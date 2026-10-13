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Champions League
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Lyse Arena
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Ansehen auf Prime Video
Filip Knopp
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Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League?

Viking - Bayern München
Viking
Bayern München
Champions League

Der FC Bayern München gastiert in der Champions League bei Viking Stavanger. Doch wo wird das Duell heute live übertragen? GOAL klärt auf, welcher Sender die Partie im TV zeigt und wo der Livestream verfügbar ist.

Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Bodö/Glimt steht für den FC Bayern München in der Champions League die nächste Aufgabe gegen einen norwegischen Klub an. Am heutigen Dienstag trifft die Mannschaft von Vincent Kompany auf Viking Stavanger und will nach dem deutlichen 5:0 zum Start den nächsten Sieg einfahren.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Diesmal sind die Münchner auswärts gefordert. Gespielt wird in der Lyse Arena in Stavanger, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Doch wo wird das Champions-League-Duell zwischen Bayern und Viking Stavanger heute live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League?

Die meisten Spiele der Champions League werden in Deutschland live bei DAZN übertragen. Für das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München gilt das allerdings nicht: Die Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime Video.

Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag der Königsklasse eine Begegnung exklusiv, in der Regel mit deutscher Beteiligung. Diesmal fällt die Wahl auf das Auswärtsspiel der Münchner. Die übrigen Partien der Champions League sind dagegen live bei DAZN zu sehen.

Spiel

Viking Stavanger - FC Bayern München

Datum

13. Oktober 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Lyse Arena, Stavanger

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Amazon Prime Video

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video

Die Übertragung von Amazon Prime Video beginnt heute um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung. Als Experten sind Christoph Kramer, Shkodran Mustafi und Josephine Henning dabei.

Den Kommentar zur Partie übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. Der Weltmeister von 2014 unterstützt die Übertragung als Co-Kommentator.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Fußball heute live: Viking Stavanger vs. FC Bayern München bei Amazon Prime

Spiel

Viking Stavanger - FC Bayern München

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderator

Jonas Friedrich

Experten

Christoph Kramer, Shkodran Mustafi, Josephine Henning

Kommentatoren

Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

RC Lens – Sporting Lissabon

Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr

Sabah FK – Slavia Prag

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Galatasaray Istanbul – FC Barcelona

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

RB Leipzig – PSV Eindhoven

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Arsenal – LOSC Lille

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Atlético Madrid – Manchester United

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

FC Villarreal – SSC Neapel

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Viking Stavanger – FC Bayern München

Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr

Inter Mailand – FC Brügge

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

LASK – FC Liverpool

Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr

Feyenoord Rotterdam – Como 1907

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Schachtar Donezk – AEK Athen

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Real Betis Balompié – FC Porto

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

AS Rom – Real Madrid

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

Manchester City – Paris Saint-Germain

Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr

FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund

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