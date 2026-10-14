Ein Duell, das auch in der K.o.-Phase der Champions League für große Aufmerksamkeit sorgen würde, steht bereits in der Ligaphase an: Manchester City trifft am zweiten Spieltag auf Paris Saint-Germain. Beide Klubs gehören seit Jahren zur europäischen Spitze und haben in der Königsklasse bereits ihre Spuren hinterlassen. 2021 standen sie sich im Halbfinale gegenüber, nun kommt es erneut zum direkten Kräftemessen.

Die Partie steigt am heutigen Mittwoch im Etihad Stadium in Manchester. Während City 2023 den Champions-League-Titel gewann, sicherte sich PSG zuletzt zweimal hintereinander den Wettbewerb. Der Anpfiff ertönt um 21 Uhr.

GOALzeigt, wo Manchester City gegen Paris Saint-Germain heute live im TV und Livestream übertragen wird.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Manchester City vs. PSG (Paris) in der Champions League?

Das Topspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain läuft heute live bei DAZN. Der Streaminganbieter überträgt mittwochs sämtliche Partien der Champions League und zeigt auch dienstags bis auf eine Ausnahme alle Begegnungen.

Dass das Duell zwischen ManCity und PSG bei DAZN zu sehen sein würde, stand bereits mit der Veröffentlichung des Spielplans fest: Die Begegnung findet am Mittwoch statt und ist somit weder bei einem anderen Anbieter noch im Free-TV verfügbar.

Neben der Übertragung als Einzelspiel bietet DAZN auch die Konferenz an. Dabei verpassen Zuschauer zwar Teile der einzelnen Partien, bleiben dafür aber über die wichtigsten Szenen und Entwicklungen aller Begegnungen auf dem Laufenden.

Aktuell gibt es bei DAZN zudem ein günstigeres Angebot für Langzeitkunden. Der 24-Monats-Vertrag kostet im Aktionszeitraum monatlich 24,99 Euro. Beim regulären, monatlich kündbaren Tarif werden dagegen 44,99 Euro fällig. Die Ersparnis beträgt somit 20 Euro pro Monat beziehungsweise 240 Euro innerhalb eines Jahres.

Das Angebot gilt allerdings nur für begrenzte Zeit. Wer regelmäßig Champions League, Bundesliga und internationalen Fußball sehen möchte, kann sich damit den günstigeren Monatspreis für die Vertragslaufzeit sichern. Der Transparenz halber: DAZN zeigt die Königsklasse nur noch diese Saison, verliert die Rechte daran danach.

Spiel Manchester City - Paris Saint-Germain Datum 14. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Etihad Stadium, Manchester Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

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Bei DAZN übernimmt Uli Hebel den Kommentar zum Duell zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain. Auf einen zusätzlichen Experten oder Co-Kommentator verzichtet der Streamingdienst bei der Einzelspielübertragung.

Die Übertragung startet wenige Minuten vor dem Anpfiff. Wer stattdessen die Konferenz einschaltet, hört Lukas Schönmüller am Mikrofon, der dort die Begegnung zwischen City und PSG begleitet.

Fußball heute live: Manchester City vs. PSG bei DAZN

Spiel Manchester City - Paris Saint-Germain Übertragungsstart 20:40 Uhr Kommentator Uli Hebel

DAZN, Amazon Prime oder auch Free-TV für Fußball in der Champions League heute live? Manchester City vs. PSG im TV und Livestream sehen - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse