Fußball heute live auf DAZN: Serie A und LaLiga - diese Spiele werden am Donnerstag übertragen

In der spanischen LaLiga und der Serie A ist aktuell englische Woche. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele am Donnerstag bei DAZN live übertragen werden.

Wir kennen sie alle: die englischen Wochen. Aktuell findet diese in Spanien und Italien statt. Bereits am Dienstag und Mittwoch mussten in der spanischen LaLiga Atletico Madrid, Real Madrid und Co. ran. In der italienischen Serie A war unter anderem Meister Inter Mailand bereits aktiv. Am heutigen Donnerstag sind ebenfalls mehrere Partien angesetzt. Darunter unter anderem eine mit der Beteiligung des FC Barcelona.

Die Katalanen müssen auswärts gegen den FC Cadiz ran. In der Serie A kommt am fünften Spieltag auch die AS Roma zum Einsatz. Die Giallorossi empfangen Udinese Calcio, das am Montag mit 0:4 der SSC Napoli unterlag.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Spiele live übertragen werden und wo Ihr diese live verfolgen könnt.

Die spanische LaLiga und italienische Serie A live und exklusiv bei DAZN

Gute Nachrichten für alle Fans des spanischen und italienischen Fußballs: Sowohl die LaLiga als auch die Serie A sind vollumfänglich und exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst konnte sich auch für diese Saison die Übertragungsrechte sichern und wartet mit höchster Qualität auf.

Daher werden alle verbliebenen Partien der englischen Woche live auf DAZN zu sehen sein. Um die Begegnungen verfolgen zu können, benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement. Bis zum 30. September habt Ihr die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen und damit das ganze Programm des Streamingdienstes auszuprobieren. Im Oktober wartet unter anderem der Clasico zwischen Real und Barca, den Ihr mit dem Probemonat kostenlos verfolgen könnt. Hier gelangt Ihr zum Probemonat.

Sollte Euch das Programmangebot von DAZN gefallen, könnt Ihr anschließend zwischen einem Monats- und einem Jahresabo wählen. Das monatliche Abonnement liegt aktuell bei 14,99 Euro und ist flexibel kündbar. Beim Jahresabo wäre eine einmalige Zahlung von 149,99 Euro fällig, die Mindestdauer des Abonnements beträgt ein Jahr. Dafür sind die Kosten allerdings auch etwas niedriger (umgerechnet rund 12,50 Euro pro Monat).

Barca und Co.: Die spanische LaLiga heute live auf DAZN

Nachdem am Dienstag und Mittwoch bereits die Konkurrenz aus Madrid am Werke war, greift nun auch der FC Barcelona ins Geschehen ein. Um 22 Uhr duelliert sich Barca mit dem FC Cadiz. Bereits um 19.30 Uhr trifft CA Osasuna daheim auf Real Betis aus Sevilla, parallel kommt es zum Duell zwischen dem FC Granada und Real Sociedad.

Uhrzeit Heim Auswärts 19.30 Uhr FC Granada Real Sociedad 19.30 Uhr CA Osasuna Real Betis 22.00 Uhr FC Cadiz FC Barcelona

Roma und Napoli im Einsatz: Diese Spiele werden am Donnerstag übertragen

Die Serie A ist seit langem mal wieder spannend. Im letzten Jahr holte Inter Mailand den Titel, Rekordmeister Juventus Turin landete nur auf dem vierten Platz. In der aktuellen Spielzeit ist Juve momentan außer Form und findet sich nur in der unteren Tabellenregion wieder. An der Tabellenspitze ist es momentan ein Rennen zwischen Inter, AC Milan, der SSC Napoli und Atalanta Bergamo. Neapel wird am heutigen Donnerstag gegen den Ball treten. Nach dem Sieg am Montag gegen Udinese war Napoli zeitweise sogar Tabellenführer.

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Sampdoria Genua SSC Napoli 18.30 Uhr FC Torino Lazio Rom 20.45 Uhr AS Roma Udinese Calcio

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele am Donnerstag in der Übersicht