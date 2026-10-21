Was sich wie ein Endspiel anhört, ist in Wahrheit ein reguläres Duell in der neuen Ligaphase der Königsklasse: Der FC Bayern München bittet den FC Arsenal zum Tanz. Während die Münchner nach dem jüngsten 3:3-Patzer beim norwegischen Außenseiter Viking Stavanger etwas unter Zugzwang stehen, reisen die Londoner mit einer makellosen Weste von zwei Siegen ohne jedes Gegentor an.

Der Startschuss für das Prestigeduell der beiden europäischen Topklubs fällt am Mittwochabend um 21 Uhr in der Allianz Arena.

DAZN, Amazon Prime oder Free-TV? GOAL verrät Euch, wo das CL-Spiel des FC Bayern gezeigt wird.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. Arsenal in der Champions League?

Wie in der vergangenen Saison teilen sich DAZN und Amazon die Übertragungsrechte für die Champions League. Die Aufteilung bleibt jedoch unverändert: Amazon zeigt ausschließlich eine ausgewählte Dienstagsbegegnung mit deutscher Beteiligung im Live-Stream.

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Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Arsenal exklusiv bei DAZN im Livestream übertragen wird. Fans ohne Abonnement gehen leer aus, da eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Free-TV nicht angeboten wird.

Für Kurzentschlossene bietet DAZN momentan einen zeitlich begrenzten Preisnachlass an: Das Zweijahresabo schlägt mit monatlich 24,99 Euro zu Buche. Im direkten Vergleich zum flexiblen Monatsabo für 44,99 Euro spart man somit jeden Monat 20 Euro, was sich über das gesamte Jahr auf eine Gesamtersparnis von 240 Euro summiert.

Dieses Angebot richtet sich an alle, die nicht auf die Bundesliga, die Champions League und weiteren europäischen Spitzenfußball verzichten wollen. Bei der Planung sollte jedoch berücksichtigt werden, dass DAZN die Rechte an der Königsklasse nach der aktuellen Spielzeit verliert.

Kategorie Details Wettbewerb UEFA Champions League Partie FC Bayern München vs. FC Arsenal Übertragung DAZN (Livestream) Free-TV Keine Übertragung

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. Arsenal in der Champions League? Alle Informationen zur Übertragung bei DAZN

Die Vorberichte für das Einzelspiel starten bei DAZN bereits um 20.15 Uhr und führen 45 Minuten lang bis zum Anpfiff in der Allianz Arena hin. Jan Platte übernimmt anschließend den Kommentar für das gesamte Spitzenspiel.

Wer sich stattdessen für die große Champions-League-Konferenz am Mittwoch entscheidet, wird von Moderator Daniel Herzog und Reporter Max Siebald durch den Abend begleitet. Als Experte bringt die deutsche Fußball-Legende Michael Ballack sein Fachwissen ein, während Lukas Schönmüller das Geschehen rund um die Bayern-Partie in der Konferenz kommentiert.

Kategorie Details Übertragungsbeginn (Einzelspiel) 20:15 Uhr Anpfiff (Allianz Arena) 21:00 Uhr Kommentator (Einzelspiel) Jan Platte Moderator (Konferenz) Daniel Herzog Reporter (Konferenz) Max Siebald Experte (Konferenz) Michael Ballack Kommentator Bayern (Konferenz) Lukas Schönmüller

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München (FCB) vs. Arsenal in der Champions League? Mittwoch-Partien am 3. CL-Spieltag