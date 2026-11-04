Auch in dieser Spielzeit hat RB Leipzig in der Champions League mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Bislang sprang für die Mannschaft von Cheftrainer Martin Demichelis aus den ersten drei Begegnungen lediglich ein einziger Dreier heraus. Ob Ihr am heutigen Abend ausgerechnet gegen die Skyblues mit weiteren Zählern rechnen könnt, bleibt abzuwarten – auf die Sachsen wartet in jedem Fall ein extrem hartes Stück Arbeit.

Manchester City selbst ist für die eigenen, enorm hohen Ansprüche ebenfalls nur solide in die europäische Saison gestartet. Die Engländer verbuchten bisher zwei Siege und damit sechs Punkte, mussten sich jedoch im Topspiel gegen Paris Saint-Germain deutlich mit 2:4 geschlagen geben.

Um 21:00 Uhr rollt der Ball im Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City. Welcher Anbieter das Spiel im Fernsehen und Livestream zeigt, erfahrt Ihr übersichtlich aufbereitet bei GOAL.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League?

In dieser Königsklassen-Saison müsst Ihr Euch bezüglich der Übertragungsrechte an zwei Anbieter halten: DAZN und Amazon Prime Video.

Nächste Spiele RBL Champions League 15:00 MCI Ansehen

Weil Prime Video exklusiv das Dienstagsspiel der Bayern in Madrid im Programm hatte, wird das heutige Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City folgerichtig live und exklusiv von DAZN übertragen.

Wenn Ihr das Spiel verfolgen wollt, kommt Ihr um den Streamingdienst nicht herum, da eine kostenlose TV-Alternative im Free-TV für dieses Match komplett wegfällt.

Kategorie Details zur Leipzig-Partie Spiel RB Leipzig vs. Manchester City Übertragung DAZN Keine Übertragung Amazon Prime Video / Free-TV

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Mit NordVPN weltweit die CL sehen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen.

Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

DAZN meldet sich heute bereits ab 20:15 Uhr live, um Euch auf den Kracher zwischen Leipzig und Manchester City einzustimmen. In der Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit allen wichtigen Aufstellungen, Formanalysen und taktischen Vorberichten.

Für Euren Fußballabend stehen Euch zwei Wege offen: Ihr könnt das Match entweder als komplettes Einzelspiel streamen oder in der großen Mittwochs-Konferenz zusammen mit den Parallelspielen der Champions League mitfiebern.

Schaltet Ihr das Einzelspiel von RB Leipzig gegen Man City ein, sorgt DAZN für die passende Fachkompetenz auf Euren Bildschirmen. Am Mikrofon erwartet Euch das eingespielte Team aus Kommentator Uli Hebel und dem ehemaligen Knipser Nils Petersen, der Euch während der gesamten Partie mit fundierten Experten-Analysen versorgt.

Kategorie Details zur DAZN-Übertragung Übertragungsbeginn Ab 20:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff mit Analysen und Aufstellungen) Kommentator (Einzelspiel) Uli Hebel Experte (Einzelspiel) Nils Petersen Auswahlmöglichkeiten Einzelspiel oder Konferenz

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Der CL-Mittwoch am 4. Spieltag