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Champions League
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CL hier live anschauen
Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League?

Champions League
RB Leipzig - Manchester City
RB Leipzig
Manchester City

Am vierten Spieltag der Champions League wartet auf RB Leipzig eine echte Mammutaufgabe: Der englische Spitzenklub Manchester City reist für das mit Spannung erwartete Duell nach Sachsen. Wo Ihr diese hochkarätige Königsklassen-Begegnung live im TV und Online-Stream verfolgen könnt, zeigt Euch GOAL.

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Auch in dieser Spielzeit hat RB Leipzig in der Champions League mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Bislang sprang für die Mannschaft von Cheftrainer Martin Demichelis aus den ersten drei Begegnungen lediglich ein einziger Dreier heraus. Ob Ihr am heutigen Abend ausgerechnet gegen die Skyblues mit weiteren Zählern rechnen könnt, bleibt abzuwarten – auf die Sachsen wartet in jedem Fall ein extrem hartes Stück Arbeit.

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Manchester City selbst ist für die eigenen, enorm hohen Ansprüche ebenfalls nur solide in die europäische Saison gestartet. Die Engländer verbuchten bisher zwei Siege und damit sechs Punkte, mussten sich jedoch im Topspiel gegen Paris Saint-Germain deutlich mit 2:4 geschlagen geben.

Um 21:00 Uhr rollt der Ball im Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City. Welcher Anbieter das Spiel im Fernsehen und Livestream zeigt, erfahrt Ihr übersichtlich aufbereitet bei GOAL.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League?

In dieser Königsklassen-Saison müsst Ihr Euch bezüglich der Übertragungsrechte an zwei Anbieter halten: DAZN und Amazon Prime Video.

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04. Nov. 2026

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Weil Prime Video exklusiv das Dienstagsspiel der Bayern in Madrid im Programm hatte, wird das heutige Duell zwischen RB Leipzig und Manchester City folgerichtig live und exklusiv von DAZN übertragen.

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Wenn Ihr das Spiel verfolgen wollt, kommt Ihr um den Streamingdienst nicht herum, da eine kostenlose TV-Alternative im Free-TV für dieses Match komplett wegfällt.

Kategorie

Details zur Leipzig-Partie

Spiel

RB Leipzig vs. Manchester City

Übertragung

DAZN

Keine Übertragung

Amazon Prime Video / Free-TV

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Mit NordVPN weltweit die CL sehen

Wenn Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr auch auf ein virtuelles privates Netzwerk (VPN) zurückgreifen, um Spiele über Euren gewohnten Streaming-Dienst anzusehen.

Ein VPN wie beispielsweise NordVPN ermöglicht es Euch, beim Streaming eine sichere Online-Verbindung herzustellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

DAZN meldet sich heute bereits ab 20:15 Uhr live, um Euch auf den Kracher zwischen Leipzig und Manchester City einzustimmen. In der Dreiviertelstunde vor dem Anpfiff versorgt Euch der Streamingdienst mit allen wichtigen Aufstellungen, Formanalysen und taktischen Vorberichten.

Für Euren Fußballabend stehen Euch zwei Wege offen: Ihr könnt das Match entweder als komplettes Einzelspiel streamen oder in der großen Mittwochs-Konferenz zusammen mit den Parallelspielen der Champions League mitfiebern.

Schaltet Ihr das Einzelspiel von RB Leipzig gegen Man City ein, sorgt DAZN für die passende Fachkompetenz auf Euren Bildschirmen. Am Mikrofon erwartet Euch das eingespielte Team aus Kommentator Uli Hebel und dem ehemaligen Knipser Nils Petersen, der Euch während der gesamten Partie mit fundierten Experten-Analysen versorgt.

Kategorie

Details zur DAZN-Übertragung

Übertragungsbeginn

Ab 20:15 Uhr (45 Minuten vor Anpfiff mit Analysen und Aufstellungen)

Kommentator (Einzelspiel)

Uli Hebel

Experte (Einzelspiel)

Nils Petersen

Auswahlmöglichkeiten

Einzelspiel oder Konferenz

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für RB Leipzig vs. Manchester City in der Champions League? Der CL-Mittwoch am 4. Spieltag

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

AEK Athen

Real Madrid

18:45 Uhr

Fenerbahçe Istanbul

FC Liverpool

21:00 Uhr

Borussia Dortmund

Real Betis Balompié

21:00 Uhr

FC Porto

SSC Neapel

21:00 Uhr

PSV Eindhoven

FC Brügge

21:00 Uhr

RB Leipzig

Manchester City

21:00 Uhr

RC Lens

Como 1907

21:00 Uhr

Slavia Prag

FC Arsenal

21:00 Uhr

Viking Stavanger

Sabah FK

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