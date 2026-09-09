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Champions League
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League?

VfB Stuttgart - Viking
VfB Stuttgart
Viking
Champions League

Der VfB Stuttgart startet in die Champions League und bekommt es dabei im eigenen Stadion mit Viking Stavanger zu tun. Wo läuft die Partie heute live im TV und Livestream? GOAL sagt, welcher Sender die Übertragung zeigt.

Während Borussia Dortmund bereits am Dienstag in die neue Champions-League-Saison eingreift und Bayern München sowie RB Leipzig am Donnerstag folgen, ist am heutigen Mittwoch der VfB Stuttgart an der Reihe. Die Schwaben gehören ebenfalls zum deutschen Aufgebot in der Ligaphase 2026/27.

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Zum Auftakt wartet auf Stuttgart ein Heimspiel gegen Viking Stavanger. Dabei sollten sich Fans die Anstoßzeit genau merken: In der MHP-Arena rollt der Ball heute bereits ab 18.45 Uhr.

Doch wo kann man die Partie live verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion sein kann? GOAL verrät, welche Möglichkeiten es im TV und Livestream gibt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League?

Wer die Partie heute live sehen möchte, findet die Übertragung bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt bis auf eine Ausnahme pro Woche sämtliche Spiele der Ligaphase live und in voller Länge. Lediglich dienstags wandert eine Begegnung exklusiv zu Amazon Prime Video.

Da Stuttgart am Mittwochabend antritt, läuft das Spiel entsprechend bei DAZN. Eine Option im Free-TV gibt es dagegen nicht – das gilt für die komplette Ligaphase der Champions League.

Wer nicht zwingend die gesamten 90 Minuten sehen muss, kann alternativ die Konferenz einschalten. DAZN bietet am frühen Mittwochabend eine solche an und hält dabei auch Ausschau nach den Geschehnissen in Stuttgart. Parallel steigt das Duell zwischen dem FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam.

Spiel

VfB Stuttgart - Viking Stavanger

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

9. September 2026

Anstoß

18:45 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Champions-League-Übertragung heute bereits um 18 Uhr. Damit bleibt ausreichend Zeit für die Vorberichte zum frühen Abendspiel mit dem VfB Stuttgart, ehe um 18.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.

Durch die Sendung führt Moderator Freddy Harder. Als Experte ist Nils Petersen im Einsatz, während Marco Hagemann die Partie kommentiert.

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Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger bei DAZN

Spiel

VfB Stuttgart - Viking Stavanger

Übertragungsstart

18:00 Uhr

Moderator

Freddy Harder

Experte

Nils Petersen

Kommentator

Marco Hagemann

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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