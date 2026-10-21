Für den OSC Lille und Galatasaray Istanbul steht am dritten Spieltag der Champions League bereits alles auf dem Spiel. Beide Teams sind nach zwei Pleiten zum Auftakt noch ohne Punkt und stehen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Top-24 nicht zu verpassen.

Lille ging gegen Real Betis (2:3) und den FC Arsenal (0:3) leer aus, während die Türken Pleiten gegen Sporting Lissabon (1:3) und den FC Barcelona (1:4) kassierten. Der Anpfiff im Stade Pierre Mauroy ertönt am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr.

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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League?

Die Übertragungsrechte der Champions League sind auch in dieser Spielzeit zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt, wobei die Verteilung deutliche Unterschiede aufweist. Während Amazon Prime Video exklusiv nur eine ausgewählte Dienstagsbegegnung mit deutscher Beteiligung zeigt, läuft das Duell zwischen dem OSC Lille und Galatasaray Istanbul wie gewohnt im Livestream bei DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht.

Wer den Spitzenfußball langfristig verfolgen möchte, kann bei DAZN aktuell von einem befristeten Rabatt profitieren: Das 24-Monats-Abo kostet monatlich 24,99 Euro, während für das flexible Monatsabo 44,99 Euro fällig werden.

Das spart monatlich 20 Euro und summiert sich im Jahr auf 240 Euro. Für die eigene Planung gilt es jedoch zu beachten, dass DAZN die Rechte an der Königsklasse nur noch für die aktuelle Saison besitzt.

Kategorie Details Tag Mittwoch (21.10.2026) Anstoßzeit 18:45 Uhr Begegnung OSC Lille – Galatasaray Istanbul Übertragung Exklusiv bei DAZN (Livestream) Free-TV Keine Ausstrahlung

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Der Anpfiff in Lille erfolgt bereits um 18.45 Uhr. Zuschauer bei DAZN werden von Kommentator Nico Seepe durch das Einzelspiel geführt.

Wer sich stattdessen für die Konferenz entscheidet, hört bei den Highlights der Partie die Stimme von Tom Kirsten.

Fußball heute live: OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul bei DAZN

Kategorie Details Anstoßzeit 18:45 Uhr Einzelspiel-Kommentator Nico Seepe Konferenz-Kommentator Tom Kirsten

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League? Die Duelle am Mittwoch des 3. Spieltags in der Champions League

Anstoßzeit Heimteam Auswärtsteam 18:45 Uhr Como 1907 Manchester United 18:45 Uhr OSC Lille Galatasaray Istanbul 21:00 Uhr FC Bayern München FC Arsenal 21:00 Uhr Real Madrid RB Leipzig 21:00 Uhr Inter Mailand Schachtar Donezk 21:00 Uhr Aston Villa Viking Stavanger 21:00 Uhr FC Brügge RC Lens 21:00 Uhr Real Betis Balompié Feyenoord Rotterdam 21:00 Uhr Sporting Lissabon LASK







