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Champions League
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Stadio G. Sinigaglia
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Ansehen auf DAZN
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League?

Como - RB Leipzig
Como
RB Leipzig
Champions League

RB Leipzig startet heute auswärts bei Como 1907 in die neue Champions-League-Saison. Doch welcher Sender zeigt den Auftritt von RB live – DAZN, Amazon Prime Video oder gibt es die Partie sogar im Free-TV? GOAL verrät, wo Como gegen Leipzig heute übertragen wird.

Nach Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart greifen heute auch der FC Bayern München und RB Leipzig in der Champions League ein. Während der FCB den FK Bodö/Glimt empfängt, muss RB auswärts bei Como 1907 ran. Anpfiff auf italienischem Boden ist um 21 Uhr.

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Champions League am Donnerstag? Richtig – allerdings nur ausnahmsweise. Seit der Reform zur Saison 2024/25 wird der 1. Spieltag über drei Tage verteilt. Da die Europa League traditionell donnerstags läuft, aber erst später in die Saison einsteigt, steht für die Königsklasse an diesem Wochentag ausnahmsweise ebenfalls ein Spieltag auf dem Programm.

Doch wo läuft Como 1907 gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream? GOAL liefert die Informationen zur Übertragung.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League?

Auch in dieser Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. Für RB Leipzig bedeutet das heute: Das Auswärtsspiel bei Como 1907 läuft live bei DAZN und dort auch in voller Länge.

Der Grund dafür ist die Aufteilung der Rechte. Amazon Prime Video zeigt pro Spieltag lediglich eine Partie exklusiv, wobei es sich stets um ein Dienstagsspiel und in der Regel um eine Begegnung mit deutscher Beteiligung handelt. Alle übrigen Partien sind bei DAZN zu sehen. Da Leipzig am Donnerstagabend spielt, ist somit DAZN für die Übertragung zuständig.

Im Free-TV wird Como gegen RB Leipzig dagegen nicht ausgestrahlt. Eine kostenlose TV-Übertragung der Partie gibt es entsprechend nicht.

Spiel

Como 1907 - RB Leipzig

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

10. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

DAZN

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League? - Übertragung bei DAZN

Bei DAZN beginnt die Übertragung von RB Leipzigs Champions-League-Auftritt heute um 20.30 Uhr. Damit geht der Streamingdienst eine halbe Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung. Christina Rann führt durch die Vorberichterstattung, Sebastian Kneißl steht als Experte bereit. Zum Anpfiff übernimmt Mario Rieker am Mikrofon.

Wer nicht das komplette Einzelspiel sehen möchte, kann alternativ die DAZN-Konferenz einschalten. Auch dort wird das Geschehen aus Como berücksichtigt, sodass die wichtigsten Tore und sonstigen Szenen des Duells nicht untergehen. Die Konferenz begleitet Robby Hunke als Kommentator.

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Fußball heute live: Como 1907 vs. RB Leipzig bei DAZN

Spiel

Como 1907 - RB Leipzig

Übertragungsstart

20:30 Uhr

Moderatorin

Christina Rann

Experte

Sebastian Kneißl

Kommentator

Mario Rieker

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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