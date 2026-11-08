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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 bei TSG Hoffenheim in der Bundesliga?

Bundesliga
Hoffenheim - Schalke 04
Hoffenheim
Schalke 04

Die TSG Hoffenheim fordert den FC Schalke 04 am 9. Spieltag der Bundesliga heraus. Damit Ihr beim Duell der beiden Klubs keine Sekunde verpasst, hat GOAL alle relevanten Informationen rund um die Live-Übertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.

Der Saisonauftakt verlief für die TSG alles andere als optimal: Magerere neun Zähler nach acht Partien bedeuten aktuell lediglich Platz zwölf für Hoffenheim. Nach der knapp verpassten Königsklasse im Vorjahr, die immerhin in der Europa-League-Teilnahme mündete, schielen die Kraichgauer auch in dieser Spielzeit wieder Richtung europäisches Geschäft.

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Der kommende Gegner aus Gelsenkirchen reist derweil mit einer eklatanten Offensivschwäche an. Die Knappen bringen im Angriff kaum etwas zustande und stellen mit mageren vier Treffern den harmlosesten Sturm der Liga. Zwar hält der starke Loris Karius die Defensive hinten regelmäßig zusammen, doch ohne eigene Tore bleibt der Erfolg aus.

Am heutigen Sonntag stehen sich Hoffenheim und Schalke dann gegenüber. Wer das Spiel live im Fernsehen und Livestream zeigt, hat GOAL für Euch zusammengefasst.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 bei TSG Hoffenheim in der Bundesliga?

Wer das Duell Hoffenheim gegen Schalke verfolgen möchte, muss auf DAZN zurückgreifen. Die Plattform hält die exklusiven Rechte für alle Sonntagsspiele im Oberhaus und verlangt für den Stream ein bezahltes Abo.

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08. Nov. 2026

S04

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Eine parallele Ausstrahlung im klassischen Fernsehen oder über die Angebote von Sky (inklusive WOW und Sky Go) entfällt komplett, da es keine Free- oder Pay-TV-Alternativen gibt.

Kategorie

Details / Status

Spiel

TSG Hoffenheim vs. FC Schalke 04

Livestream

Exklusiv auf DAZN (kostenpflichtiges Abonnement erforderlich)

Pay-TV

Keine Übertragung bei Sky Sport oder anderen Anbietern

Free-TV

Keine kostenlose Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen

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Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 bei TSG Hoffenheim in der Bundesliga? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Das finale Match des 9. Bundesliga-Spieltags wird um 19:30 Uhr in Sinsheim angepfiffen. Bereits ab 18:45 Uhr startet DAZN mit der Vorberichterstattung live im Stream.

Das Team für den Fußballabend steht fest: Max Siebald übernimmt die Moderation, während Robby Hunke das Spielgeschehen am Mikrofon kommentiert. Unterstützung erhalten sie vom Schalker Urgestein Mike Büskens, der als Experte bereitsteht.

Kategorie

Details

Vorberichte

Ab 18:45 Uhr

Anpfiff

Um 19:30 Uhr

Moderator

Max Siebald

Kommentator

Robby Hunke

Experte

Mike Büskens

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Schalke 04 bei TSG Hoffenheim in der Bundesliga? Die letzten fünf Begegnungen von Hoffenheim und Schalke

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

09.04.2023

Bundesliga

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04

2:0

18.10.2022

DFB-Pokal

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04

5:1

14.10.2022

Bundesliga

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

0:3

08.05.2021

Bundesliga

TSG Hoffenheim – FC Schalke 04

4:2

09.01.2021

Bundesliga

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

4:0

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