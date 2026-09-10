Nach Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart greifen heute auch der FC Bayern München und RB Leipzig in der Champions League ein. Während der FCB den FK Bodö/Glimt empfängt, muss RB auswärts bei Como 1907 ran. Anpfiff auf italienischem Boden ist um 21 Uhr.
Champions League am Donnerstag? Richtig – allerdings nur ausnahmsweise. Seit der Reform zur Saison 2024/25 wird der 1. Spieltag über drei Tage verteilt. Da die Europa League traditionell donnerstags läuft, aber erst später in die Saison einsteigt, steht für die Königsklasse an diesem Wochentag ausnahmsweise ebenfalls ein Spieltag auf dem Programm.
Doch wo läuft Como 1907 gegen RB Leipzig heute live im TV und Livestream? GOAL liefert die Informationen zur Übertragung.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League?
Auch in dieser Saison teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Übertragungsrechte an der Champions League in Deutschland. Für RB Leipzig bedeutet das heute: Das Auswärtsspiel bei Como 1907 läuft live bei DAZN und dort auch in voller Länge.
Der Grund dafür ist die Aufteilung der Rechte. Amazon Prime Video zeigt pro Spieltag lediglich eine Partie exklusiv, wobei es sich stets um ein Dienstagsspiel und in der Regel um eine Begegnung mit deutscher Beteiligung handelt. Alle übrigen Partien sind bei DAZN zu sehen. Da Leipzig am Donnerstagabend spielt, ist somit DAZN für die Übertragung zuständig.
Im Free-TV wird Como gegen RB Leipzig dagegen nicht ausgestrahlt. Eine kostenlose TV-Übertragung der Partie gibt es entsprechend nicht.
Spiel
Como 1907 - RB Leipzig
Wettbewerb
UEFA Champions League
Runde
Ligaphase, 1. Spieltag
Datum
10. September 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
DAZN
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League? - Übertragung bei DAZN
Bei DAZN beginnt die Übertragung von RB Leipzigs Champions-League-Auftritt heute um 20.30 Uhr. Damit geht der Streamingdienst eine halbe Stunde vor dem Anpfiff auf Sendung. Christina Rann führt durch die Vorberichterstattung, Sebastian Kneißl steht als Experte bereit. Zum Anpfiff übernimmt Mario Rieker am Mikrofon.
Wer nicht das komplette Einzelspiel sehen möchte, kann alternativ die DAZN-Konferenz einschalten. Auch dort wird das Geschehen aus Como berücksichtigt, sodass die wichtigsten Tore und sonstigen Szenen des Duells nicht untergehen. Die Konferenz begleitet Robby Hunke als Kommentator.
Fußball heute live: Como 1907 vs. RB Leipzig bei DAZN
Spiel
Como 1907 - RB Leipzig
Übertragungsstart
20:30 Uhr
Moderatorin
Christina Rann
Experte
Sebastian Kneißl
Kommentator
Mario Rieker
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für Como 1907 vs. RB Leipzig in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Dienstag, 18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Dienstag, 21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Dienstag, 21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Dienstag, 21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Dienstag, 21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Mittwoch, 18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
Mittwoch, 18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
Mittwoch, 21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
Mittwoch, 21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Mittwoch, 21:00 Uhr
Sporting – Galatasaray
Mittwoch, 21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal
Donnerstag, 18:45 Uhr
Fenerbahce – AS Rom
Donnerstag, 18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
Donnerstag, 21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
Donnerstag, 21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodö/Glimt
Donnerstag, 21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
Donnerstag, 21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens