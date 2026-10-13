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Filip Knopp
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League?

RB Leipzig - PSV
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PSV
Champions League

RB Leipzig empfängt die PSV Eindhoven zum Champions-League-Duell in der Red Bull Arena. Doch wo wird die Partie live übertragen? GOAL sagt, ob das Spiel bei DAZN, Amazon Prime Video oder im Free-TV zu sehen ist und wo der Livestream läuft.

Mit einer deutlichen 1:4-Niederlage bei Como 1907 ist RB Leipzig in die Champions League gestartet. Im ersten Heimspiel der Königsklasse soll nun die Wende gelingen: Am heutigen Dienstag empfängt die Mannschaft von RB die PSV Eindhoven in der Red Bull Arena. Anstoß: 21 Uhr. Während Leipzig noch auf die ersten Punkte wartet, hat die PSV bereits einen Zähler auf dem Konto. Zum Auftakt trennten sich die Niederländer mit 1:1 von Shakhtar Donetsk. Nun kommt es zum direkten Duell zwischen den beiden Teams.

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DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

GOALinformiert, wie sich RB Leipzig gegen PSV Eindhoven heute live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League?

An Champions-League-Dienstagen zeigt Amazon Prime Video jeweils eine Partie exklusiv. Dabei handelt es sich in der Regel um ein Spiel mit deutscher Beteiligung, sofern der Spielplan eine entsprechende Auswahl ermöglicht. RB Leipzig gegen PSV Eindhoven gehört diesmal allerdings nicht dazu.

Stattdessen überträgt DAZN das Duell der Sachsen live über die gesamte Spielzeit. Amazon Prime Video zeigt parallel das Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Viking Stavanger. Eine Übertragung im Free-TV gibt es für die Partie zwischen Leipzig und Eindhoven ebenfalls nicht.

Spiel

RB Leipzig - PSV Eindhoven

Datum

13. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Red Bull Arena, Leipzig

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Die Übertragung zu RB Leipzig gegen PSV Eindhoven beginnt bei DAZN heute um 20.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Marco Hagemann begleitet die Partie als Kommentator. Durch die Sendung führt Moderator Benni Zander, während Tobias Schweinsteiger als Experte und Co-Kommentator im Einsatz ist.

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Fußball heute live: RB Leipzig vs. PSV Eindhoven bei DAZN

Spiel

RB Leipzig - PSV Eindhoven

Übertragungsstart

20:30 Uhr

Moderator

Benni Zander

Kommentator

Marco Hagemann

Experte

Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

Sabah FK – Slavia Prag

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Arsenal – LOSC Lille

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Villarreal – SSC Neapel

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Viking Stavanger – FC Bayern München

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Brügge

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

LASK – FC Liverpool

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Como 1907

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Schachtar Donezk – AEK Athen

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Real Betis Balompié – FC Porto

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

AS Rom – Real Madrid

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

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