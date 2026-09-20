Der 4. Spieltag der Bundesliga hält ein Duell zweier namhafter Klubs bereit. Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig in der BayArena.
Während die Werkself bislang vier Punkte auf dem Konto hat, kommen die Sachsen auf sechs Zähler. Nun stehen sich die beiden Mannschaften am heutigen Sonntag direkt gegenüber. Der Anpfiff in Leverkusen ertönt um 15.30 Uhr.
Wo lassen sich die 90 Minuten heute live im TV und Livestream verfolgen?GOALliefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung.
Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga?
Wer das Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter zeigt die Begegnung exklusiv über die gesamte Spielzeit.
Die TV-Rechte sind dabei wie gewohnt zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Die Einzelpartien am Freitag und Samstag gehören zum Programm von Sky, während DAZN die Sonntagsspiele überträgt. Auch in dieser Saison bleibt es bei dieser Regelung.
Im Free-TV wird Leverkusen gegen Leipzig hingegen nicht ausgestrahlt.
Spiel
Bayer Leverkusen - RB Leipzig
Datum
20. September 2026
Anstoß
15:30 Uhr
Ort
BayArena, Leverkusen
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN beginnt die Übertragung aus der BayArena bereits um 14.45 Uhr. Damit sind die Zuschauer 45 Minuten vor dem Anpfiff mit ersten Einschätzungen und Vorberichten versorgt.
Jochen Stutzky übernimmt die Moderation, während Turid Knaak als Expertin zur Seite steht. Freddy Harder begleitet das Duell am Mikrofon und kommentiert die 90 Minuten.
Das Spiel lässt sich über DAZN nicht nur am Fernseher, sondern auch per Livestream auf mobilen Geräten verfolgen. So kann die Partie auch unterwegs verfolgt werden.
Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig bei DAZN
Übertragungsstart
14:45 Uhr
Moderator
Jochen Stutzky
Experte
Freddy Harder
Kommentator
Turid Knaak
Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag
Datum
Uhrzeit
Begegnung
Freitag, 18.09.2026
20:30 Uhr
FC Bayern München – 1. FC Union Berlin
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
SV Werder Bremen – FC Augsburg
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Hamburger SV – 1. FC Köln
Samstag, 19.09.2026
15:30 Uhr
Eintracht Frankfurt – SC Freiburg
Samstag, 19.09.2026
18:30 Uhr
VfB Stuttgart – Borussia Dortmund
Sonntag, 20.09.2026
15:30 Uhr
Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig
Sonntag, 20.09.2026
17:30 Uhr
FC Schalke 04 – SV Elversberg
Sonntag, 20.09.2026
19:30 Uhr
SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim