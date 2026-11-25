An den vergangenen beiden Spieltagen der Königsklasse warteten mit dem FC Arsenal und Atletico Madrid zwei echte Schwergewichte auf den FC Bayern – doch der Rekordmeister löste beide Aufgaben souverän. Gegen die Londoner sprang als leicht überlegene Mannschaft ein 2:2 heraus, und bei Atletico feierten die Münchner sogar einen völlig ungefährdeten 2:0-Auswärtserfolg.

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Auf dem Weg in die Top 8 ist ein Dreier in Frankreich gegen den OSC Lille nun fest eingeplant. Die Gastgeber stehen bislang bei nur einem Punkt und starteten mit drei Niederlagen in den Wettbewerb – besonders schmerzhaft dürfte dabei das knappe 2:3 zum Auftakt gegen Real Betis gewesen sein.

Am heutigen Mittwochabend kommt es ab 21:00 Uhr nun zum Aufeinandertreffen zwischen Lille und dem FC Bayern. GOAL verrät Euch, wo Ihr die Partie live verfolgen könnt.

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Auch in der laufenden Champions-League-Saison teilen sich zwei Anbieter die Übertragungsrechte: DAZN und Amazon Prime Video.

Nächste Spiele LIL Champions League 15:00 FCB Ansehen

Da Prime Video jedoch ausschließlich dienstags ein ausgewähltes Topspiel mit deutscher Beteiligung im Programm hat, führt am heutigen Bayern-Spieltag kein Weg an einem kostenpflichtigen DAZN-Abonnement vorbei.

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Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen ist für die Partie nicht vorgesehen.

Kategorie Details Partie OSC Lille vs. FC Bayern München Übertragung DAZN? Ja (mit kostenpflichtigem Abonnement) Übertragung Amazon Prime Video? Nein Übertragung Free-TV? Nein

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Für das Gastspiel des deutschen Rekordmeisters stellt DAZN den Zuschauern zwei Übertragungswege zur Wahl: Entweder verfolgt man die Partie über die vollen 90 Minuten im Einzelspiel oder man schaltet in die große Mittwochskonferenz.

Beim Einzelspiel führt Moderator Freddy Harder durch die Sendung, während Max Siebald das Geschehen auf dem französischen Rasen kommentiert und dabei von Experte Nils Petersen begleitet wird.

Die Moderation der Konferenz übernimmt Christina Rann – dort ist Jan Platte als Kommentator für die Schalten zum Bayern-Spiel eingeteilt. Parallel dazu gastiert unter anderem auch der VfB Stuttgart bei Inter Mailand.

Kategorie Einzelspiel Mittwochskonferenz Moderation Freddy Harder Christina Rann Kommentator Max Siebald Jan Platte (Bayern-Spiel) Experte Nils Petersen –

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