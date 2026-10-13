Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Bodö/Glimt steht für den FC Bayern München in der Champions League die nächste Aufgabe gegen einen norwegischen Klub an. Am heutigen Dienstag trifft die Mannschaft von Vincent Kompany auf Viking Stavanger und will nach dem deutlichen 5:0 zum Start den nächsten Sieg einfahren.

Diesmal sind die Münchner auswärts gefordert. Gespielt wird in der Lyse Arena in Stavanger, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Doch wo wird das Champions-League-Duell zwischen Bayern und Viking Stavanger heute live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League?

Die meisten Spiele der Champions League werden in Deutschland live bei DAZN übertragen. Für das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München gilt das allerdings nicht: Die Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime Video.

Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag der Königsklasse eine Begegnung exklusiv, in der Regel mit deutscher Beteiligung. Diesmal fällt die Wahl auf das Auswärtsspiel der Münchner. Die übrigen Partien der Champions League sind dagegen live bei DAZN zu sehen.

Spiel Viking Stavanger - FC Bayern München Datum 13. Oktober 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Lyse Arena, Stavanger Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Amazon Prime Video

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video

Die Übertragung von Amazon Prime Video beginnt heute um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung. Als Experten sind Christoph Kramer, Shkodran Mustafi und Josephine Henning dabei.

Den Kommentar zur Partie übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. Der Weltmeister von 2014 unterstützt die Übertragung als Co-Kommentator.

Fußball heute live: Viking Stavanger vs. FC Bayern München bei Amazon Prime

Spiel Viking Stavanger - FC Bayern München Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderator Jonas Friedrich Experten Christoph Kramer, Shkodran Mustafi, Josephine Henning Kommentatoren Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse