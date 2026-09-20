Der 4. Spieltag der Bundesliga hält ein Duell zweier namhafter Klubs bereit. Bayer Leverkusen empfängt RB Leipzig in der BayArena.

Während die Werkself bislang vier Punkte auf dem Konto hat, kommen die Sachsen auf sechs Zähler. Nun stehen sich die beiden Mannschaften am heutigen Sonntag direkt gegenüber. Der Anpfiff in Leverkusen ertönt um 15.30 Uhr.

Wo lassen sich die 90 Minuten heute live im TV und Livestream verfolgen?GOALliefert die wichtigsten Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga?

Wer das Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig live verfolgen möchte, wird bei DAZN fündig. Der Streaminganbieter zeigt die Begegnung exklusiv über die gesamte Spielzeit.

Die TV-Rechte sind dabei wie gewohnt zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Die Einzelpartien am Freitag und Samstag gehören zum Programm von Sky, während DAZN die Sonntagsspiele überträgt. Auch in dieser Saison bleibt es bei dieser Regelung.

Im Free-TV wird Leverkusen gegen Leipzig hingegen nicht ausgestrahlt.

Spiel Bayer Leverkusen - RB Leipzig Datum 20. September 2026 Anstoß 15:30 Uhr Ort BayArena, Leverkusen Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung aus der BayArena bereits um 14.45 Uhr. Damit sind die Zuschauer 45 Minuten vor dem Anpfiff mit ersten Einschätzungen und Vorberichten versorgt.

Jochen Stutzky übernimmt die Moderation, während Turid Knaak als Expertin zur Seite steht. Freddy Harder begleitet das Duell am Mikrofon und kommentiert die 90 Minuten.

Das Spiel lässt sich über DAZN nicht nur am Fernseher, sondern auch per Livestream auf mobilen Geräten verfolgen. So kann die Partie auch unterwegs verfolgt werden.

Fußball heute live: Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig bei DAZN

Übertragungsstart 14:45 Uhr Moderator Jochen Stutzky Experte Freddy Harder Kommentator Turid Knaak

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig in der Bundesliga? - Der 4. Spieltag

Datum Uhrzeit Begegnung Freitag, 18.09.2026 20:30 Uhr FC Bayern München – 1. FC Union Berlin Samstag, 19.09.2026 15:30 Uhr SV Werder Bremen – FC Augsburg Samstag, 19.09.2026 15:30 Uhr Borussia Mönchengladbach – 1. FSV Mainz 05 Samstag, 19.09.2026 15:30 Uhr Hamburger SV – 1. FC Köln Samstag, 19.09.2026 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt – SC Freiburg Samstag, 19.09.2026 18:30 Uhr VfB Stuttgart – Borussia Dortmund Sonntag, 20.09.2026 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen – RB Leipzig Sonntag, 20.09.2026 17:30 Uhr FC Schalke 04 – SV Elversberg Sonntag, 20.09.2026 19:30 Uhr SC Paderborn 07 – TSG 1899 Hoffenheim



