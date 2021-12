Fußball heute live auf DAZN: Die Übertragung am Mittwoch im TV und LIVE-STREAM

Auch am heutigen Mittwoch, 1. Dezember, könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN wieder zahlreiche Top-Spiele live verfolgen. Welche Wettbewerbe und welche Spiele DAZN heute überträgt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

In Deutschland freuen sich in dieser Woche vor allem die in internationalen Wettbewerben aktiven Klubs auf einige spielfreie Tage. Keine Bundesliga, kein DFB-Pokal - weiter geht es erst am Freitag mit der ersten Partie des 14. Bundesligaspieltags.

In anderen Ländern steht für die Teams der jeweiligen höchsten Spielklasse aber eine englische Woche an. Von Erholung also keine Spur.

Unter anderem wird heute in der Primera Division, Serie A und Ligue 1 gespielt. Spiele aus der spanischen, italienischen und französischen Top-Liga könnt Ihr heute live bei DAZN verfolgen!

Auch am heutigen Mittwoch gibt es viel Live-Fußball zu sehen. GOAL verrät Euch, welche Spiele der Streamingdienst DAZN zeigt.

Fußball heute live auf DAZN: Diese Spiele aus der spanischen Primera Division werden heute übertragen

In der Primera Division findet eine Nachholbegegnung des 9. Spieltags statt. Zu dieser empfängt Tabellenführer Real Madrid heute Athletic Club aus Bilbao.

Die Primera Division heute auf DAZN:

Uhrzeit Begegnung 21 Uhr Real Madrid vs. Athletic Bilbao

Fußball heute live: Die italienische Serie A auf DAZN

In der Serie A steht in dieser Woche von Dienstag bis Donnerstag der 16. Spieltag auf dem Programm. Heute finden vier Spiele statt. Mit Spitzenreiter SSC Neapel, Inter Mailand und der AC Mailand sind die Top 3 der Liga im Einsatz.

Diese Spiele aus Italien zeigt DAZN heute:

Uhrzeit Begegnung 18.30 Uhr FC Bologna - AS Rom 18.30 Uhr Inter Mailand - Spezia Calcio 20.45 Uhr FC Genua - AC Mailand 20.45 Uhr Sassuolo Calcio - AS Rom

Fußball heute live: Die Ligue 1 aus Frankreich bei DAZN

Volles Programm in der Ligue 1. Alle zehn Partien des 16. Spieltags werden heute absolviert. Vier Spiele werden bei DAZN gezeigt. Darunter auch das Spitzenspiel zwischen Paris Saint-Germain und OGC Nizza.

Die heutigen Ligue-1-Partien auf DAZN:

Uhrzeit Begegnung 19 Uhr Angers SCO - AS Monaco 21 Uhr Paris Saint-Germain - OGC Nizza 21 Uhr FC Nantes - Olympique Marseille 21 Uhr Olympique Lyon vs. Stade Reims

Fußball heute live auf DAZN: Die Spiele am Mittwoch in der Übersicht

Um den heutigen Fußballabend besser im Überblick zu behalten, zeigen wir Euch alle heutigen DAZN-Livespiele in chronologischer Reihenfolge.

Uhrzeit Wettbewerb Begegnung 18.30 Uhr Serie A | 16. Spieltag FC Bologna - AS Rom 18.30 Uhr Serie A | 16. Spieltag Inter Mailand - Spezia Calcio 19 Uhr Ligue 1 | 16. Spieltag Angers SCO - AS Monaco 20.45 Uhr Serie A | 16. Spieltag FC Genua - AC Mailand 20.45 Uhr Serie A | 16. Spieltag Sassuolo Calcio - AS Rom 21 Uhr Primera Division | 9. Spieltag Real Madrid - Athletic Club 21 Uhr Ligue 1 | 16. Spieltag Paris Saint-Germain - OGC Nizza 21 Uhr Ligue 1 | 16. Runde FC Nantes - Olympique Marseille 21 Uhr Ligue 1 | 16. Spieltag Olympique Lyon - Stade Reims

Nationaler und internationaler Spitzenfußball auf DAZN: So geht's

Bei keinem anderen Live-Anbieter könnt Ihr so viele Spiele live verfolgen wie bei DAZN. Mit den Übertragungen aus der Primera Division, Ligue 1 und Serie A ist dabei noch lange nicht Schluss. Der Streamingdienst hält auch die Übertragungsrechte an fast allen Spielen der Champions League und allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga.

DAZN bietet zwei Abos an. Ein jederzeit kündbares Monatsabo zum monatlichen Preis von 14,99 Euro und ein Jahresabo zum Preis von 149,99 Euro. Auf lange Sicht spart Ihr mit dem Jahresabo fast 30 Euro im Jahr. Hier könnt Ihr ein Abo abschließen.