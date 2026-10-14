Nach dem 3:1-Heimsieg gegen Viking Stavanger will der VfB Stuttgart auch auswärts in der Champions League nachlegen. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet Slovan Bratislava auf die Schwaben. Die Slowaken mussten zum Auftakt eine deutliche 1:6-Niederlage bei Paris Saint-Germain einstecken.

Am heutigen Mittwoch gastiert Stuttgart im Narodny Futbalovy Stadion in Bratislava. Die Partie beginnt um 21 Uhr – dann geht es für beide Teams um die nächsten Punkte in der Königsklasse.

DAZN, Amazon Prime Video oder Free-TV? GOAL sagt, wo das Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Übertragungsrechte an der Champions League liegen auch in dieser Saison bei DAZN und Amazon Prime Video. Während DAZN nahezu alle Begegnungen live und in voller Länge zeigt, läuft am Dienstag jeweils ein ausgewähltes Spiel exklusiv bei Amazon Prime Video.

Da der VfB Stuttgart am Mittwoch gefordert ist, fällt die Wahl für die Live-Übertragung eindeutig auf DAZN. Einen anderen Anbieter gibt es für die Partie in Deutschland nicht. Auch im Free-TV wird das Duell mit Slovan Bratislava nicht gezeigt.

Für Neukunden und Fußballfans, die ihren Tarif wechseln möchten, hält DAZN derzeit ein vergünstigtes Langzeitabo bereit. Der 24-Monats-Vertrag kostet monatlich 24,99 Euro. Beim flexiblen Monatstarif werden regulär 44,99 Euro fällig. Das macht einen Unterschied von 20 Euro im Monat und insgesamt 240 Euro innerhalb eines Jahres.

Allerdings ist der Aktionspreis zeitlich begrenzt. Wer regelmäßig die Champions League, die Bundesliga und internationale Ligen verfolgen möchte, kann sich mit dem 24-Monats-Abo den günstigeren Monatspreis sichern. Dazu aber der Hinweis: In der kommenden Saison hat DAZN nicht mehr die Rechte an der Königsklasse.

Spiel Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Datum 14. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Aspmyra Stadion, Bodö Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN kommentiert Freddy Harder das Auswärtsspiel des VfB Stuttgart in Bratislava. Als Experte und Co-Kommentator unterstützt ihn Sebastian Kneißl. Die Vorberichterstattung zum Einzelspiel startet um 20:30 Uhr.

Neben der separaten Übertragung ist die Begegnung auch Teil der Konferenz. Ab 21 Uhr laufen sieben Champions-League-Partien parallel, die DAZN in einer gemeinsamen Sendung zusammenfasst. Den Kommentar zum VfB-Duell übernimmt dort Max Gross.

Fußball heute live: Slovan Bratislava vs. VfB Stuttgart bei DAZN

Spiel Slovan Bratislava - VfB Stuttgart Übertragungsstart 20:30 Uhr Kommentator Freddy Harder Experte Sebastian Kneißl

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für VfB Stuttgart bei Slovan Bratislava in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse