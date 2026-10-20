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Champions League
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Parc des Princes
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für PSG (Paris) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League?

Champions League
Paris Saint-Germain - FC Barcelona
Paris Saint-Germain
FC Barcelona

Am dritten Spieltag der Champions League kommt es zum absoluten Kracher zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Ausgetragen wird das Starduell im Stadion von PSG. Bei GOAL erfahrt Ihr, wo die hochklassige Begegnung live übertragen wird.

Sowohl Paris Saint-Germain als auch der FC Barcelona zählen in dieser Saison wieder zum engsten Favoritenkreis auf den Champions-League-Titel. Während der französische Meister in der heimischen Liga noch schwächelt und lediglich Platz sechs belegt, führt er die Tabelle der Königsklasse nach zwei Siegen aus zwei Spielen bereits wieder an und peilt die erneute Titelverteidigung an.

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Direkt dahinter lauert das Team von Hansi Flick: Barca demonstrierte zuletzt beim 4:1-Erfolg gegen Galatasaray Istanbul seine Stärke. Im direkten Duell am Dienstag kämpfen die beiden Schwergewichte ab 21 Uhr im Parc des Princes um Big Points für den direkten Einzug ins Achtelfinale.

DAZN, Amazon Prime oder Free-TV? Durch GOAL erfahrt Ihr, wo das Spitzenspiel zwischen PSG und Barca ausgestrahlt wird.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für PSG (Paris) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League?

In dieser Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video erneut die Übertragungsrechte für die Champions League. Während auf Amazon Prime Video an jedem Dienstag eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung exklusiv läuft, zeigt DAZN die restlichen Begegnungen.

Da das Duell zwischen PSG und Barca ohne deutsche Beteiligung stattfindet, ist das Spiel ausschließlich bei DAZN zu sehen – eine Free-TV-Übertragung gibt es nicht.

Wer den europäischen Spitzenfußball sowie die Bundesliga regelmäßig live verfolgen möchte, kann sich aktuell den vergünstigten Jahrestarif bei DAZN sichern: Das Zweijahresabo kostet momentan 24,99 Euro statt der üblichen 44,99 Euro im flexiblen Monatsmodell. Dadurch sinken die Kosten um 20 Euro pro Monat, was einem Preisvorteil von 240 Euro im Jahr entspricht. Dieses Rabatt-Angebot gilt nur für kurze Zeit. Dabei gilt der wichtige Hinweis, dass DAZN die Rechte für die Königsklasse letztmalig in der aktuellen Spielzeit hält.

Kategorie

Details

Spiel

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

Datum

20. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Parc de Princes, Paris

Übertragung live im Free-TV

Übertragung im kostenlosen Livestream

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für PSG (Paris) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - alle Informationen zur DAZN-Ausstrahlung

Die Vorberichte zur Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona starten bei DAZN um 20:45 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Spielbeginn.

Wer sich bereits früher einstimmen möchte, kann ab 18 Uhr die Champions-League-Konferenz einschalten, die mit den frühen Abendspielen beginnt. Falls die Wahl am Abend nicht auf das Einzelspiel fällt, begleitet Nico Seepe die Zuschauer als Kommentator in der Konferenz durch die Höhepunkte aus Paris.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für PSG (Paris) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - der CL-Dienstag im Überblick

Anstoß

Spiel

18:45 Uhr

Sabah FK - Borussia Dortmund

18:45 Uhr

Fenerbahce - Slavia Prag

21:00 Uhr

Paris Saint-Germain - FC Barcelona

21:00 Uhr

VfB Stuttgart - Atlético Madrid

21:00 Uhr

Manchester City - AEK Athen

21:00 Uhr

SSC Neapel - Bodø/Glimt

21:00 Uhr

AS Rom - Slovan Bratislava

21:00 Uhr

FC Porto - PSV Eindhoven

21:00 Uhr

FC Liverpool - FC Villareal

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