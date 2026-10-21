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Champions League
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Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy
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Tim Pflieger
Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League?

Champions League
Lille - Galatasaray
Lille
Galatasaray

OSC Lille gegen Galatasaray Istanbul ist in der Champions League ein echtes Schlüsselspiel. Für beide Mannschaften zählen im Kampf ums Weiterkommen nur drei Zähler, ein Unentschieden bringt niemanden voran. Alle Infos zur Live-Übertragung findet Ihr hier bei GOAL.

Für den OSC Lille und Galatasaray Istanbul steht am dritten Spieltag der Champions League bereits alles auf dem Spiel. Beide Teams sind nach zwei Pleiten zum Auftakt noch ohne Punkt und stehen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Top-24 nicht zu verpassen.

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Lille ging gegen Real Betis (2:3) und den FC Arsenal (0:3) leer aus, während die Türken Pleiten gegen Sporting Lissabon (1:3) und den FC Barcelona (1:4) kassierten. Der Anpfiff im Stade Pierre Mauroy ertönt am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr.

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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League?

Die Übertragungsrechte der Champions League sind auch in dieser Spielzeit zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt, wobei die Verteilung deutliche Unterschiede aufweist. Während Amazon Prime Video exklusiv nur eine ausgewählte Dienstagsbegegnung mit deutscher Beteiligung zeigt, läuft das Duell zwischen dem OSC Lille und Galatasaray Istanbul wie gewohnt im Livestream bei DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht.

Wer den Spitzenfußball langfristig verfolgen möchte, kann bei DAZN aktuell von einem befristeten Rabatt profitieren: Das 24-Monats-Abo kostet monatlich 24,99 Euro, während für das flexible Monatsabo 44,99 Euro fällig werden.

Das spart monatlich 20 Euro und summiert sich im Jahr auf 240 Euro. Für die eigene Planung gilt es jedoch zu beachten, dass DAZN die Rechte an der Königsklasse nur noch für die aktuelle Saison besitzt.

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Kategorie

Details

Tag

Mittwoch (21.10.2026)

Anstoßzeit

18:45 Uhr

Begegnung

OSC Lille – Galatasaray Istanbul

Übertragung

Exklusiv bei DAZN (Livestream)

Free-TV

Keine Ausstrahlung

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League? Alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

Der Anpfiff in Lille erfolgt bereits um 18.45 Uhr. Zuschauer bei DAZN werden von Kommentator Nico Seepe durch das Einzelspiel geführt.

Wer sich stattdessen für die Konferenz entscheidet, hört bei den Highlights der Partie die Stimme von Tom Kirsten.

Fußball heute live: OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul bei DAZN

Kategorie

Details

Anstoßzeit

18:45 Uhr

Einzelspiel-Kommentator

Nico Seepe

Konferenz-Kommentator

Tom Kirsten

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League? Die Duelle am Mittwoch des 3. Spieltags in der Champions League

Anstoßzeit

Heimteam

Auswärtsteam

18:45 Uhr

Como 1907

Manchester United

18:45 Uhr

OSC Lille

Galatasaray Istanbul

21:00 Uhr

FC Bayern München

FC Arsenal

21:00 Uhr

Real Madrid

RB Leipzig

21:00 Uhr

Inter Mailand

Schachtar Donezk

21:00 Uhr

Aston Villa

Viking Stavanger

21:00 Uhr

FC Brügge

RC Lens

21:00 Uhr

Real Betis Balompié

Feyenoord Rotterdam

21:00 Uhr

Sporting Lissabon

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