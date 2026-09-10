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Champions League
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München vs. Bodö/Glimt in der Champions League?

Bayern München - Bodö/Glimt
Bayern München
Bodö/Glimt
Champions League

Der FC Bayern München empfängt zum Auftakt der Champions League den FK Bodö/Glimt. Doch wo ist das erste Königsklassen-Spiel des FCB heute live zu sehen – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL verrät, wie sich die Partie im TV und Livestream verfolgen lässt.

Im Halbfinale war für den FC Bayern München in der vergangenen Saison Schluss. Nun nimmt der deutsche Rekordmeister einen neuen Anlauf auf den nächsten Champions-League-Titel – und muss dafür zunächst die Aufgaben in der Ligaphase meistern.

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Los geht es für das Team von Vincent Kompany am heutigen Donnerstag mit einem Heimspiel gegen FK Bodö/Glimt. Die Norweger haben in der vergangenen Spielzeit bereits für einige Überraschungen gesorgt und dabei unter anderem Manchester City, Inter Mailand und Atlético Madrid geärgert. In der Allianz Arena ertönt der Anpfiff um 21 Uhr.

Doch wo läuft Bayern gegen Bodø/Glimt heute live – bei DAZN, Amazon Prime Video oder sogar im Free-TV? GOAL liefert die Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

DAZN, Amazon Prime oder auch Free-TV für Fußball in der Champions League heute live? FC Bayern München vs. Bodö/Glimt im TV und Livestream sehen

Der FC Bayern München trifft heute in der Champions League auf FK Bodö/Glimt. Zu sehen ist das Duell live und in voller Länge bei DAZN, das weiterhin den Großteil der Übertragungsrechte an der Königsklasse hält.

Die Rechteverteilung ist dabei klar geregelt: Amazon Prime Video zeigt dienstags jeweils eine Partie exklusiv, alle übrigen Begegnungen laufen bei DAZN. Das gilt grundsätzlich für Dienstag und Mittwoch sowie am 1. Spieltag ausnahmsweise auch für den Donnerstag. Da der FC Bayern heute an diesem zusätzlichen Spieltagstermin antritt, ist DAZN für die Übertragung zuständig.

Eine Alternative im Free-TV gibt es dagegen nicht. Wer Bayern gegen Bodö/Glimt live verfolgen möchte, muss somit auf DAZN oder dessen Streamingangebot zurückgreifen.

Spiel

FC Bayern München - FK Bodö/Glimt

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

10. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

DAZN, Amazon Prime oder auch Free-TV für Fußball in der Champions League heute live? FC Bayern München vs. Bodö/Glimt im TV und Livestream sehen - Informationen zur Übertragung bei DAZN

Wer sich heute schon vor dem Anpfiff auf Bayern gegen Bodø/Glimt einstimmen möchte, kann ab 20.15 Uhr bei DAZN einschalten. Dann beginnt die Vorberichterstattung zum Champions-League-Duell.

Daniel Herzog führt durch die Sendung, Michael Ballack steht als Experte bereit. Zum Anpfiff wechselt Ballack zusätzlich in die Rolle des Co-Kommentators und begleitet die Partie gemeinsam mit Lukas Schönmüller. Jochen Stutzky ist derweil für Stimmen von Spielern und weiteren Protagonisten zuständig.

Alternativ lässt sich das Geschehen auch über die DAZN-Konferenz verfolgen. Wer lediglich die wichtigsten Szenen des Bayern-Spiels mitbekommen möchte, erhält dort entsprechende Eindrücke. Als Kommentator der Konferenz ist Tom Kirsten im Einsatz.

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Fußball heute live: FC Bayern München vs. Bodö/Glimt bei DAZN

Spiel

FC Bayern München - FK Bodö/Glimt

Übertragungsstart

20:15 Uhr

Moderator

Daniel Herzog

Experte

Michael Ballack

Kommentator

Lukas Schönmüller

DAZN, Amazon Prime oder auch Free-TV für Fußball in der Champions League heute live? FC Bayern München vs. Bodö/Glimt im TV und Livestream sehen - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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