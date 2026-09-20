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Bundesliga
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Bayer Leverkusen - RB Leipzig
Bayer Leverkusen
RB Leipzig
Bundesliga

Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig zum Bundesliga-Duell. Doch wo ist die Partie live zu sehen – bei DAZN oder Sky? Und besteht möglicherweise auch eine Option im Free-TV? GOAL gibt die Antworten und verrät, wo das Spiel im TV und Livestream übertragen wird.

Der 4. Spieltag der Bundesliga hält ein Duell zweier namhafter Klubs bereit. Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig in der BayArena.

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Während die Werkself bislang vier Punkte auf dem Konto hat, kommen die Sachsen auf sechs Zähler. Nun stehen sich die beiden Mannschaften am heutigen Sonntag direkt gegenüber. Der Anpfiff in Leverkusen ertönt um 15.30 Uhr.

Wo lassen sich die 90 Minuten heute live im TV und Livestream verfolgen?GOALliefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Wer das Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter zeigt die Begegnung exklusiv über die gesamte Spielzeit.

Die TV-Rechte sind dabei wie gewohnt zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Die Einzelpartien am Freitag und Samstag gehören zum Programm von Sky, während DAZN die Sonntagsspiele überträgt. Auch in dieser Saison bleibt es bei dieser Regelung.

Im Free-TV wird Leverkusen gegen Leipzig hingegen nicht ausgestrahlt.

Spiel

Bayer Leverkusen - RB Leipzig

Datum

20. September 2026

Anstoß

15:30 Uhr

Ort

BayArena, Leverkusen

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung aus der BayArena bereits um 14.45 Uhr. Damit sind die Zuschauer 45 Minuten vor dem Anpfiff mit ersten Einschätzungen und Vorberichten versorgt.

Jochen Stutzky übernimmt die Moderation, während Turid Knaak als Expertin zur Seite steht. Freddy Harder begleitet das Duell am Mikrofon und kommentiert die 90 Minuten.

Das Spiel lässt sich über DAZN nicht nur am Fernseher, sondern auch per Livestream auf mobilen Geräten verfolgen. So kann die Partie auch unterwegs verfolgt werden.

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Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig bei DAZN

Übertragungsstart

14:45 Uhr

Moderator

Jochen Stutzky

Experte

Freddy Harder

Kommentator

Turid Knaak

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag

Datum

Uhrzeit

Begegnung

Freitag, 18.09.2026

20:30 Uhr

FC Bayern München – 1. FC Union Berlin

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

SV Werder Bremen – FC Augsburg

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Hamburger SV – 1. FC Köln

Samstag, 19.09.2026

15:30 Uhr

Eintracht Frankfurt – SC Freiburg

Samstag, 19.09.2026

18:30 Uhr

VfB Stuttgart – Borussia Dortmund

Sonntag, 20.09.2026

15:30 Uhr

Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig

Sonntag, 20.09.2026

17:30 Uhr

FC Schalke 04 – SV Elversberg

Sonntag, 20.09.2026

19:30 Uhr

SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim


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