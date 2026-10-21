Für den OSC Lille und Galatasaray Istanbul steht am dritten Spieltag der Champions League bereits alles auf dem Spiel. Beide Teams sind nach zwei Pleiten zum Auftakt noch ohne Punkt und stehen unter Zugzwang, um den Anschluss an die Top-24 nicht zu verpassen.
Lille ging gegen Real Betis (2:3) und den FC Arsenal (0:3) leer aus, während die Türken Pleiten gegen Sporting Lissabon (1:3) und den FC Barcelona (1:4) kassierten. Der Anpfiff im Stade Pierre Mauroy ertönt am Mittwoch bereits um 18.45 Uhr.
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League?
Die Übertragungsrechte der Champions League sind auch in dieser Spielzeit zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt, wobei die Verteilung deutliche Unterschiede aufweist. Während Amazon Prime Video exklusiv nur eine ausgewählte Dienstagsbegegnung mit deutscher Beteiligung zeigt, läuft das Duell zwischen dem OSC Lille und Galatasaray Istanbul wie gewohnt im Livestream bei DAZN. Eine Ausstrahlung im Free-TV gibt es nicht.
Wer den Spitzenfußball langfristig verfolgen möchte, kann bei DAZN aktuell von einem befristeten Rabatt profitieren: Das 24-Monats-Abo kostet monatlich 24,99 Euro, während für das flexible Monatsabo 44,99 Euro fällig werden.
Das spart monatlich 20 Euro und summiert sich im Jahr auf 240 Euro. Für die eigene Planung gilt es jedoch zu beachten, dass DAZN die Rechte an der Königsklasse nur noch für die aktuelle Saison besitzt.
Kategorie
Details
Tag
Mittwoch (21.10.2026)
Anstoßzeit
18:45 Uhr
Begegnung
OSC Lille – Galatasaray Istanbul
Übertragung
Exklusiv bei DAZN (Livestream)
Free-TV
Keine Ausstrahlung
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League? Alle Informationen zur Übertragung bei DAZN
Der Anpfiff in Lille erfolgt bereits um 18.45 Uhr. Zuschauer bei DAZN werden von Kommentator Nico Seepe durch das Einzelspiel geführt.
Wer sich stattdessen für die Konferenz entscheidet, hört bei den Highlights der Partie die Stimme von Tom Kirsten.
Fußball heute live: OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul bei DAZN
Kategorie
Details
Anstoßzeit
18:45 Uhr
Einzelspiel-Kommentator
Nico Seepe
Konferenz-Kommentator
Tom Kirsten
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Galatasaray (Gala) bei OSC Lille in der Champions League? Die Duelle am Mittwoch des 3. Spieltags in der Champions League
Anstoßzeit
Heimteam
Auswärtsteam
18:45 Uhr
Como 1907
Manchester United
18:45 Uhr
OSC Lille
Galatasaray Istanbul
21:00 Uhr
FC Bayern München
FC Arsenal
21:00 Uhr
Real Madrid
RB Leipzig
21:00 Uhr
Inter Mailand
Schachtar Donezk
21:00 Uhr
Aston Villa
Viking Stavanger
21:00 Uhr
FC Brügge
RC Lens
21:00 Uhr
Real Betis Balompié
Feyenoord Rotterdam
21:00 Uhr
Sporting Lissabon
LASK