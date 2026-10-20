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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid in der Champions League?

Champions League
VfB Stuttgart - Atletico Madrid
VfB Stuttgart
Atletico Madrid

Nächste Reifeprüfung für den VfB Stuttgart: Nach den starken Auftritten in der Champions League will der VfB nun auch gegen Atlético Madrid nachlegen. Wo Fans die spannende Begegnung der Schwaben live mitverfolgen können, erfahrt Ihr bei GOAL.

Der VfB Stuttgart reitet in der Champions League weiter auf einer Erfolgswelle. Auf den 3:1-Auftaktsieg gegen Viking ließen die Stuttgarter in der Slowakei ein souveränes 3:0 gegen Slovan Bratislava folgen, bei dem sich die Hoeneß-Elf auch von miserablen Platzbedingungen nicht stoppen ließ.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel am Dienstag nur bei Prime!

Mit Atlético Madrid reist nun jedoch ein Gegner von ganz anderem Format nach Bad Cannstatt. Die Mannschaft aus Madrid steht defensiv gewohnt kompakt und macht es jedem Kontrahenten schwer, zum Abschluss zu kommen. Gleichzeitig agieren die Spanier nach einer spürbaren Entwicklung in den letzten Monaten deutlich spielstärker und pflegen mittlerweile einen sehr ansehnlichen Offensivfußball.

Um 21:00 Uhr rollt der Ball beim mit Spannung erwarteten Flutlichtspiel in der MHP-Arena.

Läuft die Partie der Schwaben heute bei DAZN, Amazon Prime oder gibt es eine Ausstrahlung im Free-TV? Hier erfahrt Ihr rechtzeitig vor dem Anstoß, wo die Begegnung des VfB Stuttgart live zu sehen ist

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid in der Champions League?

Auch in dieser Champions-League-Saison gilt das gewohnte Prinzip: DAZN und Amazon Prime Video teilen sich die Übertragungsrechte für die Königsklasse untereinander auf. Während DAZN die absolute Mehrheit der Begegnungen im Einzelspiel oder als Konferenz zeigt, präsentiert Amazon Prime Video an jedem Dienstag eine ausgewählte Top-Partie mit deutscher Beteiligung exklusiv.

Für den heutigen Dienstag ist die Entscheidung auf das Aufeinandertreffen zwischen dem VfB Stuttgart und Atlético Madrid gefallen, welches somit live bei Amazon Prime Video ausgestrahlt wird. Alle bestehenden Prime-Mitglieder können das Spiel daher ohne zusätzliche Kosten oder weitere Abos mitverfolgen. Wer den Dienst noch nicht nutzt, kann das Abonnement für 8,99 Euro im Monat abschließen.

Auf eine Live-Übertragung im frei empfangbaren Free-TV müssen Fußballfans verzichten. Um den Auftritt der Schwaben live zu sehen, führt somit kein Weg an einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft vorbei.

Bei Amazon Prime Video anmeldenDas CL-Topspiel am Dienstag nur bei Prime!

Spiel

VfB Stuttgart - Atlético Madrid

Datum

20. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

MHP-Arena, Stuttgart

Übertragung live im Free-TV

Übertragung im kostenlosen Livestream

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Amazon Prime Video

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid in der Champions League?- weitere Informationen zur Übertragung bei Prime Video

Die Übertragung von Amazon Prime Video für die Champions-League-Partie zwischen dem VfB Stuttgart und Atlético Madrid beginnt heute Abend um 20:00 Uhr. Durch die Sendung führt Moderator Jonas Friedrich, während das bewährte Duo Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes das Spiel kommentiert

Der weitere Expertenpool besteht aus Mats Hummels, Matthias Sammer, Tabea Kemme und Christoph Kramer.

Fußball heute live: VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid nur bei Prime Video

Partie

VfB Stuttgart - Atlético Madrid

Moderator

Jonas Friedrich

Kommentator

Hannes Herrmann

Experte (Co-Kommentator)

Benedikt Höwedes

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart vs. Atletico Madrid in der Champions League?- alle CL-Spiele vom Dienstag

Anstoß

Spiel

18:45 Uhr

Fenerbahçe Istanbul - Slavia Prag

18:45 Uhr

Sabah FK - Borussia Dortmund

21:00 Uhr

FC Liverpool - FC Villarreal

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

21:00 Uhr

VfB Stuttgart - Atlético Madrid

21:00 Uhr

Manchester City - AEK Athen

21:00 Uhr

SSC Neapel - Bodø/Glimt

21:00 Uhr

AS Rom - Slovan Bratislava

21:00 Uhr

FC Porto - PSV Eindhoven

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