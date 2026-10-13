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Filip Knopp
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League?

Galatasaray - FC Barcelona
Galatasaray
FC Barcelona
Champions League

Im Rams Park wartet auf Galatasaray Istanbul mit dem FC Barcelona ein europäischer Topklub. Doch wo wird das Kräftemessen der beiden Teams live übertragen? GOAL zeigt, wie sich das Champions-League-Duell im TV und Livestream verfolgen lässt.

Galatasaray bekommt es nach dem missglückten Auftakt in der Champions League gleich mit dem nächsten Hochkaräter zu tun. Auf die 1:3-Pleite bei Sporting folgt am zweiten Spieltag der Ligaphase das Heimspiel gegen den FC Barcelona. Die Katalanen haben ihre Ambitionen zum Start mit einem 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam unterstrichen und zählen derzeit zu den stärksten Teams Europas. Nun wollen die Türken im Rams Park dagegenhalten und die ersten Punkte in der Königsklasse einfahren. Die Begegnung steigt am heutigen Dienstagabend in Istanbul, gespielt wird ab 21 Uhr.

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DAZN wird die Champions-League-Konferenz am Dienstag erstmals kostenlos zeigen. Außerdem könnt Ihr mehr als 100 Spiele aus Europas Topligen ohne kostenpflichtiges Abo bei DAZN sehen. Eine Registrierung genügt.

GOALinformiert, wo das Duell zwischen Galatasaray und Barcelona live im TV und Livestream zu sehen ist.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League?

Wer Galatasaray gegen den FC Barcelona über die vollen 90 Minuten verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abo von DAZN. Der Streamingdienst überträgt das Duell aus Istanbul live und exklusiv in Deutschland.

Hintergrund ist die Aufteilung der Champions-League-Rechte: DAZN zeigt nahezu alle Begegnungen der Königsklasse, während Amazon Prime Video pro Spielwoche eine Partie exklusiv ausstrahlt - nach Möglichkeit mit deutscher Beteiligung. Diesmal fällt die Wahl auf das Spiel des FC Bayern München bei Viking Stavanger. Alle übrigen Begegnungen, darunter auch Galatasaray gegen Barcelona, laufen bei DAZN.

Eine Übertragung im Free-TV ist für das Aufeinandertreffen nicht vorgesehen.

Spiel

Galatasaray - FC Barcelona

Datum

13. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Rams Park, Istanbul

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Marcel Seufert übernimmt bei DAZN die Kommentierung des Duells zwischen Galatasaray Istanbul und dem FC Barcelona.

Wer live dabei sein möchte, sollte kurz vor Spielbeginn einschalten: Die Übertragung des Einzelspiels startet etwa zehn Minuten vor dem Anstoß.

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Fußball heute live: Galatasaray vs. FC Barcelona bei DAZN

Spiel

Galatasaray - FC Barcelona

Kommentator

Marcel Seufert

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) vs. FC Barcelona (Barca) in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

Sabah FK – Slavia Prag

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Arsenal – LOSC Lille

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Villarreal – SSC Neapel

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Viking Stavanger – FC Bayern München

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Brügge

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

LASK – FC Liverpool

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Como 1907

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Schachtar Donezk – AEK Athen

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Real Betis Balompié – FC Porto

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

AS Rom – Real Madrid

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

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