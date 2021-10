Fußball heute live auf DAZN: Diese Champions-League-Spiele werden am Dienstag übertragen

In der Champions League finden heute die ersten Spiele des 3. Spieltags statt. Wir zeigen Euch, welche Spiele von DAZN live übertragen werden.

Die Champions League kehrt am heutigen Dienstag, 19. Oktober, aus einer gut dreiwöchigen Pause zurück. Der 3. Spieltag der Gruppenphase wird mit acht Partien eröffnet.

Mit RB Leipzig und Borussia Dortmund sind auch zwei Bundesligisten im Einsatz - beide müssen auswärts antreten. RB Leipzig steht vor der Mammutaufgabe bei Paris Saint-Germain, der BVB ist bei Ajax Amsterdam gefordert.

Aber das ist natürlich noch nicht alles, weitere Topspiele stehen auf dem Programm. Im Kracher des Tages empfängt Atletico Madrid in der Gruppe B den FC Liverpool.

Fußball heute live auf DAZN: Goal erklärt, welche Spiele am Dienstag von dem Streamingdienst übertragen werden.

Champions League heute live: Die Spiele am Dienstag in der Übersicht

Gruppe Anpfiff Spiel A 18.45 Uhr FC Brügge - Manchester City C 18.45 Uhr Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon A 21 Uhr Paris Saint-Germain - RB Leipzig B 21 Uhr Atletico Madrid - FC Liverpool B 21 Uhr FC Porto - AC Mailand C 21 Uhr Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund D 21 Uhr Inter Mailand - Sheriff Tiraspol D 21 Uhr Shakhtar Donezk - Real Madrid

Fußball heute live auf DAZN: So wird die Champions League übertragen

Wie bereits beschrieben, liegen gut drei Wochen seit dem letzten Spiel in der Champions League hinter uns. Da ist es an der Zeit, auf die in dieser Saison veränderte Übertragungssituation der Spiele in Deutschland einzugehen - schließlich ist einiges neu.

Beim alten geblieben ist, dass alle Spiele live übertragen werden, neu ist, dass sich die Übertragungen ausschließlich auf den LIVE-STREAM beschränken. In der vergangenen Saison waren viele Spiele noch bei Sky im Pay-TV zu verfolgen, da der Pay-TV-Sender aber bei der Neuverteilung der Übertragungsrechte leer ausgegangen ist, gibt es diese Option nicht mehr.

Eine Übertragung der heutigen Spiele im Free-TV gibt es zudem auch nicht. Nur ein Spiel der Champions-League-Saison 2021/22, das Finale am 28. Mai, wird am frei empfangbaren Fernsehen live übertragen - und zwar vom ZDF.

Fußball heute live auf DAZN: Welche Rechte hat der Streamingdienst?

Kommen wir nun aber zur Gegenwart. Die Übertragungsrechte an den Spielen der Champions League sicherten sich für die kommenden Jahre DAZN und Amazon Prime. 121 der insgesamt 137 Spiele der Königsklasse seht Ihr live bei DAZN. Zudem läuft bei dem Streamingdienst an jedem Champions-League-Spieltag eine Konferenz.

Via Amazon Prime, ist an jedem Champions-League-Spieltag, eine Partie exklusiv live zu sehen. Für diese Partie besitzt der Streamingdienst von Amazon das Erstwahlrecht. Heute kann bei dem neuen Champions-League-Anbieter die Partie des BVB in Amsterdam live verfolgt werden. Dieses Spiel ist dann auch nicht Teil der Konferenz auf DAZN.

Fußball heute live auf DAZN: Diese Champions-League-Spiele werden am Dienstag übertragen

Sieben Partien exklusiv als Einzelspiel, dazu eine umfangreiche Konferenz - so lautet das Champions-League Programm von DAZN am heutigen Dienstag.

Beim Spiel des RB Leipzig bei PSG beginnt die Übertragung bereits eine halbe Stunde vor Spielbeginn, also um 20.30 Uhr, bei den restlichen sechs Partien melden sich die Kommentatoren jeweils wenige Minuten vor dem Anpfiff.

Folgende Partien laufen ab 18.45 Uhr bei DAZN

FC Brügge - Manchester City (Kommentator: Benni Zander)

Besiktas Istanbul - Sporting Lissabon (Kommentator: Guido Hüsgen)

Dieses Spiel zeigt DAZN ab 20.30 Uhr

Paris Saint-Germain - RB Leipzig (Moderator: Alex Schlüter, Kommentator: Marco Hagemann, Experte: Sebastian Kneißl)

Diese Partien zeigt DAZN ab 21 Uhr

Atletico Madrid - FC Liverpool (Kommentator: Jogi Hebel, Experte: Ralph Gunesch)

FC Porto - AC Mailand ​(Kommentator: Flo Hauser)

Inter Mailand - Sheriff Tiraspol (Kommentator: Ruben Zimmermann)

Shakhtar Donezk - Real Madrid (Kommentator: David Ploch, Experte Lutz Pfannenstiel)

Fußball heute live auf DAZN: Die Konferenz am Dienstag

Wer heute vollumfänglich über die Champions League informiert und kein Tor verpassen will, ist in der Konferenz von DAZN bestens aufgehoben. Die separate Übertragung mit Moderator Tobi Wahnschaffe beginnt um 18.30 Uhr. Zuerst werden die beiden Partien mit Spielbeginn 18.45 Uhr zusammengefasst, dann folgt eine Konferenz mit den fünf Spielen, die um 21 Uhr angepfiffen werden.

Fußball heute live auf DAZN: Das kostet ud das bietet der Streamingdienst

Voraussetzung die sieben Spiele einzeln und die Konferenz heute live bei DAZN verfolgen zu können ist ein gültiges Abo. Dieses könnt Ihr zum Preis von 14,99 Euro im Monat (jederzeit kündbares Monatsabo) oder 149,99 Euro (Jahresabo) auf der Homepage des Streamingdienstes buchen - sofern Ihr nicht schon eines abgeschlossen habt.

Bei DAZN seht Ihr in den kommenden Monaten fast jeden Tag Fußball der Extraklasse. Das "Netflix des Sports" hält auch die Übertragungsrechte an den Freitags - und Sonntagsspielen der Bundesliga, an der Primera Division, Ligue 1 ud Serie A sowie an fast allen Spielen der noch laufenden WM-Qualifikation.

Die Spiele könnt Ihr im LIVE-STREAM auf dazn.com auf Eurem PC oder Laptop sowie über die kostenlose App auf Eurem Smartphone oder Tablet von unterwegs und auch auf Eurem Smart-TV im heimischen Wohnzimmer abrufen.

