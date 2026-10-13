Galatasaray bekommt es nach dem missglückten Auftakt in der Champions League gleich mit dem nächsten Hochkaräter zu tun. Auf die 1:3-Pleite bei Sporting folgt am zweiten Spieltag der Ligaphase das Heimspiel gegen den FC Barcelona. Die Katalanen haben ihre Ambitionen zum Start mit einem 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam unterstrichen und zählen derzeit zu den stärksten Teams Europas. Nun wollen die Türken im Rams Park dagegenhalten und die ersten Punkte in der Königsklasse einfahren. Die Begegnung steigt am heutigen Dienstagabend in Istanbul, gespielt wird ab 21 Uhr.

DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

GOALinformiert, wo das Duell zwischen Galatasaray und Barcelona live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League?

Wer Galatasaray gegen den FC Barcelona über die vollen 90 Minuten verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo von DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Duell aus Istanbul live und exklusiv in Deutschland.

Hintergrund ist die Aufteilung der Champions-League-Rechte: DAZN zeigt nahezu alle Begegnungen der Königsklasse, während Amazon Prime Video pro Spielwoche eine Partie exklusiv ausstrahlt - nach Möglichkeit mit deutscher Beteiligung. Diesmal fällt die Wahl auf das Spiel des FC Bayern München bei Viking Stavanger. Alle übrigen Begegnungen, darunter auch Galatasaray gegen Barcelona, laufen bei DAZN.

Eine Übertragung im Free-TV ist für das Aufeinandertreffen nicht vorgesehen.

Spiel Galatasaray - FC Barcelona Datum 13. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Rams Park, Istanbul Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Marcel Seufert übernimmt bei DAZN die Kommentierung des Duells zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona.

Wer live dabei sein möchte, sollte kurz vor Spielbeginn einschalten: Die Übertragung des Einzelspiels startet etwa zehn Minuten vor dem Anstoß.

Fußball heute live: Galatasaray vs. FC Barcelona bei DAZN

Spiel Galatasaray - FC Barcelona Kommentator Marcel Seufert

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse