Der Saisonauftakt verlief für die TSG alles andere als optimal: Magerere neun Zähler nach acht Partien bedeuten aktuell lediglich Platz zwölf für Hoffenheim. Nach der knapp verpassten Königsklasse im Vorjahr, die immerhin in der Europa-League-Teilnahme mündete, schielen die Kraichgauer auch in dieser Spielzeit wieder Richtung europäisches Geschäft.

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Der kommende Gegner aus Gelsenkirchen reist derweil mit einer eklatanten Offensivschwäche an. Die Knappen bringen im Angriff kaum etwas zustande und stellen mit mageren vier Treffern den harmlosesten Sturm der Liga. Zwar hält der starke Loris Karius die Defensive hinten regelmäßig zusammen, doch ohne eigene Tore bleibt der Erfolg aus.

Am heutigen Sonntag stehen sich Hoffenheim und Schalke dann gegenüber. Wer das Spiel live im Fernsehen und Livestream zeigt, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

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Kategorie Details / Status Spiel TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04 Livestream Exklusiv auf DAZN (kostenpflichtiges Abonnement erforderlich) Pay-TV Keine Übertragung bei Sky Sport oder anderen Anbietern Free-TV Keine kostenlose Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen

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Das finale Match des 9. Bundesliga-Spieltags wird um 19:30 Uhr in Sinsheim angepfiffen. Bereits ab 18:45 Uhr startet DAZN mit der Vorberichterstattung live im Stream.

Das Team für den Fußballabend steht fest: Max Siebald übernimmt die Moderation, während Robby Hunke das Spielgeschehen am Mikrofon kommentiert. Unterstützung erhalten sie vom Schalker Urgestein Mike Büskens, der als Experte bereitsteht.

Kategorie Details Vorberichte Ab 18:45 Uhr Anpfiff Um 19:30 Uhr Moderator Max Siebald Kommentator Robby Hunke Experte Mike Büskens

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 bei TSG Hoffenheim in der Bundesliga? Die letzten fünf Begegnungen von Hoffenheim und Schalke