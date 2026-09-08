Endlich geht es wieder los: Borussia Dortmund startet am heutigen Dienstag in die neue Champions-League-Saison. Zum Auftakt der Ligaphase wartet mit dem FC Villarreal direkt ein namhafter Gegner auf den BVB.

Gespielt wird im Signal Iduna Park, wo die Dortmunder auf heimischem Rasen die ersten drei Punkte der neuen Königsklassen-Saison einfahren wollen. Los geht es um 21 Uhr.

Für alle BVB-Fans, die nicht live auf der Tribüne dabei sein können, stellt sich damit die Frage nach der passenden Übertragung. Wo läuft Dortmund gegen Villarreal heute im TV und Livestream? GOAL klärt auf.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League?

Wer Borussia Dortmund gegen den FC Villarreal heute live verfolgen möchte, kommt an Amazon Prime Video nicht vorbei. Der Streamingdienst besitzt auch in dieser Saison das exklusive Übertragungsrecht für eine Champions-League-Partie pro Spieltag - wie gewohnt dienstags.

Zum Auftakt fällt die Wahl auf das Duell des BVB. Eine Übertragung bei einem anderen Anbieter gibt es daher nicht. Auch DAZN hat die Partie nicht im Programm, obwohl der Streamingdienst den Großteil der Königsklasse zeigt und pro Spieltag 17 der 18 Begegnungen überträgt.

Das BVB-Spiel ist deshalb auch nicht Bestandteil der DAZN-Konferenz. Wer diese einschaltet, bekommt ausschließlich die Geschehnisse aus den fünf anderen Dienstagspartien mit. Tore oder sonstige wichtige Szenen aus Dortmund gegen Villarreal werden dort nicht gezeigt.

Spiel Borussia Dortmund - FC Villarreal Wettbewerb UEFA Champions League Runde Ligaphase, 1. Spieltag Datum 8. September 2026 Anstoß 21:00 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung live im Free-TV - Übertragung im kostenlosen Livestream - Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo Amazon Prime Video

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Übertragung bei Amazon Prime Video

Wer sich bereits vor dem Anpfiff auf den Champions-League-Auftakt des BVB einstimmen möchte, kann bei Amazon Prime Video ab 20 Uhr einschalten. Eine Stunde lang gibt es damit Vorberichte, ehe um 21 Uhr der Ball rollt.

Für die Übertragung setzt der Streamingdienst auf die bewährte Besetzung. Jonas Friedrich führt als Moderator durch den Abend, während Mats Hummels, Chris Kramer und Tabea Kemme ihre Einschätzungen als Experten abgeben. Hannes Herrmann begleitet das Duell als Kommentator, unterstützt von Benedikt Höwedes.

Fußball heute live: BVB vs. FC Villarreal bei Amazon Prime Video

Spiel Borussia Dortmund - FC Villarreal Übertragungsstart 20:00 Uhr Moderator Jonas Friedrich Experten Mats Hummels, Chris Kramer, Tabea Kemme Kommentator Hannes Herrmann, Benedikt Höwedes

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Villarreal in der Champions League? - Der 1. Spieltag der Königsklasse