Nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Bodö/Glimt steht für den FC Bayern München in der Champions League die nächste Aufgabe gegen einen norwegischen Klub an. Am heutigen Dienstag trifft die Mannschaft von Vincent Kompany auf Viking Stavanger und will nach dem deutlichen 5:0 zum Start den nächsten Sieg einfahren.
Diesmal sind die Münchner auswärts gefordert. Gespielt wird in der Lyse Arena in Stavanger, der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.
Doch wo wird das Champions-League-Duell zwischen Bayern und Viking Stavanger heute live übertragen?GOALliefert alle Informationen zur Übertragung im TV und Livestream.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League?
Die meisten Spiele der Champions League werden in Deutschland live bei DAZN übertragen. Für das Duell zwischen Viking Stavanger und dem FC Bayern München gilt das allerdings nicht: Die Partie läuft exklusiv bei Amazon Prime Video.
Der kostenpflichtige Streamingdienst zeigt an jedem Spieltag der Königsklasse eine Begegnung exklusiv, in der Regel mit deutscher Beteiligung. Diesmal fällt die Wahl auf das Auswärtsspiel der Münchner. Die übrigen Partien der Champions League sind dagegen live bei DAZN zu sehen.
Spiel
Viking Stavanger - FC Bayern München
Datum
13. Oktober 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Lyse Arena, Stavanger
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Amazon Prime Video
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video
Die Übertragung von Amazon Prime Video beginnt heute um 20 Uhr und damit eine Stunde vor dem Anpfiff. Jonas Friedrich führt als Moderator durch die Sendung. Als Experten sind Christoph Kramer, Shkodran Mustafi und Josephine Henning dabei.
Den Kommentar zur Partie übernehmen Hannes Herrmann und Benedikt Höwedes. Der Weltmeister von 2014 unterstützt die Übertragung als Co-Kommentator.
Fußball heute live: Viking Stavanger vs. FC Bayern München bei Amazon Prime
Spiel
Viking Stavanger - FC Bayern München
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderator
Jonas Friedrich
Experten
Christoph Kramer, Shkodran Mustafi, Josephine Henning
Kommentatoren
Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für FC Bayern München bei Viking Stavanger in der Champions League? - Duelle am 2. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr
RC Lens – Sporting Lissabon
Dienstag, 13.10.2026 – 18:45 Uhr
Sabah FK – Slavia Prag
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Galatasaray Istanbul – FC Barcelona
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
RB Leipzig – PSV Eindhoven
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
FC Arsenal – LOSC Lille
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Atlético Madrid – Manchester United
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
FC Villarreal – SSC Neapel
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Viking Stavanger – FC Bayern München
Dienstag, 13.10.2026 – 21:00 Uhr
Inter Mailand – FC Brügge
Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr
LASK – FC Liverpool
Mittwoch, 14.10.2026 – 18:45 Uhr
Feyenoord Rotterdam – Como 1907
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Schachtar Donezk – AEK Athen
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Real Betis Balompié – FC Porto
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
AS Rom – Real Madrid
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
ŠK Slovan Bratislava – VfB Stuttgart
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Aston Villa – Fenerbahçe Istanbul
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
Manchester City – Paris Saint-Germain
Mittwoch, 14.10.2026 – 21:00 Uhr
FK Bodø/Glimt – Borussia Dortmund