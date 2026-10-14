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Filip Knopp
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League?

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
Champions League

Für den VfB Stuttgart steht in der Champions League das Auswärtsspiel bei Slovan Bratislava an. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wollen die Schwaben in der Slowakei punkten. Doch wo läuft die Partie heute live im deutschen Fernsehen und im Livestream? GOAL liefert die Infos zur Übertragung.

Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Viking Stavanger will der VfB Stuttgart auch auswärts in der Champions League nachlegen. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet Slovan Bratislava auf die Schwaben. Die Slowaken mussten zum Auftakt eine deutliche 1:6-Niederlage bei Paris Saint-Germain einstecken.

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Am heutigen Mittwoch gastiert Stuttgart im Narodny Futbalovy Stadion in Bratislava. Die Partie beginnt um 21 Uhr – dann geht es für beide Teams um die nächsten Punkte in der Königsklasse.

DAZN, Amazon Prime Video oder Free-TV? GOAL sagt, wo das Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen auch in dieser Saison bei DAZN und Amazon Prime Video. Während DAZN nahezu alle Begegnungen live und in voller Länge zeigt, läuft am Dienstag jeweils ein ausgewähltes Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video.

Da der VfB Stuttgart am Mittwoch gefordert ist, fällt die Wahl für die Live-Übertragung eindeutig auf DAZN. Einen anderen Anbieter gibt es für die Partie in Deutschland nicht. Auch im Free-TV wird das Duell mit Slovan Bratislava nicht gezeigt.

Für Neukunden und Fußballfans, die ihren Tarif wechseln möchten, hält DAZN derzeit ein vergünstigtes Langzeitabo bereit. Der 24-Monats-Vertrag kostet monatlich 24,99 Euro. Beim flexiblen Monatstarif werden regulär 44,99 Euro fällig. Das macht einen Unterschied von 20 Euro im Monat und insgesamt 240 Euro innerhalb eines Jahres.

Allerdings ist der Aktionspreis zeitlich begrenzt. Wer regelmäßig die Champions League, die Bundesliga und internationale Ligen verfolgen möchte, kann sich mit dem 24-Monats-Abo den günstigeren Monatspreis sichern. Dazu aber der Hinweis: In der kommenden Saison hat DAZN nicht mehr die Rechte an der Königsklasse.

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Spiel

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

Datum

14. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Aspmyra Stadion, Bodö

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN kommentiert Freddy Harder das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Bratislava. Als Experte und Co-Kommentator unterstützt ihn Sebastian Kneißl. Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel startet um 20:30 Uhr.

Neben der separaten Übertragung ist die Begegnung auch Teil der Konferenz. Ab 21 Uhr laufen sieben Champions-League-Partien parallel, die DAZN in einer gemeinsamen Sendung zusammenfasst. Den Kommentar zum VfB-Duell übernimmt dort Max Gross.

Fußball heute live: Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart bei DAZN

Spiel

Slovan Bratislava - VfB Stuttgart

Übertragungsstart

20:30 Uhr

Kommentator

Freddy Harder

Experte

Sebastian Kneißl

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

Sabah FK – Slavia Prag

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Arsenal – LOSC Lille

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Villarreal – SSC Neapel

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Viking Stavanger – FC Bayern München

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Brügge

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

LASK – FC Liverpool

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Como 1907

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Schachtar Donezk – AEK Athen

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Real Betis Balompié – FC Porto

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

AS Rom – Real Madrid

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

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