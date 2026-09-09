Galatasaray Istanbul ist ebenfalls wieder in der Champions League vertreten. Das Team um Leroy Sane und Rafael Leao bekommt es in der Ligaphase unter anderem mit dem FC Barcelona, Paris Saint-Germain und dem VfB Stuttgart zu tun.

Zum Auftakt wartet nun Sporting Lissabon auf die Türken. Im Estadio Jose Alvalade geht es für Gala am heutigen Mittwoch ab 21 Uhr zur Sache.

Doch wo läuft Sporting gegen Galatasaray heute live – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL liefert die Antwort auf die Übertragungsfrage.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League?

Sporting Lissabon gegen Galatasaray Istanbul gibt es heute live und in voller Länge zu sehen. Für die Übertragung des Duells ist DAZN zuständig. Der Streamingdienst besitzt weiterhin die Rechte an der überwiegenden Mehrheit der Champions League.

Konkret zeigt DAZN dienstags mit einer Ausnahme alle Partien, während mittwochs sämtliche Begegnungen beim Anbieter laufen. Am 1. Spieltag gilt das aufgrund des zusätzlichen Donnerstags auch für diesen Tag. Sporting gegen Gala ist daher heute bei DAZN zu sehen.

Die einzige Partie, die DAZN an einem Dienstag nicht überträgt, läuft exklusiv bei Amazon Prime Video. Eine Alternative im Free-TV gibt es dagegen nicht. Das gilt nicht nur für Sporting gegen Galatasaray, sondern grundsätzlich für die komplette Ligaphase der Champions League.

Spiel Sporting Lissabon - Galatasaray Istanbul Wettbewerb UEFA Champions League Runde Ligaphase, 1. Spieltag Datum 9. September 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Estadio Jose Alvalade, Lissabon Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Der Champions-League-Abend bei DAZN beginnt heute bereits um 18 Uhr. Grund dafür ist, dass ab 18.45 Uhr mit zwei Partien die ersten Begegnungen des Spieltags auf dem Programm stehen.

Die Berichterstattung zum Einzelspiel zwischen Sporting und Gala setzt wenige Minuten vor dem Anpfiff ein, zuvor dreht sich die Sendung um das allgemeine Geschehen des Spieltags. Das portugiesisch-türkische Duell kommentiert Flo Hauser. Für die parallel laufende DAZN-Konferenz ist derweil Christopher Putz im Einsatz und begleitet die Geschehnisse in Lissabon.

Fußball heute live: Sporting Lissabon vs. Galatasaray Istanbul bei DAZN

Spiel Sporting Lissabon - Galatasaray Istanbul Übertragungsstart 20:50 Uhr Kommentator Flo Hauser

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Sporting Lissabon vs. Gala (Galatasaray Istanbul) in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse