Mit einer deutlichen 1:4-Niederlage bei Como 1907 ist RB Leipzig in die Champions League gestartet. Im ersten Heimspiel der Königsklasse soll nun die Wende gelingen: Am heutigen Dienstag empfängt die Mannschaft von RB die PSV Eindhoven in der Red Bull Arena. Anstoß: 21 Uhr. Während Leipzig noch auf die ersten Punkte wartet, hat die PSV bereits einen Zähler auf dem Konto. Zum Auftakt trennten sich die Niederländer mit 1:1 von Shakhtar Donetsk. Nun kommt es zum direkten Duell zwischen den beiden Teams.

DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

GOALinformiert, wie sich RB Leipzig gegen PSV Eindhoven heute live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League?

An Champions-League-Dienstagen zeigt Amazon Prime Video jeweils eine Partie exklusiv. Dabei handelt es sich in der Regel um ein Spiel mit deutscher Beteiligung, sofern der Spielplan eine entsprechende Auswahl ermöglicht. RB Leipzig gegen PSV Eindhoven gehört diesmal allerdings nicht dazu.

Stattdessen überträgt DAZN das Duell der Sachsen live über die gesamte Spielzeit. Amazon Prime Video zeigt parallel das Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Viking Stavanger. Eine Übertragung im Free-TV gibt es für die Partie zwischen Leipzig und Eindhoven ebenfalls nicht.

Spiel RB Leipzig - PSV Eindhoven Datum 13. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Red Bull Arena, Leipzig Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Die Übertragung zu RB Leipzig gegen PSV Eindhoven beginnt bei DAZN heute um 20.30 Uhr und damit eine halbe Stunde vor dem Anpfiff.

Marco Hagemann begleitet die Partie als Kommentator. Durch die Sendung führt Moderator Benni Zander, während Tobias Schweinsteiger als Experte und Co-Kommentator im Einsatz ist.

Fußball heute live: RB Leipzig vs. PSV Eindhoven bei DAZN

Spiel RB Leipzig - PSV Eindhoven Übertragungsstart 20:30 Uhr Moderator Benni Zander Kommentator Marco Hagemann Experte Tobias Schweinsteiger

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. PSV Eindhoven in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse