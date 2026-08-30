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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Augsburg vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga?

Augsburg - Schalke 04
Augsburg
Schalke 04
Bundesliga

Der FC Schalke 04 feiert seine Rückkehr in die Bundesliga - und tut das mit einem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. GOAL liefert die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Bundesliga hat einen ihrer großen Traditionsvereine zurück: Nach drei Jahren Abstinenz in der 2. Bundesliga ist der FC Schalke 04 wieder Teil der höchsten deutschen Spielklasse. Für die Königsblauen beginnt damit heute ein neues Kapitel – und das direkt mit einem Auswärtsspiel.

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Zum Abschluss des ersten Spieltags der Saison 2026/27 gastiert S04 beim FC Augsburg. Gespielt wird in der WWK Arena, wo am heutigen Sonntag um 17.30 Uhr der Anpfiff ertönt.

Kehrt Schalke mit einem Erfolgserlebnis in die Bundesliga zurück oder gelingt dem FCA vor heimischer Kulisse der perfekte Start? Die Antwort gibt es heute live zu sehen.

Doch wo läuft Augsburg gegen Schalke im TV und Livestream? GOAL verrät, wo eingeschaltet werden kann.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Augsburg vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga?

Wer Augsburg gegen Schalke heute live verfolgen möchte, muss auf das Free-TV verzichten. Die Partie ist ausschließlich im Pay-TV zu sehen – und dabei führt der Weg zu DAZN, nicht zu Sky.

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind auch in dieser Saison entsprechend aufgeteilt: DAZN zeigt neben der Samstagskonferenz sämtliche Einzelspiele am Sonntag live. Sky ist dagegen für das Freitagsspiel sowie die Einzelpartien am Samstag zuständig.

Spiel

FC Augsburg - FC Schalke 04

Datum

30. August 2026

Anstoß

17:30 Uhr

Ort

WWK Arena, Augsburg

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Augsburg vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Berichterstattung zu Augsburg gegen Schalke bereits um 16.45 Uhr und damit 45 Minuten vor dem Anpfiff. Bis zum Start der Partie gibt es damit genügend Zeit für letzte Informationen und Einschätzungen zum Bundesliga-Comeback der Königsblauen.

Freddy Harder übernimmt die Moderation und hat mit Sebastian Kneißl und Markus Weinzierl gleich zwei Experten an seiner Seite. Weinzierl kennt dabei beide Vereine aus seiner Zeit als Trainer. Den Live-Kommentar übernimmt anschließend Jan Platte.

Die DAZN-Übertragung lässt sich auf zahlreichen Geräten abrufen – vom Smartphone oder Tablet bis hin zum Smart-TV. Damit kann man das Duell sowohl gemütlich von zu Hause als auch unterwegs live verfolgen.

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Fußball heute live: FC Augsburg vs. Schalke 04 bei DAZN

Moderator

Freddy Harder

Experte

Sebastian Kneißl, Markus Weinzierl

Kommentator

Jan Platte

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Augsburg vs. Schalke 04 (S04) in der Bundesliga? - Der 1. Spieltag der Bundesliga

Tag

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 28. August

20:30 Uhr

FC Bayern München – VfB Stuttgart

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

RB Leipzig – Borussia Mönchengladbach

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Köln – TSG 1899 Hoffenheim

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

1. FC Union Berlin – Eintracht Frankfurt

Samstag, 29. August

15:30 Uhr

SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 29. August

18:30 Uhr

Borussia Dortmund – Hamburger SV

Sonntag, 30. August

15:30 Uhr

SC Freiburg – SV Werder Bremen

Sonntag, 30. August

17:30 Uhr

FC Augsburg – FC Schalke 04

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