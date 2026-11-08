Im Kölner Rhein-Energie-Stadion steigt am heutigen Sonntag um 15:30 Uhr das Nachbarschaftsduell zwischen dem Effzeh und Bayer Leverkusen. Für die Kölner geht es wie in der vergangenen Spielzeit in erster Linie darum, sich im Mittelfeld zu stabilisieren und den im Verlauf der Saison den Klassenerhalt schnellstmöglich unter Dach und Fach zu bringen. Für größere Sprünge nach oben fehlt aktuell noch die Konstanz, auch wenn der Blick in der Domstadt mittelfristig nach oben gerichtet sein sollte.

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Die Werkself reist nach einem soliden Saisonstart zumindest mit einer kleinen Portion Wut im Bauch an: Das jüngste 2:4 gegen den VfB Stuttgart war ein Rückschlag. Nach dem Verpassen der Königsklasse im Vorjahr soll in dieser Saison unbedingt das Ticket für die Champions League gelöst werden.

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Die Bundesliga-Partien am Sonntag laufen alle auf einer Plattform. Dementsprechend hält DAZN auch für das rheinische Derby zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen die Exklusivrechte. Die Nutzung des Streaming-Dienstes setzt ein bezahltes Abonnement voraus.

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Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten: Weder der Pay-TV-Sender Sky mit seinen Streaming-Portalen noch das frei empfangbare Fernsehen zeigen diese Begegnung.

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Fußballfans können sich ab 14:45 Uhr auf DAZN auf das Nachbarschaftsduell einstimmen. Punkt 15:30 Uhr rollt dann in Köln der Ball.

Das DAZN-Personal für diesen Spieltag verspricht viel Kompetenz: Durch das Programm leitet Moderator Jochen Stutzky, am Mikrofon sitzt Kommentator Freddy Harder und als Expertin ist Turid Knaak im Einsatz.

Kategorie Details Vorberichte Ab 14:45 Uhr Anpfiff Um 15:30 Uhr Moderator Jochen Stutzky Kommentator Freddy Harder Expertin Turid Knaak

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