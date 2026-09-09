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Champions League
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League?

Sporting CP - Galatasaray
Sporting CP
Galatasaray
Champions League

Galatasaray Istanbul startet bei Sporting Lissabon in die Champions League. Wie und wo lässt sich der Auftritt von Gala heute live verfolgen – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL liefert alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

Galatasaray Istanbul ist ebenfalls wieder in der Champions League vertreten. Das Team um Leroy Sane und Rafael Leao bekommt es in der Ligaphase unter anderem mit dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain und dem VfB Stuttgart zu tun.

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Zum Auftakt wartet nun Sporting Lissabon auf die Türken. Im Estadio Jose Alvalade geht es für Gala am heutigen Mittwoch ab 21 Uhr zur Sache.

Doch wo läuft Sporting gegen Galatasaray heute live – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL liefert die Antwort auf die Übertragungsfrage.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League?

Sporting Lissabon gegen Galatasaray Istanbul gibt es heute live und in voller Länge zu sehen. Für die Übertragung des Duells ist DAZN zuständig. Der Streamingdienst besitzt weiterhin die Rechte an der überwiegenden Mehrheit der Champions League.

Konkret zeigt DAZN dienstags mit einer Ausnahme alle Partien, während mittwochs sämtliche Begegnungen beim Anbieter laufen. Am 1. Spieltag gilt das aufgrund des zusätzlichen Donnerstags auch für diesen Tag. Sporting gegen Gala ist daher heute bei DAZN zu sehen.

Die einzige Partie, die DAZN an einem Dienstag nicht überträgt, läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. Eine Alternative im Free-TV gibt es dagegen nicht. Das gilt nicht nur für Sporting gegen Galatasaray, sondern grundsätzlich für die komplette Ligaphase der Champions League.

Spiel

Sporting Lissabon - Galatasaray Istanbul

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

9. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Estadio Jose Alvalade, Lissabon

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Der Champions-League-Abend bei DAZN beginnt heute bereits um 18 Uhr. Grund dafür ist, dass ab 18.45 Uhr mit zwei Partien die ersten Begegnungen des Spieltags auf dem Programm stehen.

Die Berichterstattung zum Einzelspiel zwischen Sporting und Gala setzt wenige Minuten vor dem Anpfiff ein, zuvor dreht sich die Sendung um das allgemeine Geschehen des Spieltags. Das portugiesisch-türkische Duell kommentiert Flo Hauser. Für die parallel laufende DAZN-Konferenz ist derweil Christopher Putz im Einsatz und begleitet die Geschehnisse in Lissabon.

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Fußball heute live: Sporting Lissabon vs. Galatasaray Istanbul bei DAZN

Spiel

Sporting Lissabon - Galatasaray Istanbul

Übertragungsstart

20:50 Uhr

Kommentator

Flo Hauser

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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