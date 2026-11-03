Während es in der Liga noch hakt, präsentiert sich der VfB Stuttgart in der Champions League unter Sebastian Hoeneß in starker Form. Stolze sieben Punkte konnten die Schwaben aus den ersten drei Partien bereits mitnehmen. Zuletzt schrammte das Team beim 1:1 gegen Atlético Madrid im eigenen Stadion nur haarscharf an einer Sensation gegen einen echten europäischen Riesen vorbei.

Ganz anders stellt sich die Lage bei Galatasaray dar: Mit mageren drei Zählern steht der türkische Traditionsklub international bereits mächtig unter Druck. Das direkte Aufeinandertreffen in Istanbul steigt am heutigen Dienstag um 18:45 Uhr.

GOAL zeigt Euch, wo Ihr das Duell zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart live im TV und Stream sehen könnt.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart in der Champions League?

Das frühe Champions-League-Duell zwischen Galatasaray Istanbul und dem VfB Stuttgart läuft exklusiv bei einem einzigen Anbieter: Um die packende Partie live mitzuverfolgen, benötigen Fans ein kostenpflichtiges Abo bei DAZN.

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Eine alternative Streaming-Möglichkeit gibt es für dieses vierte Königsklassen-Spiel der Stuttgarter nicht. Auch eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Free-TV oder klassischen Pay-TV fällt weg.

Wer keine Aktion verpassen möchte, profitiert am heutigen Dienstag von einer echten Überraschung: DAZN zeigt die Konferenz der übrigen Spiele komplett kostenlos. Du benötigst dafür kein kostenpflichtiges Abo – die Registrierung für einen Gratis-Account genügt. Die Übertragung beginnt um 18:00 Uhr und liefert Euch alle Tore und spielentscheidenden Szenen der anderen Plätze direkt auf den Bildschirm, ohne dass Ihr einen Cent bezahlen müsst.

Wer sich am Spieltag im Ausland aufhält, kann das Match dennoch über seinen gewohnten Dienst streamen. Dafür lässt sich ein Virtual Private Network (VPN) nutzen, um ortsunabhängig eine sichere Verbindung aufzubauen – ein weltweit sehr geschätzter und etablierter Anbieter dafür ist NordVPN.

Kategorie Details Anstoß 18:45 Uhr Galatasaray Istanbul – VfB Stuttgart Plattform DAZN (Exklusiv im Livestream) Zugang Kostenpflichtiges Abonnement erforderlich Fernsehen Keine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. VfB Stuttgart in der Champions League? Die wichtigsten Informationen zur Übertragung auf DAZN

Für die Champions-League-Übertragung zwischen Galatasaray Istanbul und dem VfB Stuttgart setzt DAZN auf ein gewohnt fachkundiges Team. Am Mikrofon begleitet Euch Lukas Schönmüller als Kommentator durch die Begegnung, während ihm Sebastian Kneißl als Experte zur Seite steht.

Die Moderation im Studio übernimmt an diesem Dienstag Christina Rann. Wer sich bereits vorab optimal auf das Spiel einstimmen möchte, kann ab 18:15 Uhr einschalten.

Eine halbe Stunde vor dem Anpfiff liefert die Crew fundierte Analysen, die offiziellen Aufstellungen und spannende Insider-Infos zu beiden Mannschaften.

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