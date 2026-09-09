Während Borussia Dortmund bereits am Dienstag in die neue Champions-League-Saison eingreift und Bayern München sowie RB Leipzig am Donnerstag folgen, ist am heutigen Mittwoch der VfB Stuttgart an der Reihe. Die Schwaben gehören ebenfalls zum deutschen Aufgebot in der Ligaphase 2026/27.
Zum Auftakt wartet auf Stuttgart ein Heimspiel gegen Viking Stavanger. Dabei sollten sich Fans die Anstoßzeit genau merken: In der MHP-Arena rollt der Ball heute bereits ab 18.45 Uhr.
Doch wo kann man die Partie live verfolgen, wenn man nicht selbst im Stadion sein kann? GOAL verrät, welche Möglichkeiten es im TV und Livestream gibt.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League?
Wer die Partie heute live sehen möchte, findet die Übertragung bei DAZN. Der Streamingdienst zeigt bis auf eine Ausnahme pro Woche sämtliche Spiele der Ligaphase live und in voller Länge. Lediglich dienstags wandert eine Begegnung exklusiv zu Amazon Prime Video.
Da Stuttgart am Mittwochabend antritt, läuft das Spiel entsprechend bei DAZN. Eine Option im Free-TV gibt es dagegen nicht – das gilt für die komplette Ligaphase der Champions League.
Wer nicht zwingend die gesamten 90 Minuten sehen muss, kann alternativ die Konferenz einschalten. DAZN bietet am frühen Mittwochabend eine solche an und hält dabei auch Ausschau nach den Geschehnissen in Stuttgart. Parallel steigt das Duell zwischen dem FC Barcelona und Feyenoord Rotterdam.
Spiel
VfB Stuttgart - Viking Stavanger
Wettbewerb
UEFA Champions League
Runde
Ligaphase, 1. Spieltag
Datum
9. September 2026
Anstoß
18:45 Uhr
Ort
MHP-Arena, Stuttgart
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN beginnt die Champions-League-Übertragung heute bereits um 18 Uhr. Damit bleibt ausreichend Zeit für die Vorberichte zum frühen Abendspiel mit dem VfB Stuttgart, ehe um 18.45 Uhr der Anpfiff erfolgt.
Durch die Sendung führt Moderator Freddy Harder. Als Experte ist Nils Petersen im Einsatz, während Marco Hagemann die Partie kommentiert.
Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger bei DAZN
Spiel
VfB Stuttgart - Viking Stavanger
Übertragungsstart
18:00 Uhr
Moderator
Freddy Harder
Experte
Nils Petersen
Kommentator
Marco Hagemann
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Viking Stavanger in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Dienstag, 18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Dienstag, 21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Dienstag, 21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Dienstag, 21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Dienstag, 21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Mittwoch, 18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
Mittwoch, 18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
Mittwoch, 21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
Mittwoch, 21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Mittwoch, 21:00 Uhr
Sporting – Galatasaray
Mittwoch, 21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal
Donnerstag, 18:45 Uhr
Fenerbahce – AS Rom
Donnerstag, 18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
Donnerstag, 21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
Donnerstag, 21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodö/Glimt
Donnerstag, 21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
Donnerstag, 21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens