Auch gegen Aston Villa setzt Galatasaray Istanbul wieder voll auf die eigene Heimstärke, sodass sich die Engländer in der Türkei auf eine ohrenbetäubende Kulisse samt gellendem Pfeifkonzert einstellen müssen. Zuletzt feierte Gala vor heimischem Publikum einen 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart, während Aston Villa beim FC Barcelona mit 0:3 das Nachsehen hatte.
Ein Blick auf die Tabelle der Königsklasse zeigt die Ausgangslage: Galatasaray rangiert mit sechs Punkten derzeit auf dem 18. Platz. Für Aston Villa bedeutete das 0:3 in Spanien zwar den ersten Dämpfer der laufenden Champions-League-Saison, dennoch stehen die Engländer mit neun Zählern weiterhin auf einem starken sechsten Tabellenplatz.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. Aston Villa in der Champions League?
In der Saison 2026/27 teilen sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Königsklasse: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen Spiele der Champions League live.
Da Prime Video dienstags jedoch stets nur eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung im Programm hat, steht fest: Das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa läuft exklusiv bei DAZN. Um das Spiel dort verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Eine alternative Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es für diese Begegnung nicht geben.
Anbieter / Empfangsweg
Übertragungsstatus
Details & Voraussetzungen
DAZN
Exklusive Übertragung
Kostenpflichtiges Abonnement erforderlich
Amazon Prime Video
Keine Übertragung
Zeigt dienstags nur ein ausgewähltes Spiel mit deutscher Beteiligung
Free-TV
Keine Übertragung
Keine frei empfangbare Ausstrahlung der Partie
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. Aston Villa in der Champions League? Alle Infos zur Übertragung auf DAZN
Im Livestream von DAZN stehen Euch heute zwei Optionen zur Verfügung, um das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa live zu verfolgen.
Zum einen könnt ihr euch für das Einzelspiel über die vollen 90 Minuten entscheiden, das von Jan Platte am Mikrofon begleitet wird. Zum anderen bietet sich die Konferenz an, in der parallel auch die Partie zwischen dem FK Bodø/Glimt und dem LASK läuft – dort übernimmt Kult-Kommentator Oliver Forster die Schalten aus Istanbul.
Wichtig für Eure Planungssicherheit: Der Anstoß in der Türkei erfolgt bereits zur frühen Abendzeit um 18:45 Uhr.
Übertragungsoption (DAZN)
Kommentator (Gala-Spiel)
Einzelspiel
Jan Platte
Konferenz
Oliver Forster
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. Aston Villa in der Champions League? Die Spiele des CL-Dienstags
Anstoß (MEZ)
Begegnung
18:45 Uhr
FK Bodø/Glimt – LASK
18:45 Uhr
Galatasaray Istanbul – Aston Villa
21:00 Uhr
FC Arsenal – Borussia Dortmund
21:00 Uhr
RB Leipzig – RC Lens
21:00 Uhr
Real Madrid – PSV Eindhoven
21:00 Uhr
Manchester City – SSC Neapel
21:00 Uhr
Feyenoord Rotterdam – FC Porto
21:00 Uhr
Como 1907 – AEK Athen
21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – Real Betis