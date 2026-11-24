Auch gegen Aston Villa setzt Galatasaray Istanbul wieder voll auf die eigene Heimstärke, sodass sich die Engländer in der Türkei auf eine ohrenbetäubende Kulisse samt gellendem Pfeifkonzert einstellen müssen. Zuletzt feierte Gala vor heimischem Publikum einen 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart, während Aston Villa beim FC Barcelona mit 0:3 das Nachsehen hatte.

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Ein Blick auf die Tabelle der Königsklasse zeigt die Ausgangslage: Galatasaray rangiert mit sechs Punkten derzeit auf dem 18. Platz. Für Aston Villa bedeutete das 0:3 in Spanien zwar den ersten Dämpfer der laufenden Champions-League-Saison, dennoch stehen die Engländer mit neun Zählern weiterhin auf einem starken sechsten Tabellenplatz.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray Istanbul (Gala) vs. Aston Villa in der Champions League?

In der Saison 2026/27 teilen sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Königsklasse: Sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video zeigen Spiele der Champions League live.

Da Prime Video dienstags jedoch stets nur eine ausgewählte Partie mit deutscher Beteiligung im Programm hat, steht fest: Das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa läuft exklusiv bei DAZN. Um das Spiel dort verfolgen zu können, ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Eine alternative Live-Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es für diese Begegnung nicht geben.

Anbieter / Empfangsweg Übertragungsstatus Details & Voraussetzungen DAZN Exklusive Übertragung Kostenpflichtiges Abonnement erforderlich Amazon Prime Video Keine Übertragung Zeigt dienstags nur ein ausgewähltes Spiel mit deutscher Beteiligung Free-TV Keine Übertragung Keine frei empfangbare Ausstrahlung der Partie

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Im Livestream von DAZN stehen Euch heute zwei Optionen zur Verfügung, um das Duell zwischen Galatasaray Istanbul und Aston Villa live zu verfolgen.

Zum einen könnt ihr euch für das Einzelspiel über die vollen 90 Minuten entscheiden, das von Jan Platte am Mikrofon begleitet wird. Zum anderen bietet sich die Konferenz an, in der parallel auch die Partie zwischen dem FK Bodø/Glimt und dem LASK läuft – dort übernimmt Kult-Kommentator Oliver Forster die Schalten aus Istanbul.

Wichtig für Eure Planungssicherheit: Der Anstoß in der Türkei erfolgt bereits zur frühen Abendzeit um 18:45 Uhr.

Übertragungsoption (DAZN) Kommentator (Gala-Spiel) Einzelspiel Jan Platte Konferenz Oliver Forster

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