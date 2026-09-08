Endlich geht es wieder los: Borussia Dortmund startet am heutigen Dienstag in die neue Champions-League-Saison. Zum Auftakt der Ligaphase wartet mit dem FC Villarreal direkt ein namhafter Gegner auf den BVB.
Gespielt wird im Signal Iduna Park, wo die Dortmunder auf heimischem Rasen die ersten drei Punkte der neuen Königsklassen-Saison einfahren wollen. Los geht es um 21 Uhr.
Für alle BVB-Fans, die nicht live auf der Tribüne dabei sein können, stellt sich damit die Frage nach der passenden Übertragung. Wo läuft Dortmund gegen Villarreal heute im TV und Livestream? GOAL klärt auf.
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League?
Wer Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal heute live verfolgen möchte, kommt an Amazon Prime Video nicht vorbei. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Saison das exklusive Übertragungsrecht für eine Champions-League-Partie pro Spieltag - wie gewohnt dienstags.
Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell des BVB. Eine Übertragung bei einem anderen Anbieter gibt es daher nicht. Auch DAZN hat die Partie nicht im Programm, obwohl der Streamingdienst den Großteil der Königsklasse zeigt und pro Spieltag 17 der 18 Begegnungen überträgt.
Das BVB-Spiel ist deshalb auch nicht Bestandteil der DAZN-Konferenz. Wer diese einschaltet, bekommt ausschließlich die Geschehnisse aus den fünf anderen Dienstagspartien mit. Tore oder sonstige wichtige Szenen aus Dortmund gegen Villarreal werden dort nicht gezeigt.
Spiel
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Wettbewerb
UEFA Champions League
Runde
Ligaphase, 1. Spieltag
Datum
8. September 2026
Anstoß
21:00 Uhr
Ort
Signal Iduna Park, Dortmund
Übertragung live im Free-TV
-
Übertragung im kostenlosen Livestream
-
Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo
Amazon Prime Video
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video
Wer sich bereits vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Auftakt des BVB einstimmen möchte, kann bei Amazon Prime Video ab 20 Uhr einschalten. Eine Stunde lang gibt es damit Vorberichte, ehe um 21 Uhr der Ball rollt.
Für die Übertragung setzt der Streamingdienst auf die bewährte Besetzung. Jonas Friedrich führt als Moderator durch den Abend, während Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme ihre Einschätzungen als Experten abgeben. Hannes Herrmann begleitet das Duell als Kommentator, unterstützt von Benedikt Höwedes.
Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video
Spiel
Borussia Dortmund - FC Villarreal
Übertragungsstart
20:00 Uhr
Moderator
Jonas Friedrich
Experten
Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme
Kommentator
Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes
Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse
Termin
Begegnung
Dienstag, 18:45 Uhr
AEK Athen – LASK
Dienstag, 18:45 Uhr
Club Brügge – Aston Villa
Dienstag, 21:00 Uhr
Borussia Dortmund – FC Villarreal
Dienstag, 21:00 Uhr
FC Porto – Manchester City
Dienstag, 21:00 Uhr
LOSC Lille – Real Betis
Dienstag, 21:00 Uhr
Real Madrid – Inter Mailand
Mittwoch, 18:45 Uhr
FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam
Mittwoch, 18:45 Uhr
VfB Stuttgart – Viking Stavanger
Mittwoch, 21:00 Uhr
FC Liverpool – Atletico Madrid
Mittwoch, 21:00 Uhr
Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava
Mittwoch, 21:00 Uhr
Sporting – Galatasaray
Mittwoch, 21:00 Uhr
SSC Neapel – FC Arsenal
Donnerstag, 18:45 Uhr
Fenerbahce – AS Rom
Donnerstag, 18:45 Uhr
PSV Eindhoven – Schachtar Donezk
Donnerstag, 21:00 Uhr
Como 1907 – RB Leipzig
Donnerstag, 21:00 Uhr
FC Bayern München – FK Bodö/Glimt
Donnerstag, 21:00 Uhr
Manchester United – Sabah FK
Donnerstag, 21:00 Uhr
Slavia Prag – RC Lens