV für Fußball heute live? FC Schalke 04 vs. SV Elversberg im TV und Livestream sehen - Der 4. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 18.09.2026

20:30 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – FC Augsburg

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FC Köln

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Samstag, 19.09.2026

18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag, 20.09.2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

Sonntag, 20.09.2026

17:30 Uhr

FC Schalke 04 – SV Elversberg

Sonntag, 20.09.2026

19:30 Uhr

SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim

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