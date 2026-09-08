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Champions League
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Signal Iduna Park
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Ansehen auf Prime Video
Filip Knopp

Übersetzt von

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League?

Borussia Dortmund - FC Villarreal
Borussia Dortmund
FC Villarreal
Champions League

Borussia Dortmund startet gegen den FC Villarreal in die Champions-League-Saison 2026/27. Doch wo ist der BVB heute live zu sehen – bei DAZN, Amazon Prime Video oder womöglich sogar im Free-TV? GOAL zeigt, wie sich das Duell im TV und Livestream verfolgen lässt.

Endlich geht es wieder los: Borussia Dortmund startet am heutigen Dienstag in die neue Champions-League-Saison. Zum Auftakt der Ligaphase wartet mit dem FC Villarreal direkt ein namhafter Gegner auf den BVB.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Gespielt wird im Signal Iduna Park, wo die Dortmunder auf heimischem Rasen die ersten drei Punkte der neuen Königsklassen-Saison einfahren wollen. Los geht es um 21 Uhr.

Für alle BVB-Fans, die nicht live auf der Tribüne dabei sein können, stellt sich damit die Frage nach der passenden Übertragung. Wo läuft Dortmund gegen Villarreal heute im TV und Livestream? GOAL klärt auf.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League?

Wer Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal heute live verfolgen möchte, kommt an Amazon Prime Video nicht vorbei. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Saison das exklusive Übertragungsrecht für eine Champions-League-Partie pro Spieltag - wie gewohnt dienstags.

Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell des BVB. Eine Übertragung bei einem anderen Anbieter gibt es daher nicht. Auch DAZN hat die Partie nicht im Programm, obwohl der Streamingdienst den Großteil der Königsklasse zeigt und pro Spieltag 17 der 18 Begegnungen überträgt.

Das BVB-Spiel ist deshalb auch nicht Bestandteil der DAZN-Konferenz. Wer diese einschaltet, bekommt ausschließlich die Geschehnisse aus den fünf anderen Dienstagspartien mit. Tore oder sonstige wichtige Szenen aus Dortmund gegen Villarreal werden dort nicht gezeigt.

Spiel

Borussia Dortmund - FC Villarreal

Wettbewerb

UEFA Champions League

Runde

Ligaphase, 1. Spieltag

Datum

8. September 2026

Anstoß

21:00 Uhr

Ort

Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung live im Free-TV

-

Übertragung im kostenlosen Livestream

-

Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

Amazon Prime Video

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video

Wer sich bereits vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Auftakt des BVB einstimmen möchte, kann bei Amazon Prime Video ab 20 Uhr einschalten. Eine Stunde lang gibt es damit Vorberichte, ehe um 21 Uhr der Ball rollt.

Für die Übertragung setzt der Streamingdienst auf die bewährte Besetzung. Jonas Friedrich führt als Moderator durch den Abend, während Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme ihre Einschätzungen als Experten abgeben. Hannes Herrmann begleitet das Duell als Kommentator, unterstützt von Benedikt Höwedes.

Bei Amazon Prime Video anmeldenCL-Topspiel dienstags exklusiv bei Prime Video

Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video

Spiel

Borussia Dortmund - FC Villarreal

Übertragungsstart

20:00 Uhr

Moderator

Jonas Friedrich

Experten

Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme

Kommentator

Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse

Termin

Begegnung

Dienstag, 18:45 Uhr

AEK Athen – LASK

Dienstag, 18:45 Uhr

Club Brügge – Aston Villa

Dienstag, 21:00 Uhr

Borussia Dortmund – FC Villarreal

Dienstag, 21:00 Uhr

FC Porto – Manchester City

Dienstag, 21:00 Uhr

LOSC Lille – Real Betis

Dienstag, 21:00 Uhr

Real Madrid – Inter Mailand

Mittwoch, 18:45 Uhr

FC Barcelona – Feyenoord Rotterdam

Mittwoch, 18:45 Uhr

VfB Stuttgart – Viking Stavanger

Mittwoch, 21:00 Uhr

FC Liverpool – Atletico Madrid

Mittwoch, 21:00 Uhr

Paris Saint-Germain – Slovan Bratislava

Mittwoch, 21:00 Uhr

Sporting – Galatasaray

Mittwoch, 21:00 Uhr

SSC Neapel – FC Arsenal

Donnerstag, 18:45 Uhr

Fenerbahce – AS Rom

Donnerstag, 18:45 Uhr

PSV Eindhoven – Schachtar Donezk

Donnerstag, 21:00 Uhr

Como 1907 – RB Leipzig

Donnerstag, 21:00 Uhr

FC Bayern München – FK Bodö/Glimt

Donnerstag, 21:00 Uhr

Manchester United – Sabah FK

Donnerstag, 21:00 Uhr

Slavia Prag – RC Lens

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