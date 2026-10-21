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Champions League
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DAZN-Angebot: Jetzt 240 Euro pro Jahr sparen!
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League?

Champions League
Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig

Am dritten Spieltag der Champions League gastiert ein deutscher Bundesligist im geschichtsträchtigen Bernabéu: RB Leipzig reist für das schwierige Auswärtsspiel zu Real Madrid. Wer die Begegnung der Königsklasse am Mittwoch live im Fernsehen oder Stream überträgt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.

Real Madrid und RB Leipzig gehen mit völlig gegensätzlichen Vorzeichen in ihr direktes Champions-League-Duell. Während die Königlichen in der heimischen La Liga mit einem souveränen 4:1-Erfolg gegen den FC Sevilla überzeugten, erlebten die Roten Bullen am Samstagabend beim 1:6 gegen den FC Bayern München ein echtes Debakel.

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Der Anpfiff im legendären Santiago Bernabéu ertönt am Mittwochabend um 21:00 Uhr. In der Königsklasse ist Madrid bislang noch gänzlich ohne Punktverlust, während die Leipziger in der vergangenen Woche beim 1:0 gegen die PSV Eindhoven immerhin ihren ersten dreifachen Punktgewinn verbuchen konnten.

DAZN, Amazon Prime oder Free-TV? GOAL verrät Euch, wo Ihr Real gegen Leipzig anschauen könnt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League?

Wie bereits in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte für die Champions League.

Die Aufteilung bleibt unverändert: Während Amazon Prime Video exklusiv eine ausgewählte Dienstagsbegegnung mit deutscher Beteiligung im Live-Stream zeigt, läuft das Mittwochsspiel von RB Leipzig exklusiv im Livestream bei DAZN. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Free-TV wird nicht angeboten.

Für Sportfans bietet DAZN derzeit eine zeitlich begrenzte Rabattaktion an: Das Zweijahresabo ist für monatlich 24,99 Euro erhältlich. Im Vergleich zum flexiblen Monatsmodell für 44,99 Euro spart man jeden Monat 20 Euro, was sich über das gesamte Jahr auf ein Plus von 240 Euro summiert.

Dieses Angebot richtet sich an alle, die die Bundesliga, Champions League und internationalen Spitzenfußball verfolgen möchten. Für die eigene Planung gilt es jedoch zu beachten, dass DAZN die Rechte an der Königsklasse nach der aktuellen Spielzeit verliert.

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Kategorie

Details

Wettbewerb

UEFA Champions League

Partie

Real Madrid vs. RB Leipzig

Übertragung

DAZN (Livestream)

Free-TV

Keine Übertragung

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League? Alle Informationen zur Übertragung auf DAZN

Beim Einzelspiel auf DAZN führt euch Kommentator Marco Hagemann durch die Partie zwischen Real Madrid und RB Leipzig.

Wer sich stattdessen für die Konferenz entscheidet, hört bei den Szenen aus Madrid die Stimme von Kommentator Robby Hunke. Durch den gesamten Champions-League-Abend in der Konferenz leiten Moderator Daniel Herzog und Reporter Max Siebald, unterstützt von Michael Ballack als Experten. Die Vorberichterstattung auf die Mittwochsduelle startet bei DAZN bereits ab 20.15 Uhr.

Fußball heute live: Real Madrid vs. RB Leipzig

Kategorie

Details

Übertragungsbeginn (Einzelspiel)

20:15 Uhr

Anpfiff (Estádio Santiago Bernabéu)

21:00 Uhr

Kommentator (Einzelspiel)

Marco Hagemann

Moderator (Konferenz)

Daniel Herzog

Reporter (Konferenz)

Max Siebald

Experte (Konferenz)

Michael Ballack

Kommentator Leipzig (Konferenz)

Robby Hunke

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League? Die CL-Partien am Mittwoch (3. Spieltag)

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

Como 1907

Manchester United

18:45 Uhr

OSC Lille

Galatasaray Istanbul

21:00 Uhr

FC Bayern München

FC Arsenal

21:00 Uhr

Real Madrid

RB Leipzig

21:00 Uhr

Inter Mailand

Schachtar Donezk

21:00 Uhr

Aston Villa

Viking Stavanger

21:00 Uhr

Club Brügge

RC Lens

21:00 Uhr

Real Betis

Feyenoord Rotterdam

21:00 Uhr

Sporting Lissabon

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