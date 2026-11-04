Auch in dieser Spielzeit hat RB Leipzig in der Champions League mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Bislang sprang für die Mannschaft von Cheftrainer Martin Demichelis aus den ersten drei Begegnungen lediglich ein einziger Dreier heraus. Ob Ihr am heutigen Abend ausgerechnet gegen die Skyblues mit weiteren Zählern rechnen könnt, bleibt abzuwarten – auf die Sachsen wartet in jedem Fall ein extrem hartes Stück Arbeit.
Manchester City selbst ist für die eigenen, enorm hohen Ansprüche ebenfalls nur solide in die europäische Saison gestartet. Die Engländer verbuchten bisher zwei Siege und damit sechs Punkte, mussten sich jedoch im Topspiel gegen Paris Saint-Germain deutlich mit 2:4 geschlagen geben.
Um 21:00 Uhr rollt der Ball im Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City. Welcher Anbieter das Spiel im Fernsehen und Livestream zeigt, erfahrt Ihr übersichtlich aufbereitet bei GOAL.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League?
In dieser Königsklassen-Saison müsst Ihr Euch bezüglich der Übertragungsrechte an zwei Anbieter halten: DAZN und Amazon Prime Video.
Weil Prime Video exklusiv das Dienstagsspiel der Bayern in Madrid im Programm hatte, wird das heutige Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City folgerichtig live und exklusiv von DAZN übertragen.
Wenn Ihr das Spiel verfolgen wollt, kommt Ihr um den Streamingdienst nicht herum, da eine kostenlose TV-Alternative im Free-TV für dieses Match komplett wegfällt.
Kategorie
Details zur Leipzig-Partie
Spiel
RB Leipzig vs. Manchester City
Übertragung
DAZN
Keine Übertragung
Amazon Prime Video / Free-TV
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Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen.
Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN
DAZN meldet sich heute bereits ab 20:15 Uhr live, um Euch auf den Kracher zwischen Leipzig und Manchester City einzustimmen. In der Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit allen wichtigen Aufstellungen, Formanalysen und taktischen Vorberichten.
Für Euren Fußballabend stehen Euch zwei Wege offen: Ihr könnt das Match entweder als komplettes Einzelspiel streamen oder in der großen Mittwochs-Konferenz zusammen mit den Parallelspielen der Champions League mitfiebern.
Schaltet Ihr das Einzelspiel von RB Leipzig gegen Man City ein, sorgt DAZN für die passende Fachkompetenz auf Euren Bildschirmen. Am Mikrofon erwartet Euch das eingespielte Team aus Kommentator Uli Hebel und dem ehemaligen Knipser Nils Petersen, der Euch während der gesamten Partie mit fundierten Experten-Analysen versorgt.
Kategorie
Details zur DAZN-Übertragung
Übertragungsbeginn
Ab 20:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff mit Analysen und Aufstellungen)
Kommentator (Einzelspiel)
Uli Hebel
Experte (Einzelspiel)
Nils Petersen
Auswahlmöglichkeiten
Einzelspiel oder Konferenz
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Der CL-Mittwoch am 4. Spieltag
Anstoßzeit
Heimteam
Auswärtsteam
18:45 Uhr
AEK Athen
Real Madrid
18:45 Uhr
Fenerbahçe Istanbul
FC Liverpool
21:00 Uhr
Borussia Dortmund
Real Betis Balompié
21:00 Uhr
FC Porto
SSC Neapel
21:00 Uhr
PSV Eindhoven
FC Brügge
21:00 Uhr
RB Leipzig
Manchester City
21:00 Uhr
RC Lens
Como 1907
21:00 Uhr
Slavia Prag
FC Arsenal
21:00 Uhr
Viking Stavanger
Sabah FK