Auch am heutigen Mittwochabend stehen in der Champions League wieder hochkarätige Begegnungen auf dem Programm. Beim Duell zwischen Fenerbahce und dem FC Liverpool liegt die Favoritenrolle auf dem Papier zwar eindeutig bei den Engländern, doch auch die Reds dürften sich bewusst sein, dass im berühmt-berüchtigten Hexenkessel von Istanbul kein Spaziergang auf sie wartet.
Der Anpfiff der Partie ertönt bereits um 18:45 Uhr. Für die Gastgeber ist es eine richtungsweisende Partie: Mit mageren zwei Zählern auf dem Konto steht Fenerbahce zunehmend unter Zugzwang. Liverpool hingegen reist mit einer makellosen Bilanz von neun Punkten aus drei Spielen und breiter Brust in die Türkei.
Doch wo könnt Ihr das Duell zwischen Fenerbahçe und Liverpool live verfolgen? GOAL hat alle Antworten für Euch.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool in der Champions League?
Fußballfans müssen sich die Champions-League-Übertragungen in Deutschland weiterhin zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufteilen.
Da sich die Auswahl bei Prime Video auf ein einziges Dienstagsspiel mit Bundesligateams beschränkt, landet der Kracher Fener gegen Liverpool am Mittwoch ganz automatisch im Live-Stream von DAZN.
Wenn Ihr das Spiel in voller Distanz sehen wollt, kommt Ihr um eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei der Plattform nicht herum. Eine kostenlose Option im Free-TV sucht Ihr an diesem Spieltag vergebens; das Duell wird in Deutschland nicht linear im regulären Fernsehen ausgestrahlt.
Übertragungsweg von Fener vs. Liverpool
Anbieter / Status
Exklusives Einzelspiel
DAZN
Streaming-Alternative
Keine
Fernsehen
Keine Übertragung im Free-TV oder Pay-TV
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool in der Champions League? Die Informationen zur DAZN-Übertragung
Pünktlich ab 18:15 Uhr schaltet DAZN heute live zu den frühen Begegnungen der Champions League. Zeitgleich zum Kracher zwischen Fenerbahce und dem FC Liverpool wartet auf Euch das Parallelspiel von AEK Athen gegen Real Madrid. Ihr könnt dabei völlig frei wählen, ob Ihr die Partien in der Konferenzschaltung verfolgt oder Euch in ein Einzelspiel reinklickt.
Wenn Ihr Euch für die komplette Distanz von Fener gegen Liverpool entscheidet, begleitet Euch Kommentator Flo Hauser am Mikrofon durch den Abend.
Kategorie
Details zur Übertragung
Übertragungsbeginn
Ab 18:15 Uhr (Vorberichte für die frühen CL-Partien)
Kommentator (Einzelspiel)
Flo Hauser
Auswahlmöglichkeiten
Einzelspiel oder Konferenz (parallel läuft AEK Athen vs. Real Madrid)
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Fenerbahce Istanbul (Fener) vs. FC Liverpool in der Champions League? Die CL-Partien am Mittwoch (4. Spieltag)
Anstoßzeit
Heimteam
Auswärtsteam
18:45 Uhr
AEK Athen
Real Madrid
18:45 Uhr
Fenerbahce Istanbul
FC Liverpool
21:00 Uhr
Borussia Dortmund
Real Betis Balompié
21:00 Uhr
FC Porto
SSC Neapel
21:00 Uhr
PSV Eindhoven
FC Brügge
21:00 Uhr
RB Leipzig
Manchester City
21:00 Uhr
RC Lens
Como 1907
21:00 Uhr
Slavia Prag
FC Arsenal
21:00 Uhr
Viking Stavanger
Sabah FK