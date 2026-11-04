Sechs Punkte aus drei Partien – die Bilanz von Borussia Dortmund in der Königsklasse kann sich durchaus sehen lassen, auch wenn der jüngste 2:1-Sieg bei Sabah FK ein hartes Stück Arbeit war.

Ob der BVB wirklich bereit für die europäische Spitze ist, zeigt sich am heutigen Mittwoch um 21:00 Uhr. Dann trifft die Kovac-Elf auf Real Betis, das bisher eine makellose Champions-League-Saison spielt und noch keinen einzigen Zähler liegengelassen hat. Ein echter Gradmesser für die Schwarzgelben!

Ein packendes Spiel steht bevor – aber auf welchem Anbieter wird Borussia Dortmund gegen Betis Sevilla übertragen? Wer das Match im Fernsehen oder Livestream zeigt, erfahrt Ihr übersichtlich aufbereitet bei GOAL.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla in der Champions League?

In der Champions League müsst Ihr Euch die Spiele aktuell zwischen DAZN und Amazon Prime Video aufteilen. Prime Video pickt sich für den Dienstag stets ein Topspiel mit Bundesligabeteiligung heraus – in dieser Woche traf es die Bayern in Madrid.

Nächste Spiele BVB Champions League 15:00 BET Ansehen

Im Umkehrschluss bedeutet das für alle Dortmund-Fans: Der BVB-Kracher gegen Real Betis läuft in voller Länge im Live-Stream auf DAZN. Ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft bei der Plattform bleibt der Bildschirm am Mittwoch leider schwarz.

Es gibt für dieses Spiel keinerlei andere Optionen im Free-TV oder Pay-TV.

Kategorie Details Spiel Borussia Dortmund vs. Real Betis Übertragung DAZN (Einzelspiel & Konferenz) Keine Übertragung Amazon Prime Video / Free-TV

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Verbringt Ihr den Abend im Ausland, verhindert das sogenannte Geoblocking oft den Zugriff auf Eure vertrauten Sport-Streams. Abhilfe schafft hier NordVPN: Der weltweite Marktführer leitet Eure Verbindung sicher über einen deutschen Server um, sodass Ihr das Spiel reibungslos und in bester HD-Qualität verfolgen könnt.

NordVPN bietet dafür speziell konfigurierte Server an, die exakt auf die hohen Datenraten von Live-Übertragungen abgestimmt sind.

Fußball heute live: DAZN, Amazon Prime oder auch kostenlose Übertragung im Free-TV für BVB (Borussia Dortmund) vs. Betis Sevilla in der Champions League? Alle Informationen zur Übertragung auf DAZN

Am heutigen Mittwochabend bietet Euch DAZN wieder zwei verschiedene Übertragungswege an: Entweder Ihr schaut Euch das Duell zwischen dem BVB und Real Betis über die volle Distanz im Einzelspiel an, oder Ihr wählt die Konferenzschaltung, die Euch bei allen entscheidenden Szenen direkt in den Signal Iduna Park schaltet.

Falls Eure Wahl auf die Einzelübertragung der Schwarzgelben fällt, begleitet Euch eine fachkundige DAZN-Crew durch die 90 Minuten: Daniel Herzog übernimmt die Moderation im Studio, während Kommentator Freddy Harder das Spielgeschehen gemeinsam mit Experte Sebastian Kneißl für Euch analysiert.

Kategorie Details zur DAZN-Übertragung (Einzelspiel BVB vs. Betis) Moderation Daniel Herzog Kommentator Freddy Harder Experte Sebastian Kneißl Spielort Signal Iduna Park

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