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Bundesliga
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Bundesliga
1. FC Köln - Bayer Leverkusen
1. FC Köln
Bayer Leverkusen

Bundesliga-Nachbarschaftsduell am 9. Spieltag: Der 1. FC Köln bittet Bayer Leverkusen zum heißen Derby. Damit Ihr beim mit Spannung erwarteten Kracher keine Sekunde verpasst, hat GOAL alle Details zur Live-Übertragung im TV und Livestream für Euch zusammengefasst.

Im Kölner Rhein-Energie-Stadion steigt am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr das Nachbarschaftsduell zwischen dem Effzeh und Bayer Leverkusen. Für die Kölner geht es wie in der vergangenen Spielzeit in erster Linie darum, sich im Mittelfeld zu stabilisieren und den im Verlauf der Saison den Klassenerhalt schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. Für größere Sprünge nach oben fehlt aktuell noch die Konstanz, auch wenn der Blick in der Domstadt mittelfristig nach oben gerichtet sein sollte.

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Die Werkself reist nach einem soliden Saisonstart zumindest mit einer kleinen Portion Wut im Bauch an: Das jüngste 2:4 gegen den VfB Stuttgart war ein Rückschlag. Nach dem Verpassen der Königsklasse im Vorjahr soll in dieser Saison unbedingt das Ticket für die Champions League gelöst werden.

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga?

Die Bundesliga-Partien am Sonntag laufen alle auf einer Plattform. Dementsprechend hält DAZN auch für das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen die Exklusivrechte. Die Nutzung des Streaming-Dienstes setzt ein bezahltes Abonnement voraus.

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Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten: Weder der Pay-TV-Sender Sky mit seinen Streaming-Portalen noch das frei empfangbare Fernsehen zeigen diese Begegnung.

Kategorie

Details

Spiel

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen

Livestream

Exklusiv auf DAZN (kostenpflichtiges Abonnement erforderlich)

Pay-TV

Keine Übertragung bei Sky Sport oder anderen Anbietern

Free-TV

Keine kostenlose Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen

Nächste Spiele
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Bundesliga

08. Nov. 2026

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Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga? Die Bundesliga weltweit mit NordVPN anschauen

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Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga? Alle Informationen zur DAZN-Übertragung

Fußballfans können sich ab 14:45 Uhr auf DAZN auf das Nachbarschaftsduell einstimmen. Punkt 15:30 Uhr rollt dann in Köln der Ball.

Das DAZN-Personal für diesen Spieltag verspricht viel Kompetenz: Durch das Programm leitet Moderator Jochen Stutzky, am Mikrofon sitzt Kommentator Freddy Harder und als Expertin ist Turid Knaak im Einsatz.

Kategorie

Details

Vorberichte

Ab 14:45 Uhr

Anpfiff

Um 15:30 Uhr

Moderator

Jochen Stutzky

Kommentator

Freddy Harder

Expertin

Turid Knaak

Fußball heute live: DAZN, Sky oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen in der Bundesliga? Die Ergebnisse der letzten fünf Derbys

Datum

Wettbewerb

Begegnung

Ergebnis

25.04.2026

Bundesliga

1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen

1:2

13.12.2025

Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln

2:0

05.02.2025

DFB-Pokal

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln

3:2 n.V.

03.03.2024

Bundesliga

1. FC Köln – Bayer 04 Leverkusen

0:2

08.10.2023

Bundesliga

Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Köln

3:0

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