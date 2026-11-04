Auch am heutigen Mittwochabend stehen in der Champions League wieder hochkarätige Begegnungen auf dem Programm. Beim Duell zwischen Fenerbahce und dem FC Liverpool liegt die Favoritenrolle auf dem Papier zwar eindeutig bei den Engländern, doch auch die Reds dürften sich bewusst sein, dass im berühmt-berüchtigten Hexenkessel von Istanbul kein Spaziergang auf sie wartet.

Der Anpfiff der Partie ertönt bereits um 18:45 Uhr. Für die Gastgeber ist es eine richtungsweisende Partie: Mit mageren zwei Zählern auf dem Konto steht Fenerbahce zunehmend unter Zugzwang. Liverpool hingegen reist mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten aus drei Spielen und breiter Brust in die Türkei.

Doch wo könnt Ihr das Duell zwischen Fenerbahçe und Liverpool live verfolgen? GOAL hat alle Antworten für Euch.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool in der Champions League?

Fußballfans müssen sich die Champions-League-Übertragungen in Deutschland weiterhin zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufteilen.

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Da sich die Auswahl bei Prime Video auf ein einziges Dienstagsspiel mit Bundesligateams beschränkt, landet der Kracher Fener gegen Liverpool am Mittwoch ganz automatisch im Live-Stream von DAZN.

Wenn Ihr das Spiel in voller Distanz sehen wollt, kommt Ihr um eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei der Plattform nicht herum. Eine kostenlose Option im Free-TV sucht Ihr an diesem Spieltag vergebens; das Duell wird in Deutschland nicht linear im regulären Fernsehen ausgestrahlt.

Übertragungsweg von Fener vs. Liverpool Anbieter / Status Exklusives Einzelspiel DAZN Streaming-Alternative Keine Fernsehen Keine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV

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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool in der Champions League? Die Informationen zur DAZN-Übertragung

Pünktlich ab 18:15 Uhr schaltet DAZN heute live zu den frühen Begegnungen der Champions League. Zeitgleich zum Kracher zwischen Fenerbahce und dem FC Liverpool wartet auf Euch das Parallelspiel von AEK Athen gegen Real Madrid. Ihr könnt dabei völlig frei wählen, ob Ihr die Partien in der Konferenzschaltung verfolgt oder Euch in ein Einzelspiel reinklickt.

Wenn Ihr Euch für die komplette Distanz von Fener gegen Liverpool entscheidet, begleitet Euch Kommentator Flo Hauser am Mikrofon durch den Abend.

Kategorie Details zur Übertragung Übertragungsbeginn Ab 18:15 Uhr (Vorberichte für die frühen CL-Partien) Kommentator (Einzelspiel) Flo Hauser Auswahlmöglichkeiten Einzelspiel oder Konferenz (parallel läuft AEK Athen vs. Real Madrid)

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