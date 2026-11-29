Borussia Dortmund ging als Tabellenführer in diesen 11. Spieltag der Bundesliga und macht damit Hoffnung auf ein packendes Titelrennen mit dem FC Bayern. Zuletzt feierten die Westfalen einen knappen 1:0-Auswärtserfolg bei Borussia Mönchengladbach.

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Aber auch Bayer Leverkusen spielt bislang eine starke Saison: Die Werkself startete mit 19 Punkten als Tabellenfünfter in das Wochenende. Im jüngsten Ligaspiel zeigte das Team eine überzeugende Leistung und ließ dem Aufsteiger SC Paderborn beim 4:0-Sieg keine Chance.

Heute steigt somit das Aufeinandertreffen zwischen Dortmund und Leverkusen. Alle wichtigen Details zur Live-Übertragung liefert Euch GOAL.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Die TV-Rechte für die Bundesliga teilen sich in dieser Spielzeit erneut die beiden Anbieter DAZN und Sky, welche die Begegnungen der höchsten deutschen Spielklasse ausstrahlen.

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Die Sonntagsspiele gehören dabei exklusiv zum Programm von DAZN – so läuft dort heute auch das Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen.

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Wer den Livestream nutzen möchte, benötigt dafür ein kostenpflichtiges Abonnement beim Streamingdienst. Im frei empfangbaren Fernsehen wird das Heimspiel des BVB heute hingegen nicht übertragen.

Kategorie Details Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen Übertragung auf DAZN (Livestream) Voraussetzung Kostenpflichtiges DAZN-Abonnement erforderlich Free-TV? Nein, keine kostenfreie Übertragung verfügbar

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Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga? Alle Informationen zur DAZN-Übertragung

Anstoß im Signal Iduna Park ist heute um 19:30 Uhr, wobei DAZN bereits ab 18:45 Uhr mit der Vorberichterstattung auf Sendung geht.

Für die Live-Übertragung aus Dortmund setzt der Streamingdienst auf folgendes Personal: Valentina Maceri führt durch die Sendung, Marco Hagemann begleitet das Spiel am Mikrofon als Kommentator, der ehemalige Nationalspieler Michael Ballack analysiert als Experte und Max Siebald sammelt als Reporter vor Ort die Stimmen ein.

Kategorie Details Stadion / Ort Signal Iduna Park (Dortmund) Vorberichterstattung ab 18:45 Uhr Anpfiff 19:30 Uhr Moderation Valentina Maceri Kommentar Marco Hagemann Experte Michael Ballack Reporter vor Ort Max Siebald

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga? Der Direktvergleich zwischen BVB und Bayer 04