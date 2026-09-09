Während Borussia Dortmund bereits am Dienstag in die neue Champions-League-Saison eingreift und Bayern München sowie RB Leipzig am Donnerstag folgen, ist am heutigen Mittwoch der VfB Stuttgart an der Reihe. Die Schwaben gehören ebenfalls zum deutschen Aufgebot in der Ligaphase 2026/27.

Zum Auftakt wartet auf Stuttgart ein Heimspiel gegen Viking Stavanger. Dabei sollten sich Fans die Anstoßzeit genau merken: In der MHP-Arena rollt der Ball heute bereits ab 18.45 Uhr.

Doch wo kann man die Partie live verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion sein kann? GOAL verrät, welche Möglichkeiten es im TV und Livestream gibt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League?

Wer die Partie heute live sehen möchte, findet die Übertragung bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt bis auf eine Ausnahme pro Woche sämtliche Spiele der Ligaphase live und in voller Länge. Lediglich dienstags wandert eine Begegnung exklusiv zu Amazon Prime Video.

Da Stuttgart am Mittwochabend antritt, läuft das Spiel entsprechend bei DAZN. Eine Option im Free-TV gibt es dagegen nicht – das gilt für die komplette Ligaphase der Champions League.

Wer nicht zwingend die gesamten 90 Minuten sehen muss, kann alternativ die Konferenz einschalten. DAZN bietet am frühen Mittwochabend eine solche an und hält dabei auch Ausschau nach den Geschehnissen in Stuttgart. Parallel steigt das Duell zwischen dem FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam.

Spiel VfB Stuttgart - Viking Stavanger Wettbewerb UEFA Champions League Runde Ligaphase, 1. Spieltag Datum 9. September 2026 Anstoß 18:45 Uhr Ort MHP-Arena, Stuttgart Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Champions-League-Übertragung heute bereits um 18 Uhr. Damit bleibt ausreichend Zeit für die Vorberichte zum frühen Abendspiel mit dem VfB Stuttgart, ehe um 18.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Durch die Sendung führt Moderator Freddy Harder. Als Experte ist Nils Petersen im Einsatz, während Marco Hagemann die Partie kommentiert.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger bei DAZN

Spiel VfB Stuttgart - Viking Stavanger Übertragungsstart 18:00 Uhr Moderator Freddy Harder Experte Nils Petersen Kommentator Marco Hagemann

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse